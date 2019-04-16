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Технологии
Дмитрий Патрушев: «Без прослеживаемости невозможно создать бренд «зеленой» продукции»
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
16 апреля 2019
В этом году Минсельхоз рассчитывает завершить работу по включению в «Меркурий» готовой молочной продукции
По данным Россельхознадзора, почти четверть молочной продукции в России — фальсификат
Фото: Минсельхоз

В этом году Минсельхоз рассчитывает завершить работу по включению в систему обязательной электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» готовой продукции, в частности молочной. Об этом в ходе итоговой коллегии Минсельхоза, где присутствует корреспондент «Агроинвестора», сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев. По его словам, это позволит обеспечить прослеживаемость товаров животного происхождения и станет преградой на пути фальсификата. «Включение в перечень подконтрольных товаров готовой молочной продукции даст дополнительный толчок к развитию отрасли, и выведет на новый уровень отношение потребителей к продукции отечественного производства», — уверен министр.

Патрушев отметил, что сейчас «Меркурий» продолжает набирать обороты, ежедневно в системе регистрируется около 6 млн сертификатов. При этом без прослеживаемости и сквозной системы контроля качества по всей цепочке производства от сырья до готовой продукции невозможно будет созвать бренд «зеленой» продукции, подчеркнул глава агроведомства, напомнив, что такую задачу перед отрасль поставил президент Владимир Путин. Это одно из новых направлений, на которых в этом году сконцентрируется Минсельхоз.

На прошлой неделе замглавы Россельхознадзора Николай Власов сообщил, что, по оценке ведомства, почти четверть молочной продукции, произведенной в России в 2018 году, оказалась фальсифицированной. «Если говорить о фасованной готовой продукции, то у нас ее выпускается, по экспертным оценкам, 60 млрд упаковок в год. Из них четверть, то есть 15 млрд упаковок, фальсифицированы», — сказал он (цитата по ТАСС). С учетом импорта доля фальсификата составляет 22%.

Одна из основных проблем молочной отрасли — фальсификация бренда, однако включение готовой продукции в «Меркурий» поможет решить эту проблему, считает Власов. Затем постепенно прекратиться и оборот нелегального молочного сырья. Сейчас стоит задача по снижению объема фальсификации до приемлемого уровня — 0,5%, уточнил он, отметив, что пока Россельхознадзор не видит позитивных сдвигов, но рассчитывает, что результаты будут появляться в течение этого года.

Поэтапное включение готовой молочной продукции в «Меркурий» должно начаться с 1 июля, с 1 ноября в перечень планируется добавить и кисломолочную продукцию. При этом некоторые участники рынка продолжают выступать против сертификации и ратуют за цифровую маркировку. В конце марта «Ведомости» сообщили, что премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал маркировку готовой молочной продукции и дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий».

Система обязательной электронной ветсертификации в системе «Меркурий» была запущена в России с 1 июля 2018 года, однако незадолго до этого готовая молочная продукция была из нее исключена.

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