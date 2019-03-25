Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника. По их словам, глава правительства дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий». О таком решении также слышали сотрудники нескольких крупных компаний по производству продуктов питания, но с представителями бизнеса этот вопрос пока не обсуждался, уточняет издание.



Пресс-секретарь Медведева не смог прокомментировать вопрос, представители Минпромторга и вице-премьера Алексея Гордеева отказались от комментариев. «Агроинвестор» отправил запрос в Минсельхоз.



По решению премьер-министра система маркировки и «Меркурий» будут интегрированы друг с другом. Гордеев уже поручил обеспечить взаимодействие двух систем в целях эксперимента: на этапе поставки сырья должен работать «Меркурий», а от завода — маркировка, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник.



Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы цифровой маркировки, к запуску пилотного проекта готов, сказал «Агроинвестору» его представитель. По его словам, ЦРПТ с 2018 года работает с отраслью, обследованы производства ключевых участников рынка, в рабочую группу входит более 30 компаний. «Система «Честный знак» уже используется в других отраслях и показывает себя работоспособной и устойчивой к нагрузкам, сложностей в процессе интеграции мы не ожидаем и к ней готовы», — сказал представитель ЦРПТ. По его словам, «Меркурий» может контролировать сырье до завода, а «Честный знак» - прослеживать каждую единицу готовой продукции до кассы. «Это приведет к синергии — маркировка позволяет контролировать легальность и срок годности в магазине. Получив эти данные, «Меркурий» сможет формировать или гасить ветеринарные сертификаты», — пояснил он.



Техническая модель интеграции систем маркировки и «Меркурия» с представителями индустрии пока не обсуждалась, говорит представитель Danone. «Мы ждем, пока до молочных предприятий будет доведено окончательное решение о выборе той или иной системы прослеживаемости продукции. В течение последних лет оно уже менялось не один раз», — прокомментировала она «Агроинвестору». Ранее Danone выразила готовность участвовать в эксперименте по маркировке, но подчеркивала, что реализация данной инициативы возможна лишь при условии исключения готовой молочной продукции из системы обязательной электронной сертификации. «Говорить о работоспособности той или иной системы можно будет только после проведения тестовых испытаний, — сказал представитель одной из крупных молокоперерабатывающих компаний, попросивший об анонимности. — Внедрение любой системы достаточно затратно, и эти затраты в итоге неизбежно лягут на конечного потребителя. Любая система требует переходного периода и настройки, чтобы избежать перебоев с поставкой социально значимых продуктов питания». Представитель PepsiCo отказался комментировать поручение Медведева.



В феврале Минсельхоз опубликовал проект приказа, в соответствии с которым с 1 июля должна поэтапно начаться сертификация готовой молочной продукции в системе «Меркурий». Предполагалось, что с июля электронные сертификаты будут оформляться на сгущенные и несгущенные молоко и сливки, сливочное масло, сыры и творог, а с 1 ноября в список добавятся пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир, молочная сыворотка.



При этом Минсельхоз отмечал, что на проекты приказов, включающих готовую молочную продукцию в систему электронной ветсертификации, поступило отрицательное заключение Минэкономразвития. Там полагают, что включение молочной продукции в «Меркурий» приведет к избыточной нагрузке на бизнес, дополнительные затраты оцениваются в 4,4 руб. на 1 кг продукции. Тем не менее в начале февраля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что начать сертифицировать готовую молочную продукцию предполагается уже с апреля. В конце февраля был опубликован проект приказа Минсельхоза, согласно которому начать сертификацию молочной продукции предполагается с 1 июля, а с 1 ноября в список должна добавиться и кисломолочная продукция. На прошлой неделе замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что приказ о включении молочной категории в «Меркурий» может быть принят в апреле-мае.



Система обязательной электронной ветсертификации в системе «Меркурий» была запущена в России с 1 июля 2018 года, однако незадолго до этого готовая молочная продукция была из нее исключена. Как ранее заверяла исполнительный директор Молочного союза Людмила Маницкая, еще в преддверии 1 июля многие переработчики уже начали оформлять ЭВС на готовую молочную продукцию. Например, по данным управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в Псковской области около 10% от всех электронных ВСД оформляются на молоко и молочную продукцию, несмотря на то, что пока это необязательно.

