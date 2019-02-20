Владимир Путин поручил создать бренд российской «зеленой» продукции

Президент Владимир Путин поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию, озвученному 20 февраля. По словам главы государства, такой бренд должен подтверждать, что в производстве продукции используются только безопасные для здоровья человека технологии, а также «заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынках». «На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — выразил уверенность глава государства (цитата по стенограмме на kremlin.ru).



Путин отметил, что естественным преимуществом России являются огромные природные возможности. «Их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции», — подчеркнул президент. Также в ходе оглашения послания он вновь напомнил, что Россия является крупнейшим экспортером пшеницы, и что экспорт продукции сельского хозяйства в 2024 году должен достигнуть $45 млрд. Путин отметил и «еще одно весомое достижение». «Благодаря разработкам российских ученых мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят, насколько это критически важно. У России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия», — сказал Путин.



С 2020 года в России вступает в силу закон об органическом сельском хозяйстве. Как пояснила «Агроинвестору» пресс-служба Минсельхоза, ведомство подготовило «дорожную карту» реализации закона об органике. «Первоочередные задачи — это создание единого знака органической продукции и единого государственного реестра производителей органической продукции, который будет вести Минсельхоз», — сообщил представитель ведомства. Он отметил, что маркировка органической продукции будет представлять собой комбинацию надписей и графического изображения единого образца, которую смогут ставить только те производители, которые прошли сертификацию. Использование маркировки позволит отличать на полках органическую продукцию от иной. Кроме того, по оценке Минсельхоза, российская органическая продукция обладает большим экспортным потенциалом.



Исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко отмечает, что в послании президента речь идет именно о продвижении российской органической продукции за рубежом. «Закон в основном регламентирует использование органической продукции на внутреннем рынке. Сейчас дано новое поручение — продвигать знак органической продукции и как экспортный знак в том числе», — сказал «Агроинвестору» Мироненко. Он пояснил, что сейчас идет работа по взаимному признанию российских и международных стандартов. По ее завершению российская продукция сможет выходить на международный рынок без дополнительной сертификации и под внутренним брендом органической продукции.



Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов в свою очередь не исключает, что в перспективе могут быть созданы и другие бренды для экологически чистой продукции. Например, по его словам, Минсельхоз вместе с Российским экспортным центром разрабатывает концепцию региональных брендов, в том числе экологически чистых. «Вполне возможно, речь идет о каком-то промежуточном бренде, который будет основан, например, на практиках Good Agricultural Practice для экспорта основным экспортным партнерам», — рассуждает Коршунов.



Как рассказал «Агроинвестору» источник на рынке органической продукции, есть поручение от вице-премьера Алексея Гордеева проработать создание сразу нескольких брендов, среди которых будут присутствовать как бренд органической продукции, так и продукции «био» и «эко». Этот вопрос, в частности, обсуждался на встрече Гордеева с членами НОС в Германии 13 февраля. На ней председатель совета директоров компании «АгриВолга» Сергей Бачин говорил о необходимости внести поправки в закон об органической продукции, чтобы он в том числе защищал продукцию «био» и «эко». «Это закроет много лазеек, которые используют фальсификаторы», — пояснял Бачин (цитата по пресс-релизу НОС).



В то же время Коршунов сомневается, что российский знак сможет широко использоваться на внешних рынках. «Везде существует своя система сертификации, а там, где ее нет, есть отсылка на основные международные системы. При экспорте российские производители сертифицируются по стандартам той страны, куда они продают, и могут использовать тот знак, который там принят», — рассказал Коршунов. Кроме того, сейчас на Западе в основном пользуется спросом российская продукция органического растениеводства, которая используется в качестве сырья, заметил он. «Однако постепенно этот рынок будет заполняться, и конкуренция на нем станет расти», — добавил он.



Закон, дающий определение понятию «органическая продукция» и формулирующий требования к ней, был подписан президентом в прошлом году. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. К этому времени должен быть утвержден знак органической продукции, а также создана система сертификации и прослеживаемости. По словам Мироненко, внешний вид знака находится на рассмотрении в Минсельхозе. «Я думаю, что к сентябрю мы увидим знак в публичном пространстве. К этому же времени должно появиться постановление об использовании этого знака при обозначении продуктов питания», — рассказал он.



По оценке Минсельхоза, отечественный рынок «органики» оценивается в 160 млн евро. К 2025 году этот объем может достичь 5 млрд евро «с учетом потенциала России по пахотным землям, значительных запасов пресной воды, расширения применения современных технологий в АПК, а также роста спроса на такую продукцию».

