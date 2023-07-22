Маркировку «эко» запретят использовать производителям не органической продукции

Объем рынка органической продукции в России оценивается в 27 млрд рублей «ЭкоНива»

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому обозначения «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», сокращения «эко» и «био», а также сходные по значению слова могут использоваться только на этикетках продуктов, который произведены согласно установленным законом требованиям к органической продукции. Соответственно, если у производителя нет необходимого сертификата, он не сможет использовать на упаковке своей продукции эти слова. После того как документ подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября 2024 году.



Как было раньше

Закон об органической продукции действует в России с начала 2020 года. Он определяет перечень требований, которым должен соответствовать производитель продукта, имеющего право называться органическим. Только сертифицированные по российскому закону производители могли размещать на своей упаковке слова «органический» либо специально созданный знак органической продукции: белый лист на зеленом фоне с надписью «органик» или «organic». Однако маркировка написанных кириллицей обозначения типа «эко» и «био» никак не регламентировалась — любой производитель мог использовать эти слова на этикетке или в рекламе своей продукции.



Весной 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что использование маркировки «эко» и «био» также необходимо законодательно упорядочить, поскольку она вводит потребителя в заблуждение и заставляет думать, что он приобретает органический продукт. О том, что использование данных слов никак не регламентируется, их применение является маркетинговым приемом и наносить их на упаковку может любой производитель без каких-либо сертификатов, в мае того же года говорил руководитель Роскачества Максим Протасов. А его заместитель Елена Саратцева в беседе с изданием «Ветеринария и жизнь» сетовала, что «на рынке много псевдоорганической продукции», и какие угодно производители «на этикетки наносят различные символы и знаки, которые привлекают покупателя, используя тренд на экологичность».



Законопроект, который разрешает использовать обозначения «эко» и «био» для маркировки только органической продукции летом прошлого года внесли в Госдуму сенаторы Вячеслав Тимченко, Алексей Майоров и Сергей Митин. В июле 2023-го он был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Депутат Никита Чаплин, комментируя принятие нового закона, сказал, что, согласно статистике, в прошлом году объем российского рынка органических продуктов превысил 27 млрд руб., однако продажи сертифицированной продукции составили только 16 млрд руб. В связи с этим возникла необходимость законодательно закрепить использование слов «эко» и «био», «чтобы определение органики не было предметом маркетинга и навязчивой рекламы».



На начало 2023 года в реестре производителей органической продукции, который ведет Минсельхоз, насчитывалось 159 компаний против 136 на конец октября 2022-го

Представители отрасли поддерживают новый закон

Опрошенные «Агроинвестором» представители агроотрасли позитивно восприняли новый законопроект. «На рынке экологически чистой продукции, безусловно, нужно наводить порядок для того, чтобы покупатель был уверен в покупке. В большинстве стран мира обозначения "органический, "эко", "био", "зеленая продукция" используются для выделения еды, произведенной без применения генной модификации, сельхозхимии, антибиотиков и так далее, — прокомментировал «Агроинвестору» зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. — Такая продукция заметно дороже произведенной по индустриальным технологиям, минимизирующим риски потери урожая или падежа поголовья». Он добавил, что если ранее был зарегистрирован товарный знак, содержащий данные слова или их синонимы, то логично будет привести состав продукта в соответствие с названием, указанным на упаковке, и пройти сертификацию.



«Законопроект, предполагающий введение запрета на использование маркировки „эко“, „био” и „зеленый“ для продуктов без подтверждения того, что товар произведен в соответствии с законом „Об органической продукции”, мы поддерживаем и считаем, что изменения призваны исключить риск введения конечного потребителя в заблуждение при покупке продуктов, не имеющих отношения к органическим», — сказала «Агроинвестору» представитель компании «Агроном-сад» (входит в Единый реестр производителей органической продукции) Любовь Губанова. «На продукции „ВкусВилла” никогда не использовались такие слова, у нас строго весь текст на упаковке должен быть честным и понятным», — заверили «Агроинвестор» в пресс-службе ритейлера.



Ничего критически плохого в законе не видит управляющий партнер агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его словам, обозначения «эко» и «био» на упаковке не всегда соответствуют действительности. «Не каждый потребитель имеет представление, что обозначение „био“ подходит только для кисломолочной продукции. При этом, на мой субъективный взгляд, подобная маркировка может ввести в заблуждение, особенно если это не кисломолочная продукция. То же самое касается и “эко”, ведь это означает, что данный продукт не наносит экологического урона окружающей среде, — рассуждает Березнюк. — Однако у некоторых производителей нет подтверждающих это документов, и надпись “эко” - это лишь задумка маркетологов компании для увеличения продаж. В ЕС и США уже давно достаточно строго подходят к подобной маркировке, и производители юридически несут ответственность за достоверность такой информации на этикетках или в виде маркировки упаковки товара».



Надежда Паршина, гендиректор брендингового агентства Ohmybrand, которое специализируется на брендинге продуктов питания, также поддерживает закон. «Производители всегда видели большой интерес потребителей к органической, здоровой продукции. И даже если у них не было оснований для использования этих терминов, недобросовестные производители имели большой соблазн „проехаться на волне” ЗОЖ», — сказала она «Агроинвестору». Паршина думает, что ограничение на использование слов-маркеров ЗОЖ-продукции значительно оздоровит рынок.



Руководитель управления GR & ESG ГК «ЭкоНива» Любовь Аксенова считает, что разнообразие наименований с отсылками к экологичности и натуральности и отсутствие строгих правил по их использованию, в первую очередь, снижают доверие покупателей. «Общепринятый стандарт маркировки сделает рынок органической продукции более прозрачным и понятным, укрепит статус таких товаров и позволит без сомнений выбирать их на полках магазинов. Также это усилит позиции производителей сертифицированной органической продукции и сделает конкуренцию между ними более справедливой», — уверена она. Аксенова также полагает, что новый закон может поспособствовать увеличению числа производителей органической продукции: часть компаний, которые использовали пометки «эко», «био» и т. п. , захотят действительно пройти сертификацию и „узаконить“ свое органическое производство. А порядок на рынке может привлечь новых игроков, которых ранее останавливала неравноправная конкуренция и отсутствие у потребителей сформированного понимания, как отличать настоящую органическую продукцию.



В портфеле «ЭкоНивы» есть органическое молоко, производитель маркирует его отметкой о наличии сертификата Роскачества (эмблема с белым листом и надписью «органик»/organic). «ЭкоНива» ежегодно успешно подтверждает статус органического производства на предприятиях в Калужской области.



Спорный момент

Вместе с тем закон четко не говорит, как обозначать свою продукцию компаниям, в названиях которых уже есть приставки «эко» или «био». Директор юридического департамента группы компаний «ЭКО-культура» Ульяна Мигда считает, что после вступления нового закона в силу спорным останется вопрос о применении товарных знаков, содержащих слова с использованием приставки «Эко». «По нашему мнению, наличие в надписи для маркировки продукции сокращения „эко“ в товарных знаках с учетом п. 2. ст. 7 Федерального закона №280-ФЗ в новой редакции, а именно: „Надписи, используемые для маркировки органической продукции, могут содержать слово „органический”, его сокращения или слова, производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции”, не является в данном случае информацией, которая определяется как отличительный признак органической продукции. Данные товарные знаки квалифицируются как торговая марка группы компаний „ЭКО-культура”», — рассказала Мигда «Агроинвестору».



«ЭКО-культура» планирует обратиться в Минсельхоз с просьбой дать разъяснения о правомерности использования в маркировке продукции товарных знаков, определяющих торговую марку и/или отличительный признак производителя продукции с использованием в словесных изображениях слов, указанных в п. 2 ст. 7 Федерального закона №280-ФЗ.



«Очень важно, чтобы закон не затронул наименования брендов, также наносимым в качестве маркировки на упаковку продукции», — подчеркнула представитель «ЭкоНивы». Закон не должен иметь обратной силы и бренды, зарегистрированные до его вступления в силу, не должны пострадать, считает Леонов.



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