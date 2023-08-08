Генпрокуратура предложила изменить ГОСТы на продукты питания

Производители вынуждены уменьшать объем продукции, чтобы удерживать цены в условиях растущих издержек Т. Кулистикова

Генпрокуратура предложила изменить ГОСТы на пищевые продукты, чтобы исключить возможность уменьшения объемов товара в упаковке без изменения цены, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ведомства, подготовленные к совещанию. Для этого предлагается установить единые требования к упаковке. Минпромторг также работает над унификацией стандартов упаковки, предлагая округлять размеры тары до целых значений. В министерстве не ответили на запрос «Агроинвестора».



Уменьшение объема упаковки без изменения цены называется шринкфляцией. Впервые в России массово уменьшение объема продукта без изменения упаковки производители начали применять еще во время кризиса 2008-2009 годов, напоминает глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Наталья Назарова. Она отметила, что новые волны возникают после очередных финансово-экономических потрясений. По оценке Gfk Rus, производители товаров повседневного спроса с 2012 по 2018 год уменьшили размеры своей упаковки на 7-20% в зависимости от категории.



Формально в России производители, применяющие шринкфляцию, не нарушают никаких правил, поскольку нет жестких требований к весу и объему товаров, сказала «Агроинвестору» Назарова. «Хотя бизнес честно указывает вес и объем на упаковках, покупатели редко обращают на это внимание», — подчеркнула эксперт.



Производители уменьшают объем упаковки, чтобы снизить свои издержки в условиях общего спада экономики, роста цен на сырье и оборудование и падения доходов населения, при этом цена остается прежней, продолжает Назарова. «Для потребителя разница в 30-50 мл неощутима, а на повышение цены он реагирует более чувствительно и снижает спрос. К тому же возможности повышать цены у производителей ограничены, так как торговые сети стремятся сдерживать рост цен, а конкуренция среди производителей за прилавки торговых сетей очень высока», — объяснила эксперт.



Она считает, что унификация упаковки с большой вероятностью может привести к повышению цен на продукцию, чего и пытались избежать производители с помощью шринкфляции. По мнению Назаровой, также существует риск того, что некоторые производители, чтобы не проиграть в ценовой конкуренции, будут искать другие пути для оптимизации своих расходов, одним из которых является экономия на технологии производства, а значит и качестве продукта.



Общемировая и российская практики в части фасовки — предложение товара в разнообразной, в том числе и компактной упаковке с сохранением привычного уровня цен, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он отметил, что различные производители продуктов питания в России таким образом выстраивают свои процессы с 2008—2009 годов. «Цена остается чувствительным параметром для большинства покупателей. В этой связи небольшое сокращение веса со стороны производителей является дополнительной мерой удержания доступной цены, и поддержки спроса», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Действующие сегодня стандарты и регламенты к фасованной продукции в магазинах требуют от производителей и поставщиков указывать на упаковке широкий объем данных о заводе-изготовителе, составе продукции, весе и объеме товара в конкретной упаковке, сроке годности, ограничениях на возраст потребителя и рисках (если таковые имеются) и другую информацию. Все эти требования эффективно работают для информирования покупателя и защиты его интересов, подчеркнул Караваев.



Союз потребителей считает, что необходимости в новых мерах нет, так как они не дадут нужного результата. Во-первых, стандарты — это документы рекомендательного, а не обязательного применения, сказал «Агроинвестору» председатель союза Петр Шелищ. Во-вторых, как правило, меньше продукта упаковывают в ту же тару, куда раньше помещали литр или 0,5 литра молока, кефира, пива, или 250 г плавленого сыра. «Дело не в емкости упаковки, а в экономическом интересе изготовителя, да и продавца тоже, потому что за повышение цен на продукты власти его порицают и грозят проверкам ФАС. А на продажу по той же цене меньшего количества продукта обращают внимание только потребители, и то далеко не все», — сказал председатель союза.



По его мнению, прямой рост стоимости на ценниках неизбежен, так как возможности его скрытого повышения за счет уменьшения количества продукта в упаковках практически исчерпаны — незаметно уже не получится. «Это зависит не от упаковки, а от издержек изготовителей и продавцов, в том числе налоговой и неналоговой нагрузки на них со стороны государства, и от платежеспособности потребителей», — заключил Шелищ.



В пресс-службе «Союзмолоко» сказали «Агроинвестору», что распространение даунсайзинга (уменьшение размера упаковки) — тенденция, характерная как для России, так и для мирового рынка в связи с ускоренными темпами инфляции в последние годы. Производитель, выбирая между повышением цен на свой товар и снижением объема при той же цене, часто выбирает второе. «Психологически многим покупателям так комфортнее остаться верным своему любимому бренду. Конечно, не всем потребителям это по душе, так что нужно быть бдительным и обращать внимание на объем, если он для вас важнее бренда», — отметили в союзе. При этом отдельные потребители положительно воспринимают сокращение объема упаковки, поскольку не всегда нужен традиционный объем товара, и в результате это приводит к уменьшению объемов продовольственных отходов, добавляет представитель союза.



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