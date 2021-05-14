Валентина Матвиенко: у органической продукции большой экспортный потенциал

Переход на органическое производство — долгий и дорогостоящий процесс Pixabay

Сельхозпредприятиям, которые перешли к производству органической продукции, необходима дополнительная поддержка, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования. По ее словам, переход на производство органики и получение соответствующего сертификата — это длительный и, зачастую, дорогостоящий процесс.



Ряд регионов уже предпринимают шаги в развитии этого направления, например, Воронежская, Белгородская, Томская области, перечислила Матвиенко. По ее мнению, нужно подумать над тем, что следует предпринять, чтобы в России «начался настоящий бум развития органического сельского хозяйства», поскольку нефть, газ и другие полезные ископаемые исчерпаемы, а «сельскохозяйственная, органическая продукция имеет большой потенциал экспортного роста». Как отметила сенатор, стартовые условия для развития сектора более чем благоприятные: Россия обладает огромным потенциалом для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. «Эта тема имеет огромное значение как для экономики страны, так и для повышения качества жизни наших граждан. Это позволит решить задачи, поставленные президентом России в послании Федеральному Собранию», — подчеркнула Матвиенко.



Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко сказал «Агроинвестору», что поддержка производителям органической продукции действительно нужна. «Более того, это предложение нашего союза, которое Матвиенко озвучила. Программа поддержки должна быть долгосрочной, в ней должны быть определены целевые краткосрочные показатели и точки финансирования по отдельным направлениям, — рассказал Мироненко. — Во-первых, нужно выровнять ситуацию там, где мы отличаемся от индустриального сельского хозяйства. В данном случае это субсидии на оплату сертификации. Во-вторых, сейчас есть финансирование закупки минеральных удобрений и дотации на закупку биопрепаратов и биоудобрений. Также мы просим на конверсионный период увеличить несвязанную поддержку (погектарную и на литр товарного молока)».



По его словам, есть четкий расчет, который союз предоставлял в Минсельхоз. Кроме того, есть прямая и непрямая поддержка, продолжил Мироненко. В качестве непрямой поддержки оговаривался вопрос, связанный с государственным маркетингом на продвижение органической продукции. «Дальше вопросы образовательные и общие, связанные с подготовкой кадров, эта программа широкая и имеющая определенные приоритеты. Приоритет прямого финансирования находится на одном из первых мест, все зависит от Минфина — даст ли он эти деньги, и от того, как сработает Минсельхоз», — объяснил глава союза.



Между тем, в ходе заседания Матвиенко отметила, что сейчас сертифицированные по органическим стандартам сельскохозяйственные земли составляют всего около 300 тыс. га, а по оценкам экспертов, можно задействовать в том числе для органического земледелия более 10 млн га, что в 35 раз больше. Таким образом, сказала она, резерв для роста колоссальный. По ее словам, отправной точкой для формирования правовой базы в этой области стало принятие закона «Об органической продукции», который вступил в силу в начале прошлого года. На данный момент на продовольственном рынке помимо сертифицированной органической продукции, есть товары с маркировкой «Эко», «Био», фермерские продукты. Чтобы потребители не путались, необходимо законодательно упорядочить использование таких терминов, считает Матвиенко. Спикер отметила, что при создании органической продукции «недопустимо выхолащивание самого понятия органики и превращения его в маркетинговый инструмент».



На заседании также выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он отметил, что рынок органической продукции за 20 лет во всем мире вырос в семь раз и достиг $130 млрд. По словам министра, этот сегмент является одним из самых быстрорастущих и перспективных, в России он регулируется отдельным федеральным законом. По словам Патрушева, нужно обеспечить подотрасль квалифицированными кадрами. В российских вузах уже есть специальные программы, которые будут со временем расширяться, сообщил он. Минсельхоз планирует разработать стратегию развития органического производства, в этом министерство рассчитывает на поддержку Совета Федерации. Глава ведомства также выразил уверенность в том, что Россия в перспективе сможет смело претендовать на лидирующие позиции в производстве органической продукции. Патрушев уверен, что Россия за счет уникальности и богатства природных ресурсов в перспективе сможет претендовать на лидирующие позиции в сегменте органической продукции на мировых рынках.



Между тем, по информации пресс-службы Роскачества, в России зарегистрировали первый органический хлеб. Его производителем стала воронежская компания «ЭкоХлеб». Продукт прошел сертификацию в Центре органической экспертизы Роскачества, сертификат компании вручили 14 мая. Предприятие уже начало выпускать хлеб. Получение общероссийского знака «органик» гарантирует, что на предприятии соблюдаются все требования к производству органической продукции, говорится в сообщении. Кроме того, что мука и зерно исследуются на содержание пестицидов, необходимо исключить риски смешивания и загрязнения сырья недопустимыми веществами. Воронежская компания заняла сотую строчку в государственном реестре производителей органики.

