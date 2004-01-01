Запрет на поставки белорусского молока отложен на неделю

Россельхознадзор объявил о переносе введения временных ограничений на поставку молочной продукции из Белоруссии. Как говорится в сообщении ведомства, вступление в силу запрета отложено до 18 часов 6 марта. После этого срока партии, поступившие на приграничные контрольные пункты, будут возвращены в Белоруссию. По словам представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, решение о переносе принято по техническим причинам.



Первоначально предполагалось, что запрет на поставки из Белоруссии молочной продукции вступит в силу 26 февраля. Как сообщал Россельхознадзор, под ограничения должны попасть пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные молоко и сливки наливом; сухое, концентрированное и сгущенное молоко и сливки; молочная сыворотка, а также концентрат сывороточного и молочного белка. Упакованную продукцию запрет не затрагивает. Как заявляло ведомство, решение принято в связи с «многочисленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС в животноводческой продукции». Так, в 2016-м из 723 случаев нарушений со стороны белорусских производителей 386 пришлось на молочную продукцию, в 2017-м — 376 из 596. С 1 января по 20 февраля 2018 года Россельхознадзор зафиксировал 32 нарушения ветеринарно-санитарных норм в молоке, две трети из которых пришлось на выявление остатков запрещенных и вредных веществ.



Белорусский Минсельхозпрод удивлен решением Россельхознадзора, а член коллегии (министр) по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский заявил, что оно грубо нарушает положения комиссии. По его словам, допускается ограничение поставок исключительно при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных. «В настоящее время таких оснований не имеется. Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны», — приводит слова Сидорского посольство Белоруссии в России. В понедельник для урегулирования вопроса делегация белорусского аграрного ведомства прибыла в Москву. Вечером его представитель сообщила RNS, что переговоры состоялись, однако о деталях рассказать отказалась.



Исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов затруднился сказать, с чем связано решение о переносе ограничительных мер на 6 марта. «Вероятно, решение о закрытии было связано не с конкретными нарушениями на конкретных предприятиях, а с многократными нарушениями у белорусских предприятий, как изначально и заявлялось. Поэтому могу предположить лишь, что никаких новых нарушений обнаружено не было, в связи с чем принято решение поставить предприятия под усиленный контроль и по его результатам предпринимать дальнейшие шаги», — не исключает Белов. При этом эксперт признал, что если бы запрет был введен с 26 февраля, то это вызвало бы определенные временные сложности у российских покупателей белорусского сухого молока, у которых есть действующие контракты. «Однако претензии к белорусским производителям возникают постоянно, регулярно выносятся те или иные предписания, которые по истечении времени устраняются. Но я не помню случаев, когда крупные белорусские предприятия ограничивали бы на длительный период времени», — подчеркнул Белов.



Белоруссия — крупнейший импортер молочной продукции в Россию. Так, по данным ФТС, в 2017 году из Белоруссии было поставлено 296 тыс. т цельного молока, что составляет 92% всего российского импорта, 188 тыс. т сухого и концентрированного молока (74%) и 120 тыс. т кисломолочной продукции (94%). Претензии к белорусским предприятиям со стороны Россельхознадзора возникают регулярно. В частности, под ограничения за последние два года попадали такие крупные производители как «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные горки», «Рогачевский МКК». Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл претензии необоснованными и связывал ограничения с тем, что российская молочная продукция не может конкурировать с белорусской по качеству. Вопрос с белорусским молочным импортом был в очередной раз поднят в ходе встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с губернаторами 16 февраля. На ней глава Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что из-за закупок сухого молока сырое перестало вывозиться из республики, а цены на него упали на 5−8 руб./кг. В ответ Медведев поручил разобраться в этой ситуации, отметив, что хоть Россия и не может ограничивать свой рынок от партнеров из ЕАЭС, но «в конечном счете мы должны думать о наших гражданах».



Производство сырого молока во всех хозяйствах России в 2017 году показало рост на 1,2% до 31,1 млн т. Половина этого объема — 15,6 млн т — пришлась на сельхозорганизации, где выпуск увеличился на 3,8%, еще 2,4 млн т надоили в крестьянских (фермерских) хозяйствах (плюс 7,8%). Производство товарного молока увеличивалось на 2−3% в год и все последние годы. В результате, по данным «Союзмолоко», при снижающемся спросе из-за падения покупательской способности населения образовался профицит продукции и рекордные запасы на складах. Поэтому, полагает отраслевой союз, при запрете белорусского молока говорить о возможном дефиците не стоит.

