Разработан законопроект о размещении на ценниках информации об объеме товара

По действующему законодательству обязанность предоставлять потребителю информацию о цене товаров и их весе или объеме распространяется только на этикетки или маркировку М. Стулов

Группа депутатов от фракции ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого разработала законопроект, который предусматривает обязательное указание на ценниках информации о цене за единицу товара и его объеме или весе в случае с продуктами питания. Текст законопроекта цитирует ТАСС. Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей».



Согласно документу, ценники на продукты питания должны содержать название товара, цену за единицу товара или за единицу измерения товара (объем), а также указание количества продуктов питания в упаковке (масса, объем или количество штук). В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по действующему законодательству обязанность предоставлять потребителю информацию о цене товаров и их весе или объеме распространяется только на этикетки или маркировку. На сегодняшний день закон не содержит требований о наличии информации об объеме/весе продуктов на ценниках, что, по мнению Слуцкого, приводит к недостаточной прозрачности для потребителей.



«Из-за маркетинговых ходов производителей часто случается, что человек, покупая продукт по цене за литр, фактически получает 900, 800 мл молока, не 1 кг, а 900 или даже 730 граммов сахара или гречки. Наши граждане должны понимать, сколько стоит тот или иной товар на самом деле. На ценнике должна быть указана стоимость за единицу измерения, килограммы или литры, это позволит покупателям легче сравнивать цены на продукты и выбирать оптимальные варианты среди предлагаемого ассортимента», — отметил Слуцкий, слова которого приводит ТАСС. Авторы законопроекта уточняют, что иногда покупатель может быть обманут, приобретая более дешевый товар без осознания того, что его объем уменьшен.



Индустрия напитков считает, что изменение объема товара или упаковки — это многофакторный процесс, говорит президент ассоциации Союзнапитки Максим Новиков. Он отметил, что это важный маркетинговый инструмент, который обеспечивает разнообразие ассортимента на полке и поддерживает спрос. «Ассортиментное разнообразие объема упаковки в том числе необходимо для развития практик саморегулирования индустрии напитков. В частности, одним из важных элементов этой работы является сокращение объемов упаковки сладких безалкогольных напитков для уменьшения порции и развития культуры рационального потребления», — сказал он «Агроинвестору».



Также важно понимать, что сегодня индустрия напитков находится в непростых условиях: за последние несколько лет выросла экономическая и административная нагрузка на бизнес, остаются проблемы с поставками сырья и оборудования, оказывает негативное влияние и колебание курса валют, напомнил Новиков. В этих условиях производители стараются обеспечить потребителей привычной продукцией и предпринимают меры для сглаживания объективного роста отпускной цены.



Он подчеркнул, что вся необходимая информация о весе и объеме продукции обязательно выносится на упаковку, а ключевая информация (объем, сроки годности и дата производства) согласно ТР ТС 022/2011, выделяется увеличенным шрифтом. Эти требования действуют на всей территории ЕАЭС. «Эти меры позволяют обеспечивать потребителя всей необходимой информацией, и каждый покупатель может принять решение о покупке, ознакомившись с информацией на упаковке товара», — заключил Новиков.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что отображение на ценниках цены за литр или килограмм позволит сохранить разнообразие форматов без дополнительных издержек для заводов и замены линий и упаковок.



В августе прошлого года Генпрокуратура предложила внести изменения в ГОСТы на пищевые продукты, чтобы исключить возможность уменьшения объемов товара в упаковке без изменения цены. Для этого предлагалось установить единые требования к упаковке. Отмечалось, что Минпромторг также работает над унификацией стандартов упаковки, предлагая округлять размеры тары до целых значений. Уменьшение объема упаковки без изменения цены называется шринкфляцией.



Глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Наталья Назарова тогда отмечала, что новые волны этого явления возникают после финансово-экономических потрясений. По данным Gfk Rus, производители товаров повседневного спроса с 2012 по 2018 год уменьшили размеры упаковок на 7-20% в зависимости от категории. Назарова считает, что унификация упаковки может привести к повышению цен на продукцию, чего производители пытались избежать через шринкфляцию. Она предупреждала о риске того, что некоторые производители могут начать экономить на технологиях производства и, следовательно, на качестве продукции, чтобы остаться конкурентоспособными.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

