Алексей Гордеев поручил проверить качество мяса птицы и сыров

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения — мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов — для отбора и лабораторных исследований. Как рассказали газете «Ведомости» два федеральных чиновника, цель поручения — собрать объективную картину качества и безопасности продукции. В частности, уточнить, какова доля фальсификата и как используются антибиотики, так как данные и методики оценки у Россельхознадзора и Роспотребнадзора зачастую расходятся.

В связи с этим проверка будет проводиться совместно в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а Роскачество станет отвечать за отбор, программу испытаний и объединение информации. О результатах будет доложено в правительство, рассказал представитель Гордеева.

Минсельхозу известно о планах правительства провести соответствующую проверку, сообщил «Агроинвестору» представитель ведомства. Он отметил, что министерство поддерживает данную инициативу как направленную на повышение качества пищевой продукции и способствующую «получению объективных данных о продовольственных товарах, широко представленных на внутреннем рынке».

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, по итогам первого полугодия прошлого года доля мяса и мясных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, не превышала 1%, гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков — 0,3%, по микробиологическим показателям — 3%. В молочной продукции долю фальсификации за девять месяцев прошлого года Роспотребнадзор оценивал в 7-8%. Россельхознадзор с такими результатами не согласен: по итогам 2018 года в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции найдены нарушения, заявила «Ведомостям» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Аналогичная проверка в прошлом году проводилась на рынке молочных продуктов. Тогда Россельхознадзор оценивал долю фальсификата молочной продукции на уровне почти 20%, а негосударственный проект Росконтроль объявлял, что до 60% продукции содержит заменители молочного жира. Роскачество и Роспотребнадзор с такими оценками не соглашались, заявляя, что фальсификат находится в пределах 8-10%. Позднее была организована совместная проверка молочной продукции со стороны Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества. Исследование показало, что фальсификация творога, питьевого молока и сливочного масла немолочными жирами не превышает 8%. В то же время 20% образцов молока, 35% сливочного масла и 60% творога не соответствовали всем обязательным требованиям.

Обеспечить прослеживаемость, безопасность и качество продуктов в том числе призвана система обязательной электронной ветсертификации. Для мясной продукции она заработала с 1 июля 2018 года, в этом году в нее будет включена и готовая молочная продукция. Как сообщила накануне пресс-служба Минсельхоза по итогам встречи с Минэкономразвития, решение о включении готовой молочной продукции в систему «Меркурий» принято. Как предполагается, с 1 июля 2019 года ветсертификаты будут оформляться на всю готовую продукцию, за исключением кисломолочной, а с 1 ноября — и на кисломолочную продукцию.