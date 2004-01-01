 Запрет на поставки белорусского молока отложен на неделю — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.89
eur
70.586
moex
2274.57
brent
69.81
пшеница
458
сахар
12.57

Регионы
Запрет на поставки белорусского молока отложен на неделю
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
февраль 2018
Россельхознадзор объяснил перенос техническими причинами
92% российского импорта цельного молока приходится на Белоруссию
Фото: «Бабушкина крынка»

Россельхознадзор объявил о переносе введения временных ограничений на поставку молочной продукции из Белоруссии. Как говорится в сообщении ведомства, вступление в силу запрета отложено до 18 часов 6 марта. После этого срока партии, поступившие на приграничные контрольные пункты, будут возвращены в Белоруссию. По словам представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, решение о переносе принято по техническим причинам.

Первоначально предполагалось, что запрет на поставки из Белоруссии молочной продукции вступит в силу 26 февраля. Как сообщал Россельхознадзор, под ограничения должны попасть пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные молоко и сливки наливом; сухое, концентрированное и сгущенное молоко и сливки; молочная сыворотка, а также концентрат сывороточного и молочного белка. Упакованную продукцию запрет не затрагивает. Как заявляло ведомство, решение принято в связи с «многочисленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС в животноводческой продукции». Так, в 2016-м из 723 случаев нарушений со стороны белорусских производителей 386 пришлось на молочную продукцию, в 2017-м — 376 из 596. С 1 января по 20 февраля 2018 года Россельхознадзор зафиксировал 32 нарушения ветеринарно-санитарных норм в молоке, две трети из которых пришлось на выявление остатков запрещенных и вредных веществ.

Белорусский Минсельхозпрод удивлен решением Россельхознадзора, а член коллегии (министр) по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский заявил, что оно грубо нарушает положения комиссии. По его словам, допускается ограничение поставок исключительно при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных. «В настоящее время таких оснований не имеется. Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны», — приводит слова Сидорского посольство Белоруссии в России. В понедельник для урегулирования вопроса делегация белорусского аграрного ведомства прибыла в Москву. Вечером его представитель сообщила RNS, что переговоры состоялись, однако о деталях рассказать отказалась.

Исполнительный директор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов затруднился сказать, с чем связано решение о переносе ограничительных мер на 6 марта. «Вероятно, решение о закрытии было связано не с конкретными нарушениями на конкретных предприятиях, а с многократными нарушениями у белорусских предприятий, как изначально и заявлялось. Поэтому могу предположить лишь, что никаких новых нарушений обнаружено не было, в связи с чем принято решение поставить предприятия под усиленный контроль и по его результатам предпринимать дальнейшие шаги», — не исключает Белов. При этом эксперт признал, что если бы запрет был введен с 26 февраля, то это вызвало бы определенные временные сложности у российских покупателей белорусского сухого молока, у которых есть действующие контракты. «Однако претензии к белорусским производителям возникают постоянно, регулярно выносятся те или иные предписания, которые по истечении времени устраняются. Но я не помню случаев, когда крупные белорусские предприятия ограничивали бы на длительный период времени», — подчеркнул Белов.

Белоруссия — крупнейший импортер молочной продукции в Россию. Так, по данным ФТС, в 2017 году из Белоруссии было поставлено 296 тыс. т цельного молока, что составляет 92% всего российского импорта, 188 тыс. т сухого и концентрированного молока (74%) и 120 тыс. т кисломолочной продукции (94%). Претензии к белорусским предприятиям со стороны Россельхознадзора возникают регулярно. В частности, под ограничения за последние два года попадали такие крупные производители как «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные горки», «Рогачевский МКК». Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл претензии необоснованными и связывал ограничения с тем, что российская молочная продукция не может конкурировать с белорусской по качеству. Вопрос с белорусским молочным импортом был в очередной раз поднят в ходе встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с губернаторами 16 февраля. На ней глава Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что из-за закупок сухого молока сырое перестало вывозиться из республики, а цены на него упали на 5−8 руб./кг. В ответ Медведев поручил разобраться в этой ситуации, отметив, что хоть Россия и не может ограничивать свой рынок от партнеров из ЕАЭС, но «в конечном счете мы должны думать о наших гражданах».

Производство сырого молока во всех хозяйствах России в 2017 году показало рост на 1,2% до 31,1 млн т. Половина этого объема — 15,6 млн т — пришлась на сельхозорганизации, где выпуск увеличился на 3,8%, еще 2,4 млн т надоили в крестьянских (фермерских) хозяйствах (плюс 7,8%). Производство товарного молока увеличивалось на 2−3% в год и все последние годы. В результате, по данным «Союзмолоко», при снижающемся спросе из-за падения покупательской способности населения образовался профицит продукции и рекордные запасы на складах. Поэтому, полагает отраслевой союз, при запрете белорусского молока говорить о возможном дефиците не стоит.

Показать еще
Статьи по теме
Россельхознадзор может запретить импорт молочной продукции из Белоруссии
Медведев поручил разобраться с поставками сухого молока
В молоке мало молока. Фальсификатов стало меньше, говорят чиновники. Производители им не верят
Молочные войны с Белоруссией. Хроника событий
Свеклосахарная отрасль растеряла маржу. Рентабельность производителей и переработчиков свеклы стремится к нулю
Инна Ганенко

Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией