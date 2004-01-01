В 2017 году импорт томатов вырос на 11%

В 2017 году импорт свежих и охлажденных томатов в Россию вырос на 11% до 516 тыс. т, следует из данных Росстата. В том числе в декабре ввезено 57,9 тыс. т томатов, что на 35% больше декабря предыдущего года.



По информации ФТС, крупнейшим импортером томатов стал Азербайджан, в прошлом году нарастивший поставки в полтора раза до 151 тыс. т на сумму $151 млн. Таким образом, доля этой страны в годовом объеме импорта увеличилась до 30% с 22% в 2016-м. По данным правительства республики, в 2017-м на Россию пришлось 99,8% азербайджанского экспорта томатов за год. На втором месте — Китай, увеличивший отгрузки на 26% до 109 тыс. т. Марокко, занимавшее в 2016 году первое место, напротив, сократило импорт на 23% до 97 тыс. т и опустилось на третье место среди крупнейших поставщиков. Также в топ-5 импортеров в Россию по итогам прошлого года вошли Белоруссия (70 тыс. т) и Иран (9 тыс. т).



Рост импорта томатов в прошлом году связан с увеличением потребления, которое оказалось выше, чем расширение собственного производства, комментирует главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «Мы отошли от шока после введенного в 2014 году эмбарго, когда, во-первых, был введен запрет на поставки, а во-вторых, экономика в целом падала, и как следствие снижалась потребительская активность. Сейчас мы пришли к тому, что потребительские возможности увеличились, и это в том числе отразилось и на рынке овощей. В результате импорт вырос не только по томатам, но и по многим другим позициям», — сказал «Агроинвестору» Лашин.



Кроме того, долгие годы крупнейшим поставщиком являлась Турция, которую на сегодняшний день удалось заместить. «Когда Турция выбыла с рынка, образовался дефицит продукции, и он сейчас восполнен. В частности, ростом поставок из Азербайджана, у которого есть значительное собственное производство но, вероятно, не обходится и без реэкспорта, в том числе из Турции», — пояснил эксперт. С 1 ноября Россия сняла запрет на поставки турецких томатов, однако их объем был ограничен 50 тыс. т за сезон. В конце января глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что пока нет необходимости увеличивать эту квоту. «Поставки разрешены лишь с нескольких предприятий, и на данный момент поступило лишь 6−7 тыс. т из тех разрешенных 50 тыс. т», — привел цифры Лашин, отметив, что турецкие поставки на российский рынок сейчас никак не влияют.



В 2016 году импорт томатов сократился на 31%, став минимальным показателем за все последние годы. В прошлом году произошло некоторое восстановление объемов за счет замещения Турции новыми каналами поставок, однако в целом импорт все равно был меньше, чем еще два года назад, заметила «Агроинвестору» Елена Тюрина. «Тренд на снижение объемов ввоза сохраняется. Идет активный процесс импортозамещения и увеличивается предложение томатов российского производства. При относительно стабильной емкости рынка потребность в импорте сокращается», — уверена Тюрина. За последние четыре года ввоз сократился в 1,7 раза, подтверждает Лашин. «Если смотреть 2014 год, когда было введено эмбарго, импорт томатов составлял почти 850 тыс. т», — напоминает он.



По данным Национального союза производителей плодов и овощей, самообеспеченность томатами в стране в прошлом году выросла до 41% с 36% в 2016-м и 21% в 2014-м. Как прогнозировал на Гайдаровском форуме-2018 президент союза Сергей Королев, в ближайшие три-четыре года по томатам произойдет практически полное импортозамещение, и Россия выйдет на показатель 85−90% собственного производства. С такой оценкой согласен исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков: уже в течение трех ближайших лет отечественные аграрии смогут занять доминирующую позицию на рынке томатов, говорил он «Агроинвестору».



По данным Минсельхоза, в 2017 году в России выращено 2,3 млн т томатов в открытом грунте и 330 тыс. т в защищенном. Таким образом, самообеспеченность томатами открытого грунта в стране, по оценке аграрного ведомства, составила 56%. В зимний период насыщенность рынка отечественной продукцией примерно вдвое ниже, и в высокий зимний сезон ее хватает пока только на 20−25% от потребительского спроса, отмечала гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. По оценкам ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране в 2017 году выросла почти на 10% до 2,6 тыс. га, в общем объеме выращиваемых в защищенном грунте овощей доля томата составляет 31%.

