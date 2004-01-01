Цены на сырое молоко с начала года упали на 5%

За два месяца 2018 года средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко снизилась на 1,18 руб./кг или на 4,8%, следует из данных мониторинга Минсельхоза. К 1 марта сырое молоко продавалось за 23,55 руб./кг против 24,73 руб./кг в конце декабря 2017-го. Минимальная цена была зафиксирована неделю назад, когда она опускалась до 23,37 руб./кг.



Наибольшее снижение за первые два месяца года зафиксировано в Рязанской области, где цена упала на 18,5% до 23,6 руб./кг. В Удмуртии сырое молоко подешевело на 16,5% до 20,8 руб./кг, в Алтайском крае — на 16,1% до 20,7 руб./кг. По данным Росстата, в январе этого года (последние доступные данные) минимальная цена на молоко-сырье наблюдался в Карачаево-Черкесии (15,1 руб./кг), Дагестане (18,7 руб./кг) и Чувашии (19,1 руб./кг).



На прошлой неделе, по данным Минсельхоза, цена немного скорректировалась вверх на 0,18 руб./кг или на 0,8%. Возможно, некоторой повышательной динамике способствовала ситуация с возможным закрытием поставок из Белоруссии, однако об устойчивом тренде это не говорит, полагает гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. «Дальнейшего роста ждать не приходится, так как производители ограничены покупательской способностью населения и не могут дальше поднимать цены. Я полагаю, что сейчас закупочные цены на молоко будут сохраняться на текущем уровне, и речь идет не о росте, а, скорее, об удержании цен», — констатирует Петрова.



Сырое молоко начало дешеветь еще осенью и с учетом того, что летом наступит сезон большого молока, говорить о стабилизации или росте стоимости сырья не приходится, согласна гендиректор татарстанского холдинга «Агросила» Светлана Барсукова. «В абсолютном выражении падение не столь существенное, как по отдельным регионам. Наибольшее снижение произошло в Поволжье: в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, — перечисляет она. — Здесь есть над чем подумать и проанализировать, почему это происходит, потому что от этого будет зависеть то, какие шаги нужно предпринять». Сейчас средняя цена в Татарстане — около 21,7 руб./кг, «Агросила» реализует молоко примерно по 22,5 руб./кг без НДС. Сложившаяся ситуация с ценами наиболее критична для небольших предприятий, считает Барсукова, поскольку для фермерских хозяйств, которые продают небольшие объемы молока, цена может быть в диапазоне 14−17 руб./кг, то есть на грани или ниже себестоимости.



Белорусский фактор

Падение цен на сырое молоко в зимний период эксперты связывают с ростом производства на фоне снижающегося спроса и увеличения импорта. В результате, по данным «Союзмолоко», образовался профицит продукции и рекордные запасы на складах, что в начале года вызвало падение цен, нетрадиционное для этого времени. Россельхознадзор 22 февраля объявил о запрете поставок некоторых видов молочной продукции из Белоруссии, в том числе сухого молока, обосновывая вводимые ограничения многочисленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС в животноводческой продукции. Запрет должен был вступить в силу 26 февраля, однако позднее по техническим причинам был отложен до 6 марта.



В понедельник Россельхознадзор объявил о переносе запрета еще на десять дней, до 15 марта, причины решения на этот раз не уточнялись. Представитель ведомства Юлия Мелано вечером в понедельник была недоступна для комментариев. 5 марта в Москву в очередной раз прибыла делегация Минсельхозпрода Белоруссии для урегулирования вопроса с ограничением поставок. Как сообщил ТАСС первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич, переговоры с российской стороной продолжаются, и в ходе них Минск рассчитывает урегулировать ситуацию.



Чего именно касается вводимый Россельхозом запрет, пока не очень понятно, прокомментировал ситуацию российский офис компании Danone. «В силу нашей юридической осведомленности о юридических реалиях Таможенного союза, у Россельхознадзора нет права закрывать поставки с территории страны. Россельхознадзор может ограничить поставки с территории конкретных предприятий, — пояснила RNS вице-президент Danone по корпоративным отношениям в России и СНГ Марина Балабанова. — Поэтому мы все-таки думаем, что вслед за этим заявлением по поводу ограничения поставок молочных ингредиентов с территории Белоруссии последует некий список предприятий, которые это затронет». Россельхознадзор, в свою очередь, пообещал этот список опубликовать. Так, со 2 марта уже введены ограничения на продукцию белорусского ОАО «Молоко», с 6 марта — ОАО «Милкавита», случаи поставок фальсификата выявлены со стороны Глубокского молочно-консервного комбината и Слуцкого сыродельного комбината.



Рынок ждет решения

Сейчас рынок ожидает решения Россельхознадзора — будет ли закрыта для поставок целая категория продуктов или будет уточнен перечень конкретных предприятий, говорит Петрова. «Россия до сих пор на 50% зависит от зарубежных поставок сухого молока, поэтому его ввоз наравне с сырым молоком оказывают существенное влияние на рынок, в том числе и на ценообразование. И ключевой поставщик сухого молока — Беларусь, и от того, каким образом будет развиваться ситуация с Россельхознадзором, будет зависеть и уровень цен, с которым мы войдем в лето», — сказала Петрова «Агроинвестору».



Если бы полный запрет был введен 26 февраля, как первоначально заявлялось, то это вызвало бы определенные временные сложности у российских покупателей б елорусского сухого молока, у которых есть действующие контракты, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Однако претензии к белорусским производителям возникают постоянно, регулярно выносятся те или иные предписания, которые по истечении времени устраняются. Но я не помню случаев, когда крупные белорусские предприятия ограничивали бы на длительный период времени», — подчеркивал эксперт. По информации Danone, белорусское сухое молоко закупают практически все российские производители в некоторые моменты, так как производство сухого молока в России носит сезонный характер.



В то же время Светлана Барсукова полагает, что запрет на ввоз сырья из Белоруссии вряд ли кардинально повлияет на рынок и позволит выровнять цены. Поскольку до введения запрета продукция свободно поступала в нашу страну, можно предположить, что созданы запасы, которые можно использовать. «Если бы запрет был введен, например, в августе прошлого года, возможно, ситуация бы развивалась иначе, — отмечает Барсукова. — К тому же нужно разобраться, почему молоко, ввезенное из Белоруссии, стоит дешевле, чем произведенное в нашей стране».



Производство сырого молока в России в 2017 году увеличилось на 1,2% до 31,1 млн т, в том числе выпуск товарного молока показал рост на 3% до 21,2 млн т. При этом объем производства питьевого молока, кисломолочных продуктов, творога в течение года снижался при одновременном росте по сырам, сливочному маслу и особенно сухому молоку. Выпуск последнего в январе-декабре 2017-го увеличился на 31% до 134,8 тыс. т. Основная часть этого прироста отправлена в запасы, которые за год удвоились. Запасы сливочного масла показали рост на 83%, сыров и сырных продуктов — на 35%.

