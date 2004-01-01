Ущерб от импорта сыроподобных продуктов оценен в 70 млрд рублей

В течение двух лет ущерб российских производителей составил 70 млрд руб. из-за отсутствия у Россельхознадзора полномочий контроля за ввозом сыроподобного продукта в Россию. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе заседания итоговой коллегии ведомства за 2017 год, сообщает RNS. «За два года — 3 млн т молока, которое не произвели наши предприятия. Это означает, что 70 млрд руб. не получили наши сельхозпроизводители», — сказал Данкверт.



Россельхознадзор неоднократно обращался по этому вопросу в Минэкономразвития, однако решение до сих пор не принято, констатировал чиновник. В январе ведомство заявляло, что ежегодный объем поставок в Россию сыроподобных продуктов, произведенных преимущественно из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры, достигает 150−300 тыс. т в год. Как сообщала РБК представитель Россельхознадзора, до 25% такой продукции производится на Украине и приходит через Белоруссию, где она переупаковывается под видом македонской или иранской.



Глава Минсельхоза Александр Ткачев в среду оценил ввоз сыроподобного продукта в Россию в 2017 году в 150 тыс. т. В результате, по его словам, молочный рынок на сегодняшний день разбалансирован. «Борьба с фальсификатом, с серыми схемами, реэкспортом, сырным продуктом, который завозится к нам сотнями тысяч тонн, конечно, я считаю, должна быть на первом месте <…> Это наша линия фронта, коллеги, здесь мы должны биться до последнего патрона, образно выражаясь. За нами Москва, за нами страна, за нами крестьяне, фермеры», — сказал Ткачев. Именно из-за фальсификации и введения в заблуждение потребителя сегодня на внутреннем рынке наблюдается снижение цен на сырое молоко, чего никогда не было в осенне-зимний период, указал министр. «Есть сотни примеров, когда российские молокозаводы не берут готовое молоко российского производства — они берут продукцию из Белоруссии и других стран и делают продукт из дешевого сырья. На рынке он обозначается как сыр, а не сырный продукт», — посетовал министр (цитаты по RNS).



Два дня назад Данкверт говорил, что его ведомство может за месяц навести порядок на рынке при условии включения сыроподобных продуктов в перечень подлежащих ветеринарному контролю. «Когда нам разрешили встать на границе в 20-х числах [марта], резко прекратился поток сырных продуктов из Турции, Аргентины и других стран через Белоруссию, и возник поток белорусских белково-жировых продуктов, — рассказывал Данкверт в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока. — Но когда мы начали проверять, какие предприятия декларируют их производство, оказалось, что в реестре Таможенного союза они зарегистрированы как предприятия по хранению и реализации, но не производству». Это говорит о том, что украинские сыроподобные продукты продолжают «совершенно беспрецедентным способом» переделываться в Белоруссии в продукцию других стран, заключил Данкверт.



За последние пять лет производство сыров в России увеличилось на 37% с 345 тыс. т до 471 тыс. т, однако в последние два года темпы сократились, говорится в исследовании BusinesStat. После введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года доминирующее положение среди стран-поставщиков заняла Белоруссия, на которую в 2017-м пришлось 87% российского импорта сыров. В то же время в прошлом году белорусские поставщики снизили поставки на российский рынок на 10,5% в связи с участившимися случаями несоответствия ввозимой ими продукции требованиям Россельхознадзора. «Как следствие, совокупный импорт сыров в Россию в 2017-м достиг минимального за пятилетие значения и составил 206,4 тыс. т», — отмечается в исследовании. По данным Росстата, в январе-феврале этого года производство сыров в России составило 68,4 тыс. т, что на 4,7% больше аналогичного периода 2017-го.

