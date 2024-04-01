Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов

«Ростсельмаш»

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Посевная площадь всех агрокультур в этом году может вырасти на 300 тыс. га, считает Минсельхоз. Аграрии не так оптимистичны: некоторые немного сокращают посевы, другие — перераспределяют их структуру, уходя от зерновых к масличным и зернобобовым. Средства производства в целом закуплены, однако у отдельных хозяйств не хватило средств на приобретение 100% всех составляющих. Вызывают вопросы и квоты на семена — частичная замена импорта отечественным материалом может вылиться в снижение урожайности, а значит, и сокращение общих сборов таких позиций, как подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла

Общая посевная площадь сельхозкультур в России в 2024 году составит 84,5 млн га, что на 300 тыс. на больше, чем в 2023-м, оценивал Минсельхоз в конце января. В том числе 20 млн га находится под озимыми культурами, 56 млн га займут яровые, а еще 8,5 млн т — многолетние кормовые.



Весенний сев стартовал в стране еще в середине января — первыми в поля вышли аграрии Дагестана. Затем подключились Крым, Краснодарский край и другие южные регионы. На середину марта яровой сев был проведен на 424,6 тыс. га, что почти вдвое больше, чем в это же время годом ранее, информировало агроведомство. По словам руководителя направления анализа аграрных рынков — директора по маркетингу компании «Русагротранс» Игоря Павенского, влагозапасы в начале весны в целом были достаточны во всех основных зернопроизводящих регионах.



Посевы — в пределах среднемноголетних

Эксперты в марте ожидали уменьшение площади ярового сева. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько полагал, что озимыми под урожай 2024 года занято больше, чем в 2023-м. В частности, под пшеницу осенью растениеводы отвели 17 млн га против 16,2 млн т в предыдущем году. Не ожидал эксперт и сокращения под яровыми культурами. «Аграрии в плане сева яровых достаточно консервативны, и обычно площади зерновых весной могут уменьшаться или увеличиваться в общей сложности не более чем на 500 тыс. га», — отмечал он.



По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, яровой сев в этом году будет несколько скромнее по зерновым, чем в 2023-м, однако в рамках среднего за последние пять лет площади под ним составят 29,5-29,7 млн га, тогда как в прошлом году было 30,6 млн га (обе цифры — без учета новых регионов). «На более низкие площади под яровыми зерновыми влияют пока хорошая сохранность озимых (по сравнению с прошлогодней) и более обширные по сравнению с сезоном ранее площади под ними — 18,1 млн га против 17,3 млн га соответственно, — поясняет он. — Вторая причина — большее внимание со стороны аграриев к масличным». В итоге яровыми культурами в текущем году, скорее всего, будет засеяно на 800-900 тыс. га меньше, резюмирует эксперт.







Под яровые отведут столько, сколько аграрии смогут осилить в финансовом плане, высказывается президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «Многое будет зависеть от того, выплатят ли субсидии, если сев окажется меньше плана, или нет», — говорит он. По плану Минсельхоза площади яровых агрокультур в 2024 году должны быть немного больше, чем годом ранее, напоминает эксперт. Однако по факту по зерновым, вероятно, стоит ожидать сокращения сева: будет перераспределение некоторой части посевов с пшеницы на масличные и нишевые позиции, прогнозирует он.



Площади всех основных масличных культур будут увеличены. Прирост может составить до 350 тыс. га, уточняет исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Обеспечат эту прибавку в основном рапс и масличный лен, примерно в равном соотношении, — утверждает эксперт. — Конкретные цифры будут понятны по завершению сева, как правило, итоговые цифры ежегодно оказываются выше прогнозов». В 2023-м масличными было занятно 17,6 млн га.



Сахарной свеклой по плану Минсельхоза в текущем году будет засеяно 1069 тыс. га против 1064 тыс. га в 2023-м, информирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Сам он полагает, что общероссийские площади сладкой культуры останутся на уровне прошлого года, а в Краснодарском крае и некоторых регионах Центрального Черноземья подрастут на 1-3%.



С озимыми будет все хорошо?

Что касается пересева озимых, то в марте ситуация была еще не очень понятна, так как далеко не во всех регионах растения к тому времени вышли из-под снега. И хотя риски пересева есть всегда, в целом зимовка зерновых прошла достаточно неплохо, знает Злочевский. Дмитрий Рылько тоже не ожидал значительного пересева озимых: он «если и будет, то небольшой».



Осенний сев под урожай-2024 в целом проходил благополучно в отличие от сева под урожай-2023, когда из-за дождливой осени Центр не досеял порядка 900 тыс. га, а около 10% площадей погибло зимой в результате температурных колебаний, напоминает Павенский. «Итогом стали рекордные посевы яровой пшеницы, которые в прошлом году возросли на 600 тыс. га и достигли 1,8 млн га в ЦФО, — добавляет он. — Таким образом, по объективным причинам площадь под яровой пшеницей в 2024-м в центральных регионах вернется к прежним значениям и в целом по стране будет меньше, чем год назад, когда она достигла 14,1 млн га (в 2022-м — 13,1 млн га).



Сев озимых превысил прошлогодний, обращает внимание начальник южного филиала «Центра Агроаналитики» Оксана Щербина. «Однако вполне возможно, что в некоторых центральных регионах из-за появления притертой к почве ледяной корки возможен пересев озимой пшеницы яровой, но все будет зависеть от погоды в ближайшие недели», — говорила она в начале марта. Из-за перепадов температур снежный покров на полях Орловской, Липецкой, Тамбовской и других областей похож на слоеный пирог, он достаточно рыхлый, но перемежается с прослойками подтаявших участков.



Сельхозпроизводители все же в основном говорят о хорошем состоянии посевов озимых. В агрофирме «Прогресс» из Краснодарского края пересева не будет. «Мы уже сделали первую подкормку, состояние зерновых хорошее», — сообщает гендиректор компании Александр Неженец.



Пересевать озимые не планирует и компания «КЗП-Экспо», которая тоже находится на Кубани. «У нас есть незначительные площади, которые по выходу из зимы находятся в вымочках и пойдут на списание, но они совсем небольшие, и есть надежда, что на них появятся всходы», — говорил в начале марта гендиректор предприятия Евгений Сидюков.



Заместитель директора агропредприятия «Родное» из Тульской области Дмитрий Инютин также отмечал, что с озимыми в этом году все хорошо — на полях не было ледяной корки, соответственно, пересева не планируется.



В ГК «Агротех-Гарант» из Воронежской области вопрос выхода озимых из зимовки и необходимости их пересева в начале весны еще не был ясен. «На многих полях есть ледяная корка, которая может повлечь за собой гибель растений или значительное их выпадение», — признавал президент группы Сергей Оробинский.



В Оренбургской области поля в первой половине марта еще находились под толстым слоем снега, соответственно, и о состоянии озимых говорить еще было рано, сообщал гендиректор местной компании «Елань» Алексей Орлов.







А вот в Новосибирской области риск пересева существует, предупреждал в начале весны руководитель находящейся в данном регионе ГК «Сибирский хлеб» Павел Миклухин. «Однако понимание величины ущерба будет не ранее, чем когда сойдут остатки покрывающего зерновые снега, — добавлял он. — Это произойдет, когда выровняются дневные и ночные перепады температур до стабильного плюса и спадет в том числе основной риск для зоны рискованного земледелия — весеннее намокание и вымерзание озимых посевов и ранних всходов. Скорее всего, такая стабилизация погоды наступит к первой декаде апреля».



Пересевать озимую пшеницу в «Сибирском хлебе» могут кормовыми зерновыми культурами. Поскольку пшеничных остатков на складах страны более чем достаточно и вскоре начнутся фактические отгрузки свинины в Китай, производство которой активно развивается в Сибири, то в округе будут востребованы голозерный овес, тритикале, ячмень, считает Миклухин. По его данным, цены на эти позиции уже в марте подтянулись к стоимости пшеницы. Пары́ же в «Сибирском хлебе» частично уйдут под рожь.



Агрокомплекс «Лабинский», который управляет земельными активами концерна «Покровский», к севу яровых культур приступил во второй половине марта. С 25-го сеяли горох (под него отведено 1,8 тыс. га), с 26-го — сахарную свеклу (25,1 тыс. га). В апреле компания будет сеять подсолнечник на площади 14,2 тыс. га и кукурузу на 22,5 тыс. га. В мае приступит к сое, ей планируется занять 3,4 тыс. га, информирует гендиректор агрокомплекса Алексей Скоробогатов.



Под озимыми (пшеница, ячмень, рапс) в «Лабинском» 111,4 тыс. га — это 57% общей площади земельного банка. «Из-за обилия осадков в зимний период на полях есть подтопленные участки общей площадью 1,5-2 тыс. га с угрозой потери урожая, эти земли будем пересевать», — делится руководитель.



Оксана Щербина резюмирует: условия для ярового сева в целом по стране благоприятные. «В большинстве регионов ЦФО снежный покров выше, чем в прошлом году. Его постепенное таяние позволит насытить почву необходимой влагой», — рассказывала она в марте. В южных регионах на протяжении зимы снега практически не было, если он и выпадал, то в небольшом объеме и таял. Однако благодаря теплой зиме посевы озимых культур чувствуют себя хорошо, а осадки позволили почве пополнить запасы влаги. «Дождей было настолько много, что на некоторых полях сохраняется большая глубина промачивания почвы — в некоторых районах до 2 м и более, — говорила она. — Даже в Ставропольском крае, где засушливые условия осенью вызывали некоторые опасения, прошедшие осадки улучшили состояние посевов к концу зимы». В Поволжье также запасы влаги пока на достаточно хорошем уровне и проблем не обещают, добавляет эксперт.



Что со сроками

В Краснодарском крае и Крыму яровой сев начался в конце февраля — это раньше среднемноголетних сроков, обращает внимание Злочевский. Сельхозпроизводители южных регионов подтверждают это. Так, в последние дни зимы к яровому севу приступили в «Прогрессе» — начали сеять сенажные культуры, овес, горох. «В этом году полевые работы стартовали гораздо раньше обычного, так как февраль был теплым и сухим, и мы использовали возможность, предоставленную погодой, для начала посевной», — комментирует Александр Неженец. Сев более поздних яровых, например кукурузы, до 1 апреля начинать в «Прогрессе» не планировали, а сахарную свеклу собирались сеять в конце марта. «При раннем выходе в поле всегда есть беспокойство о возможных возвратных заморозках», — объясняет руководитель. Кроме того, в этом году в начале марта он опасался недостатка осадков, сухой погоды и ветра.



«Хорош или плох ранней сев — сказать сложно, бывает по-разному, — рассуждает Злочевский. — Все зависит от того, как дальше будут складываться погодные условия». С одной стороны, в начале марта для южных регионов они были благоприятные, поскольку почва не переувлажнена, можно выгонять технику в поле, вести работы. Но, с другой, важно, чтобы по окончании сева весной прошли дожди, иначе растения засохнут, акцентировал внимание эксперт.



Первые прогнозы Урожай зерна в этом году, по прогнозам Аркадия Злочевского из РЗС, будет либо таким же, как в прошлом году, либо меньше. «Это зависит по большей части от погодных условий», — добавляет он. Исходя из озимого сева и планов на яровой, можно ожидать при хороших погодных условиях объем производства порядка 135-145 млн т, считает эксперт и напоминает, что, по уточненным данным Росстата, в прошлом году было собрано около 145 млн т.



По словам Павла Миклухина из «Сибирского хлеба», в СФО зимней влаги однозначно не хватит как традиционного 40%-ного «законсервированного запаса» для полноценного урожая зерна. «Если прогнозы профильных ученых-наблюдателей, которые аж за пять лет до того на 2024 год дали самые удручающие исходники по погодным условиям, сбудутся (а они уже частично состоялись — сухая осень предыдущего года, ранние заморозки, отсутствие зимних осадков), то ожидаемый урожай по территории Сибири будет скудным», — предупреждает он.

По сахарной свекле сверхраннего сева в этом году не ожидается — во всех выращивающих эту агрокультуру регионах он начнется в стандартные сроки, считает Иванов. Эксперт напоминает, что в прошлом году сев свеклы на Кубани стартовал 15 марта, притом что обычно он приходится на начало третьей декады этого месяца.



В «КЗП-Экспо» начали в стандартные агротехнические сроки — в конце февраля высеяли горох. В начале марта у Сидюкова были некоторые опасения по поводу отрицательных температур и возвратных заморозков в течение первого весеннего месяца. Такие погодные явления во время активной вегетации отрицательно влияют на урожай зерновых, констатировал он.



Агрокомплекс «Лабинский» из-за погодных условий приступил к посевной с задержкой примерно в 10 дней по сравнению с прошлым годом, сообщает Скоробогатов. «Это связано с тем, что в ноябре в районах, где расположены наши поля, выпало от трех до пяти месячных норм осадков, а в декабре были превышены почти две месячные нормы, — вспоминает он. — В результате почва к концу зимы оказалась сильно переувлажнена, и мы ждали, когда она дойдет до зрелости — горсть грунта с глубины 5-10 см начнет рассыпаться в руке».



В ГК «Агротех-Гарант» рассчитывают начать яровой сев в стандартные агротехнические сроки (в последние числа марта) или чуть позже (5 апреля), если зима в Воронежской области затянется, предупреждал Оробинский в начале весны. «Сперва будем сеять горох, ячмень и яровую пшеницу, практически одновременно, как только просохнет почва», — говорил он.



«Родное» планировало приступить к весенне-полевым работам в лучшем случае в конце марта, начав с гороха и ячменя — в Тульской области в начале первого весеннего месяца еще было много снега. Это более поздние сроки для компании, чем в прошлом году, так как снег тает медленнее. Общая площадь сева превысит 6,6 тыс. га. Предприятие уменьшает площади под зерновыми из-за низких цен на рынке, уточняет Инютин.



В «Елани» планируют начать яровой сев чуть позже, чем в прошлом году, или в те же сроки — обычно это первая декада мая. Первыми компания высевает горох и подсолнечник. «Снега на полях еще много, посмотрим, как он будет таять, если весна будет ранней, то, может быть, сроки сева будут такими же, как в 2023 году», — делился Орлов в конце февраля. Предприятие уже третий год работает по технологии no-till на части полей, а при ней ранний сев проводить нельзя.



В Новосибирской области в начале марта были снег и метели, поэтому сложно было говорить о сроках посевной — обычно она начинается в регионе во второй половине апреля. «К тому же большинство местных аграриев еще в “спячке” в части понимания конъюнктуры рынка», — признавался тогда Миклухин.







В тренде — зернобобовые

Резких изменений в структуре ярового сева Владимир Петриченко не ожидает. «Это просто нереально, так как существует севооборот, — комментирует он. — Есть именно ситуативная картина — из-за того, что существенно вырос сев озимой пшеницы, сократится сев яровой, но это лишь компенсаторный аспект». При этом эксперт прогнозирует снижение площадей под яровым ячменем при высоком интересе к зернобобовым — гороху, нуту, вике, чечевице, фасоли. И хотя существенного увеличения посевов последних не будет, теперь они в совокупности занимают третье место по площадям следом за пшеницей и ячменем. По оценке Петриченко, в текущем году зернобобовыми будет засеяно порядка 3 млн га или чуть меньше. В 2023-м показатель составлял 2,95 млн га.



На четвертом месте находится кукуруза, хотя ранее она завершала топ-3. Ее площади сократятся по сравнению с прошлым годом примерно на 1%, считает эксперт. «Резкого разочарования в кукурузе нет, но зернобобовые аграриям выгоднее по конъюнктуре, — объясняет он. — Хотя на них тоже с недавнего времени действует пошлина, цена на горох сейчас намного интереснее, чем на кукурузу, а в производство первого вкладывать денег нужно меньше, то есть маржа выше».



Павенский ожидает небольшого сокращения площадей под яровым ячменем, сохранения посевов под кукурузой и роста зернобобовых ввиду крайне высокого экспортного спроса на них. «Увеличатся площади под масличными и несколько сократятся под зерновыми», — акцентирует внимание Дмитрий Рылько. Так, яровой пшеницей будет занято около 13,4 млн га против 14 млн га в предыдущем году, оценивает он. Рекордную прибавку эксперт прогнозирует и по сое — сразу на 300-400 тыс. га.



Аграрии тоже говорят о расширении производства зернобобовых позиций. Так, «Родное» уменьшит площади под ячменем на 50% и нарастит под горохом и соей на 30%. Компания также собирается посеять чуть больше рапса, чем ранее. Об увеличении посевов бобовых сразу на 2 тыс. га сообщает и «Елань»: вместо зерновых на этой площади вырастят нут и чечевицу.



А вот «Прогресс» вследствие развития собственного животноводства наращивает посевы сенажных культур — озимых тритикале, вики, пшеницы, а также гороха и кукурузы. Под озимой пшеницей на зерно хозяйство уменьшило площади в два раза из-за отсутствия рентабельности, а озимый рапс, который ранее занимал 2 тыс. га, вообще сеять отказалось. «Рапс мы любим, но у нас была сухая осень, не было осадков, поэтому мы не стали рисковать, — поясняет Александр Неженец. — К этой агрокультуре, возможно, когда-нибудь вернемся, а вот увеличение под озимой пшеницей на зерно в ближайшие несколько лет мы не планируем».



В «Агротех-Гаранте» площади под яровой пшеницей остаются неизменными по сравнению с предыдущими годами. «За последние два года ввиду низкой доходности посевы озимой пшеницы и фуражного ячменя в разрезе хозяйств мы сократили на 22-25%, увеличив, в свою очередь, горох и сою», — делится Оробинский.







«Тамбовагропромхимия» посеет все то же самое, что и ранее. Только нарастит площади озимой пшеницы за счет яровой, от которой полностью отказались из-за нерентабельности. «При всех затратах и урожайности яровой пшеницы в 45-50 ц/га, продав ее по 10 тыс. руб./т, мы в лучшем случае уйдем в ноль», — утверждает Валерий Солопов. На озимой, впрочем, тоже много не заработать. Она, как правило, получается фуражного качества, а сбор с гектара тоже не дотягивает и до 50 ц, дополняет руководитель.



Посевы ячменя предварительно планируется оставить на том же уровне, что и годом ранее, — около 3 тыс. га. Но не от того, что он экономически выгоден, а потому что его нечем больше заменить, подчеркивает Солопов. «Либо эта площадь будет пустовать, либо на ней будет расти ячмень, — говорит он. — Мы уже продаем его в минус — за 8 тыс. руб./т при себестоимости более 9 тыс. руб./т. Остается только надеяться, что в этом году цена будет выше».



Агрокомплекс «Лабинский» увеличивает площадь под сахарной свеклой с 20,8 тыс. га до 25,1 тыс. га. «Мы ориентируемся на то, чтобы обеспечивать наши сахарные заводы собственным сырьем, — объясняет Скоробогатов. — Кроме того, по прогнозам синоптиков, в этом году будет аномально жаркое лето, из-за чего возможна частичная потеря урожая. Мы немного перераспределили земли от кукурузы и подсолнечника в пользу свеклы как высокомаржинальной культуры».



В «Сибирском хлебе» склоняются к уменьшению площадей под яровыми на 20-25%. «Наша основная яровая культура — пшеница, а текущий год ожидается катастрофически жаркий и сухой, значит, получить урожай хорошего качества вряд ли получится, — рассуждает Миклухин. — В то же время к экспортным объемам и ценам нас не допускают “зерновые монстры торговли” с Юга, лоббирующие сбыт своего фуража. Казахстан все пути экспортного транзита перекрывает, оберегая свои скудные остатки. Рентабельность производства данной агрокультуры в Сибири стремится к нулю, а прикладывать усилия, чтобы накормить региональное свиноводство отборным зерном, руки не поднимаются». С учетом всех данных факторов в 2024 году компания будет пробовать выращивать новые засухоустойчивые сорта бобовых и масличных. На них всегда есть стабильный спрос, утверждает руководитель.



Существенного сокращения площади под зерновые в целом, скорее всего, в этом году не будет, считает Щербина. Посевы масличных культур, возможно, вырастут, так как подсолнечник и соя в текущем сезоне имеют стабильный спрос и высокую рентабельность. Хозяйства, которые выращивают горох, также, вероятно, будут увеличивать производство из-за очень хорошего спроса на него.



Приобрели все, на что хватило денег

По данным Минсельхоза, на середину марта у сельхозпроизводителей были подготовленные семена зерновых и зернобобовых в объеме 99% потребности, кукурузы — 53,9%, подсолнечника — 51,3%, сахарной свеклы — 48,2%. По большинству культур эти значения выше уровня на аналогичный период прошлого года. Закупка и подготовка семенного материала продолжаются, сообщала пресс-служба ведомства. К моменту массового сева по всем агрокультурам ожидается 100%-ная обеспеченность.



Существенных проблем с закупками семян, а также запчастей, СЗР и удобрений у аграриев нет, комментирует Владимир Петриченко. «И хотя присутствуют ограничения ввоза зарубежного семенного материала, говорить о том, что они приведут к срыву ярового сева или серьезным изменениям его хода, пока тоже нельзя», — полагает он. По информации Павенского, критичных проблем с обеспеченностью аграриев средствами производства на старте посевной кампании не было.



Агрофирма «Прогресс» на начало весны была в полной мере готова к яровому севу в плане наличия необходимых средств производства. Бо́льшую часть их — 80% — предприятие закупило осенью 2023-го, остальное приобреталось весной. Все составляющие есть и у компании «КЗП-Экспо».



Агрокомплекс «Лабинский» полностью подготовил свои предприятия к весенней посевной. «Все хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами, законтрактованы семена, СЗР и минудобрения, по ним установлены графики оплаты и поставок в привязке к датам начала сева, срокам обработки и подкормки почвы», — перечисляет Скоробогатов. Компания также заранее подготовила технику к выходу в поле. По наиболее востребованным запчастям и комплектующим сложности решены — их необходимые запасы также сформированы в хозяйствах.



В «Елани» в конце зимы — начале весны докупали необходимые средства производства. В частности, горючее. «Приобрели его по высокой цене, — признает Орлов. — Сейчас, может, оно будет дешевле, а может, и нет, но мы купили дизель, когда увидели, что стоимость его пошла в рост, чтобы не рисковать». Семена компания тоже оплатила заранее и весь необходимый объем завезла к посевной. А вот удобрения в начале марта у компании еще куплены не были, так как на них не хватило средств. «Мы не можем реализовать нашу продукцию в достаточном количестве, чтобы у нас были деньги на удобрения», — пояснял тогда руководитель.







«Тамбовагропромхимия» обеспечена всем необходимым даже на несколько сезонов вперед. К текущей посевной приобретены семена подсолнечника, кукурузы, ячменя, гороха, удобрения, СЗР в марте еще докупались. В этом году компания инвестирует в новые склады, каждый из которых обойдется примерно в 40 млн руб., сообщает Солопов.



СЗР и топливо — ресурсы, на которые в этом году падают цены, и, соответственно, не снижается спрос, несмотря на общее сокращение покупательской способности сельхозпредприятий, акцентирует внимание Аркадий Злочевский. «На все остальные ресурсы цены только растут, что в условиях уменьшающегося объема денег в карманах у аграриев снижает возможность их покупки», — подчеркивает он.



Александр Неженец рост затрат на посевную оценивает в 25%. «Это грозит потерей рентабельности в традиционных агрокультурах», — опасается он. Основное повышение расходов, по наблюдениям руководителя, пришлось на запчасти, топливо и заработную плату.



В «Родном» стоимость ярового сева выросла в основном за счет удорожания солярки. «Цены на удобрения сохранились на уровне прошлого года, на СЗР поднялись не более чем на 3%», — информирует Дмитрий Инютин.



По оценке Алексея Орлова, основной рост затрат пришелся на ремонт техники, запчасти, техобслуживание — все это по сравнению с прошлым годом подорожало на 15-20% минимум. «Что касается семенного материала, а они у нас в основном импортные, — стоимость гибридов подсолнечника и кукурузы относительно прошлого года увеличилась незначительно, а вот семена чечевицы и нута подорожали на 30%», — сообщает руководитель. В целом расходы на весеннюю посевную кампанию в «Елани» выросли на 25% по сравнению с весной 2023-го.



Стоимость сева в этом году относительно прошлого увеличилась, признает и Евгений Сидюков. «Например, мы два раза проиндексировали зарплату работникам: первый раз на 7%, во второй — еще на 15%», — утверждает руководитель.



Повышение стоимости весенних полевых работ в этом году составит 12-15% относительно 2023-го, оценивает Сергей Оробинский. «Это связано с ростом процентной ставки по кредитам, а также с удорожанием ГСМ, запасных частей, семян, СЗР, оплаты труда и других составляющих», — перечисляет руководитель. В предыдущие годы, обращает внимание он, эти затраты увеличивались на 8-10% год к году.



Расходы растут, соглашается с остальными Валерий Солопов. Например, если раньше «Тамбовагропромхимия» покупала трактор за 15 млн руб., то теперь он стоит 60 млн руб. В компании в ближайшее время предвидится также увеличение затрат на персонал. «В связи с нехваткой рабочих рук сейчас идет тенденция к серьезному повышению заработной платы», — объясняет руководитель.



Общая стоимость посевной кампании в агрокомплексе «Лабинский» выросла на 10-15% по сравнению с прошлым годом, констатирует Алексей Скоробогатов. «Мы работаем над их оптимизацией, поэтому на нашей рентабельности это сильно не отразится», — добавляет он.







Новый вызов

30 января 2024 года вступило в силу Постановление Правительства «О введении временного количественного ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений», которое будет действовать до 31 декабря. Общий объем ввоза семенного материала по квоте составит 33,1 тыс. т, в том числе 7 тыс. т гибридов подсолнечника, 2 тыс. т рапса и столько же сахарной свеклы, 4,4 тыс. т гибридов кукурузы с ФАО более 300. Это решение, наряду с экспортными пошлинами на зерно, масличные и другие агрокультуры, опрошенные «Агроинвестором» аграрии относят к сдерживающим развитие бизнеса факторам.



Инютин сетует на семенные квоты. Так, на гибриды кукурузы с низким ФАО (менее 300) ее объем составляет 0 тыс. т — то есть ввоз таких семян в Россию запрещен. Из-за этого «Родное» отказалось от сева данной агрокультуры, ведь для почвенно-климатических условий Тульской области гибриды с более высоким индексом спелости, импорт которых хоть и ограничен, но все же разрешен, не подходят.



Из-за введения новых правил ситуация с семенами по импортозависимым культурам выглядит плохо, обращает внимание Злочевский. В сегментах подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы сельхозпроизводители постараются замещать недостающие объемы иностранного семенного материала отечественным, но в итоге это, скорее всего, приведет к снижению урожайности, прогнозирует он. Достаточно болезненным является и вопрос с СЗР, ввоз которых тоже могут ограничить, дополняет эксперт.



Экспортные ограничения по-прежнему мешают зерновому бизнесу Пошлины на вывоз зерновых делают производство пшеницы вообще неинтересным, подчеркивает Александр Неженец из агрофирмы «Прогресс». Тем более с учетом складывающихся в этом сезоне цен. Так, озимая пшеница на FOB Новороссийск на конец февраля стоила всего 12,7 тыс. руб./т, приводит пример он. «Если не будет изменена политика в этом отношении, то сельхозпроизводители будут массово искать, что сеять взамен главной зерновой культуры, чтобы все-таки получать прибыль или как минимум не разориться», — предупреждает он.

На начало марта все еще было непонятно, смогут ли хозяйства в полном объеме вовремя получить необходимые объемы эффективных семян сахарной свеклы, знает Евгений Иванов. Сидюков подтверждает: компания «КЗП-Экспо» из-за введения квот не смогла приобрести импортный семенной материал в необходимом для сева количестве. Остальной объем пришлось закупать у российских производителей.



«Лабинский» тоже нарастил закупки семян свеклы отечественной селекции на 30%. «Из-за квот наш заказ на зарубежный материал был исполнен лишь частично, — объясняет он. — Чтобы не допустить срыва сроков сева данной агрокультуры, мы приобрели семена у российских компаний».



Многие аграрии долгие годы ориентировались на семена иностранных производителей, а также использовали предлагаемые импортные технологии выращивания агрокультур, что давало стабильный урожай, поясняет Щербина. В новых условиях многие сельхозпроизводители вынуждены переходить на достижения отечественной селекции, занимаются семеноводством самостоятельно или апробируют новые для себя сорта на опытных полях, параллельно рассчитывая экономику производства. Это процесс не одного сезона, обращает внимание она. Но первые результаты можно будет увидеть уже после уборки урожая в этом году.

