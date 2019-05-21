Минсельхоз определился со знаком органической продукции

Минсельхоз разработал проект приказов о создании реестра органической продукции, а также об утверждении изображения и использования знака органической продукции. Как говорится в проекте, размещенном на портале regulation. gov.ru, графическое изображение будет представлять собой белый лист на зеленом фоне с надписью «ОРГАНИК» сверху листа и «ORGANIC» снизу листа. Помимо изображения листа знак будет включать двухмерный штриховой код, который будет наноситься на потребительскую и (или) транспортную тару или на прикрепленные к ней носители информации. Приказ также допускает использование знака в черно-белом варианте.



Основанием для нанесения знака будет являться сертификат соответствия производства органической продукции. В случае размещения знака без наличия действующего сертификата производитель будет нести ответственность в рамках законодательства. Право применения знака производитель будет получать одновременно с регистрацией сертификата соответствия на производство органической продукции.



Все производители органической продукции будут заноситься в единый госреестр. Проект приказа Минсельхоза о ведении такого реестра также размещен на regulation. gov.ru. В соответствии с ним реестр будет вестись Минсельхозом и размещаться в открытом доступе. В нем можно будет найти всех производителей органической продукции, имеющих сертификат соответствия «национальным, межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции», говорится в проекте приказа.



Сейчас в России есть около 100 компаний, которые уже проходили сертификацию, из них порядка 80 компаний ранее имели только зарубежные сертификаты, говорит исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. «С момента подписания закона об органической продукции из 80 компаний, имевших зарубежные сертификаты, 25 уже перешли на российскую сертификацию. Я прогнозирую, что за лето перейдет еще примерно столько же. То есть к началу 2020 года в реестре будет примерно 45-50 компаний», — подсчитал Мироненко. В то же время ограничительным фактором он назвал число работающих в России инспекторов. «Сертификацией занимается только одна компания — «Органик Эксперт», на рынке работает четыре-пять инспекторов. Каждый из них может обслуживать максимум 20 компаний, то есть получается, что для России сейчас 100 компаний — это предел», — добавил он.



В то же время информация о производителях, работающих по зарубежным стандартам, в реестре органических производителей представлена не будет, предупреждает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. «В предложенном виде реестр полностью соответствует потребностям производителей, которые сертифицированы по межгосударственному стандарту ГОСТ 33980–2016 », — пояснил «Агроинвестору» Коршунов. При этом в реестр не будут включены сельхозпроизводители, которые работают по международным стандартам Евросоюза (EU Regulations №889/2008, №834/2007, 1235/2008), США (USDAOrganic ), Японии (JAS). «Руководство страны поставило задачу увеличить экспорт российской сельхозпродукции. Спрос на российскую органическую продукцию позволяет выполнять эту задачу, однако все российские экспортеры органической продукции работают только по международным стандартам, это главное требование заказчиков во всем мире», — констатирует Коршунов.



Закон об органическом сельском хозяйстве должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Также в следующем году должны быть выбраны земельные участки для выращивания экологически чистой «зеленой» продукции, об экспорте которой говорил президент Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию. Это следует из подготовленного Минсельхозом проекта «дорожной карты» по созданию российских защищенных брендов экологически чистой продукции (есть в распоряжении «Агроинвестора»), который был 30 апреля разослан на согласование в другие ведомства. В соответствии с «дорожной картой», Минсельхоз планирует проанализировать зарубежный опыт и в июле 2019-го внести в Госдуму законопроект о производстве в России экологически чистой продукции. В течение 2019 года планируется разработать ГОСТы для такой продукции, а к 1 ноября 2019-го подготовить порядок ведения ее реестра. В документе отмечается, что планируется «внести изменения в действующий порядок государственной регистрации агрохимикатов, допустимых для производства экологически чистой продукции».



Таким образом, до сих пор непонятно, что будет подразумеваться под экологически чистой продукцией, и какие химикаты для ее производства будет разрешено применять, недоумевает Мироненко. «Минсельхоз нам до сих пор не сообщил, чем экопродукция будет отличаться от органической. Насколько я понимаю, экопродукция, видимо, будет связана с биологизацией земледелия, то есть когда одновременно применяются как биологические, так и химические препараты», — предположил он. По его словам, логичнее дождаться вступления в силу закона об органической продукции, а впоследствии разработать эквивалентность понятий «органический», «экологический» и «био». «Появление же другого понятия — экологически чистой продукции, при производстве которой могут применяться минеральные удобрения, потребителя лишь запутает, а также вновь негативно повлияет на его доверие к подобной продукции», — указал Мироненко.



Согласно оценке Минсельхоза, отечественный рынок органики оценивается в 160 млн евро. К 2025 году этот объем может достичь 5 млрд евро «с учетом потенциала России по пахотным землям, значительных запасов пресной воды, расширения применения современных технологий в АПК, а также роста спроса на такую продукцию».

