Эксперимент по учету молочной продукции партиями предлагается провести с 1 июня

В системе маркировки нередко случаются сбои Freepik.com

С 1 июня 2024 года по 1 мая 2025 года в России планируется провести эксперимент по партионному учету маркированной молочной продукции. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно пояснительной записке, эксперимент предусматривает оценку целесообразности замены механизмов поэкземплярной прослеживаемости механизмами партионного учета в отношении маркированной молочной продукции. Участие в эксперименте для представителей отрасли будет добровольным.



Участники оборота молочной продукции будут передавать в информационную систему маркировки сведения о произведенной партии продукции в привязке к кодам идентификации каждой единицы продукции. Это позволит оценить эффективность использования партионного учета в данной сфере. Кроме того, участники цепочки оборота при осуществлении сделок, включающих передачу права собственности на молочную продукцию, будут предоставлять информацию о принадлежности отгружаемой продукции определенной партии в информационную систему маркировки.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что в части готовности к партионному учету, крупные компании в большинстве своем готовы. Он отметил, что это требовало от игроков рынка существенных инвестиционных вложений, формирования системы складского учета. «Все это заставило молочников по-другому подойти к учету на предприятии. Но вопрос в том, что чем мельче предприятие, тем сложнее ему реализовать требование, внедрять различные системы прослеживаемости. Поэтому мелкие предприятия столкнутся с большими сложностями», — рассуждает собеседник «Агроинвестора».



По его словам, в системе маркировки бывают сбои, тогда на предприятии нет возможности подтвердить коды, в результате затормаживается выпуск продукции. Также есть сложности с системой маркировки по считываемости при приемке товара в магазине. «Когда крупный производитель привозит в сети на приемку продукцию, начинается считывание кодов. Если происходит сбой, проблему можно исправить в течение двух-трех дней, но бывают и отказы при приемке. Конечно, для молочных продуктов, особенно с коротким сроком годности, это катастрофа», — рассуждает он.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что партионный учет нужно отложить еще на год. «На рынке все еще остается очень много сложностей. Кроме того, стоит учитывать, что молочные предприятия выпускают социально значимые продукты питания. Очень важно, чтобы они могли предоставлять покупателю достаточно комфортную цену. Безусловно, конкуренция на рынке возрастает, но если мы говорим в целом о фальсификате, то его доля с введением системы маркировки не изменилась. Она как была незначительной, так и осталась», — рассказывает Петрова.



Она отметила, что в России очень много крупных предприятий, которые выпускают качественные и безопасные молочные продукты. По словам Петровой, в последние 10 лет фальсификат в основном встречался в сегменте госзакупок, но это не имеет никакого отношения к сетевым продажам, ведь весовая молочная продукция не подлежит маркировке. «Проблема фальсификата кроется не в самом фальсификате, а в федеральном законе 44, в котором цена является определяющим фактором. Поэтому я считаю, что необходимо вводить корректировки в этот документы, в том числе при закупке продуктов питания, тогда проблема фальсификата разрешится», — уверена Петрова.



Система маркировки «Честный знак» была внедрена в России с 2019 года для борьбы с незаконным оборотом товаров. Она охватывает широкий спектр товаров, включая молочную продукцию, воду, напитки, табак, пиво, икру, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Сейчас проводятся эксперименты по маркировке растительных масел, кормов для животных, товаров для детей, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконных и радиоэлектронных товаров.



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