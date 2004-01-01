Россия решила не запрещать поставки белорусского молока

Россельхознадзор отказался от введения запрета на поставки сухого молока из Белоруссии, который должен был вступить в силу 15 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. «Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм», — объявила она (цитата по РИА «Новости»).



В среду вопрос о белорусском молоке обсуждался на переговорах у вице-премьера Аркадия Дворковича. Как сообщал в их преддверии глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, решение будет приниматься исходя из того, какие документы предоставит белорусская сторона. После завершения переговоров пресс-служба Минсельхоза России сообщила, что Москва и Минск подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год. «Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий», а также в ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны», — отмечает Минсельхоз. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц, в свою очередь, сообщил, что в марте планируется провести совместную коллегию аграрных ведомств двух стран, где будут рассматриваться балансы продовольствия. Эти балансы затем станут основой для поставок продукции на российский рынок, сообщает агентство БЕЛТА.



О намерении запретить поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии, в том числе сухого молока, Россельхознадзор объявил 22 февраля. Вводимые ограничения ведомство обосновывало многочисленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС. Запрет должен был вступить в силу 26 февраля, однако позднее по техническим причинам был отложен до 6 марта, а затем — до 15 марта. Российская молочная отрасль ждала от надзорного органа конкретизации ограничений, в том числе публикации списка отдельных белорусских предприятий, к которым есть претензии. Как пояснял российский офис компании Danone, у Россельхознадзора нет полномочий полностью закрывать поставки с территории страны-участницы Таможенного союза.



Белоруссия — крупнейший импортер молочной продукции в Россию. Так, по данным ФТС, в 2017 году из союзного государства было поставлено 296 тыс. т цельного молока, что составляет 92% всего российского импорта, 188 тыс. т сухого и концентрированного молока (74%) и 120 тыс. т кисломолочной продукции (94%). Заявления о готовящихся ограничениях стали звучать после того, как 16 февраля вопрос о белорусском молочном импорте был в очередной раз поднят в ходе встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с губернаторами. На ней глава Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что из-за закупок сухого молока сырое перестало вывозиться из республики, а цены на него упали на 5−8 руб./кг. В ответ Медведев поручил разобраться в этой ситуации, отметив, что хоть Россия и не может ограничивать свой рынок от партнеров из ЕАЭС, но «в конечном счете мы должны думать о наших гражданах».



Во вторник на совещании в Ставрополе Аркадий Дворкович оценил дефицит молока собственного производства в России в 25% от потребления. «Мы производим сегодня примерно 31 млн т, нам нужно 40 млн т как минимум», — приводит ТАСС слова вице-премьера. Сейчас разница компенсируется поставками из Белоруссии. «Наши друзья, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов», — отметил Дворкович. В то же время введение запрета не вызвало бы дефицита молока, заверял Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). В последние годы Россия ежегодно наращивала производство товарного молока на 2−3%, и при снижающемся спросе образовался профицит продукции и рекордные запасы на складах, отмечал отраслевой союз. Тем не менее, от развития ситуации с Белоруссией во многом зависит уровень цен, с которым рынок войдет в лето, обращала внимание гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. «Россия до сих пор на 50% зависит от зарубежных поставок сухого молока, поэтому его ввоз наравне с сырым молоком оказывает существенное влияние на рынок, в том числе и на ценообразование», — говорила Петрова «Агроинвестору».



Угроза запрета нависла над томатами

Также в среду стало известно, что на следующей неделе могут быть введены ограничения на поставки белорусских томатов. Как сообщила Юлия Мелано, этот вопрос рассматривается на фоне серьезного увеличения объема поставок санкционной продукции с территории соседнего государства, передает ТАСС. Из-за реэкспорта с 14 февраля Россельхознадзор уже запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия.



По словам Мелано, в связи с выявленными ранее поставками санкционной продукции с поддельными фитосанитарными сертификатами стран Африки, Россельхознадзор был вынужден запретить поставки продукции из 33 стран через Белоруссию. Еженедельно на российско-белорусской границе задерживается семь-восемь автотранспортных средств с плодоовощной продукцией, запрещенной к ввозу на территорию России, оценила Мелано. Минсельхозпрод Белоруссии пока никак не прокомментировал возможные ограничения на томаты со стороны российского ведомства.



После введения продовольственного эмбарго Белоруссия является одним из крупнейших импортеров томатов в Россию. По данным ФТС, в 2017 году страна ввезла 70 тыс. т томатов, заняв четвертое место среди ведущих поставщиков. На первом месте — Азербайджан (151 тыс. т), на втором — Китай (109 тыс. т), на третьем — Марокко (97 тыс. т). Топ-менеджер крупной компании — производителя тепличных овощей сообщил «Коммерсанту», что возможность ограничения поставок томатов из Белоруссии обсуждается уже около месяца. По его мнению, несмотря на сравнительно небольшие объемы импорта этих овощей из республики, запрет на их ввоз даст возможность отечественным производителям еще немного нарастить долю на рынке.

