В регионах Северо-Запада фальсифицируется четверть молочной продукции

Внедрение системы электронной ветсертификации «Меркурий» для молочной продукции позволит снизить долю фальсификата и в перспективе вывести его из оборота. Хотя моментального результата ждать не стоит, но спустя время в отрасли можно будет навести порядок, сказал руководитель управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин в ходе пресс-конференции, посвященной внедрению системы.



Автоматизированная система «Меркурий», предназначенная для электронной сертификации всей продукции животного происхождения, подлежащей ветнадзору, действует практически на все группы товаров данной категории. Исключение составляет молочная продукция: для нее обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) планируется ввести с 1 июля, а с ноября в перечень добавится и кисломолочная продукция. Приказ об этом будет принят в апреле-мае, сообщает Минсельхоз.



По словам Кармазина, с 1 июля прошлого года только на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей ежедневно в среднем оформляется 178 тыс. электронных ветсертификатов. «Основной объем документов оформляют федеральные сети, а также крупные производители мясной, птицеводческой и рыбной продукции», — уточнил он, отметив, что система позволяет оперативно выявлять незаконные схемы движения товаров. В частности, он рассказал, как благодаря ей ведомство заметило нехарактерные перемещения партии свинины из Санкт-Петербурга в Калининградскую область, а оттуда в Москву. «Когда мы остановили машину, то обнаружили, что вместо свинины в ней лежат свиные шкуры. В итоге деятельность предприятия была приостановлена на 45 суток», — привел пример он. В случае с молочной продукцией, доля фальсификации которой только на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, по данным Россельхознадзора, составляет 24,6%, возможность отследить движение сырья и готовых товаров в режиме онлайн является крайне актуальной, подчеркнул Кармазин.



Изначально молочную продукцию предполагалось начать сертифицировать в «Меркурии» одновременно со всей, однако в последний момент ее исключили из списка, в том числе потому что сектор был не готов к работе. Замдиректора Северо-Западного филиала X5 Retail Group по связям с государственными органами власти и СМИ Ольга Волкова отметила, что многие предприятия, которые должны были внедрить «Меркурий» в прошлом году, отложили эту работу на последний момент. Она призвала участников молочного рынка не повторять этот путь, чтобы иметь возможность заранее устранить возможные ошибки, которые могут возникнуть при работе с системой.



При этом пока одни молочные предприятия только собираются осваивать «Меркурий», другие уже успешно используют систему. Так, по словам Кармазина, в Псковской области около 10% от всех электронных ВСД оформляются на молоко и молочную продукцию, несмотря на то, что пока это необязательно. Президент агрохолдинга «Кабош» (Псковская область) Дмитрий Матвеев сообщил, что на его предприятиях как по производству молока-сырья, так и сыров, система была внедрена более полутора лет назад. Она позволяет решить сразу две проблемы — обеспечить прослеживаемость продукции и сэкономить средства, отметил он. Если раньше производители должны были платить деньги за бумажные сертификаты Россельхознадзору, то теперь они могут оформлять их в электронном виде без лишних затрат.



По словам Матвеева, 27% потребителей отказываются от покупки сыров российского производства, так как из всей молочной продукции именно сыры фальсифицируют чаще всего. По оценке «Объединения потребителей России», ежегодное среднедушевое потребление фальсифицированной молочной продукции в России составляет 13 кг. «В расчете на всю нашу страну это около 2 млн т или 100 млрд руб.», — подсчитал представитель организации Александр Бражко. Как только «Меркурий» заработает в полном объеме для всех участников молочного рынка, производители больше не смогут выдавать за натуральный сыр продукт с растительным жиром, надеется Матвеев.



Группа «Галактика», занимающаяся переработкой молока в Ленинградской области, также уже использует «Меркурий». Предприятие соединило его со своей внутренней системой прослеживаемости. На упаковку наносится QR-код, который служит своеобразным паспортом, и потребитель с помощью смартфона может прямо в магазине посмотреть всю информацию о продукте, в том числе открыть веб-камеру и увидеть в режиме реального времени, как содержатся коровы на ферме, рассказал председатель правления «Галактики» Игорь Дю.



Однако некоторые участники рынка обращают внимание, что в систему «Меркурий» необходимо ввести изменения. Так, президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда в ходе своего выступления на пресс-конференции предложил учитывать специфику работы микропредприятий. По его мнению, для малых хозяйств было бы целесообразно увеличить срок гашения электронных сертификатов. «Фермеру в силу того, что он одновременно решает множество задач, порой бывает сложно выполнить данную операцию моментально», — пояснил он.



Заместитель гендиректора «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев считает, что «Меркурий» не учитывает специфику молочной отрасли: большинство видов продукции относится к скоропортящейся, и любая задержка ее поставки в сеть губительна для производителя. «Сейчас система носит разрешительный характер: производитель должен сначала получить разрешение от надзорных органов и только потом осуществить поставку в магазин. Если «Меркурий» по какой-то причине даст сбой, производитель не сможет оперативно доставить свою продукцию до торговой точки», — прокомментировал он. По мнению топ-менеджера, нужна не разрешительная, а разрешительно-уведомительная схема работы, при которой можно будет сначала поставить продукт на полку, а затем уведомить об этом через «Меркурий» надзорные органы.



Ранее ритейлеры предупреждали о возможных перебоях с поставками молочной продукции из-за ее включения в систему обязательной электронной ветеринарной сертификации. Однако исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая говорила «Агроинвестору», что практически все переработчики проводят или уже провели работу по интеграции в систему «Меркурий» и будут готовы к ее введению. Перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки не ожидает и Минсельхоз. Сертификация позволит обеспечить прослеживаемость «от поля до прилавка», ограничить фальсификат, даст дополнительный толчок к развитию молочной и перерабатывающей отраслей и выведет на новый уровень отношение потребителя к продуктам отечественного производства, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Россельхознадзора.

