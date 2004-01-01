Производство тепличных томатов выросло на 25%

В 2017 году в России выращено 984 тыс. т овощей защищенного грунта, в том числе производство томатов увеличилось на 25% до 331 тыс. т, огурцов — на 12% до 623 тыс. т. Такие предварительные данные озвучил президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев на экспертной дискуссии в ходе Гайдаровского форума-2018, организованного РАНХиГС, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». По итогам года обеспеченность тепличными огурцами выросла до 84% с 83% в 2016-м, томатами — до 41% (в 2016-м — 36%). «Думаю, что такие темпы сохранятся до того момента, пока мы полностью не насытим свой рынок», — сказал Королев.







Согласно прогнозу эксперта, уже в 2018 году обеспеченность огурцами достигнет 90%. «По томатам ситуация похуже. Но мы предполагаем, что в ближайшие три-четыре года по томатам произойдет практически полное импортозамещение, и мы выйдем на показатели 85−90% собственного производства», — оценивает Королев. По его словам, потребление российской продукции начинает расти, и покупатели стали отдавать предпочтение именно отечественным производителям, что является важным фактором для того, чтобы шли инвестиции, и тепличная отрасль продолжала развиваться. В целом по овощам доля собственного производства в общем объеме потребления в прошлом году выросла до 62% против 36% в 2012-м.



По информации Национального плодоовощного союза, в 2017 году в России введено в эксплуатацию 230 га тепличных комплексов (в 2016-м — 171 га), за последние пять лет их площадь выросла на 778 га до 2,6 тыс. га. Начиная с 2012 года объем инвестиций в строительство новых комплексов составил 170 млрд руб., а с учетом модернизации — порядка 200 млрд руб. «При этом государство вложило в эти проекты в виде субсидий около 30 млрд руб. Это говорит о том, что государство поверило бизнесу, бизнес поверил государству, и мы получили такой эффект», — отметил Королев. Из общего объема субсидий 17,5 млрд руб. пришлось на возмещение процентной ставки по кредитам, еще 13 млрд руб. — на компенсацию части капитальных затрат начиная с 2015 года.



В то же время «головной болью» российских аграриев является зависимость от импорта семенного материала, которая по овощам защищенного грунта составляет 90−95%, признал Королев. «Сегодня та программа научно-технического развития, которая принята Минсельхозом, предполагает, что мы должны за короткий период наверстать свои собственные научные разработки, селекцию, семеноводство, генетику. Без этого говорить о продовольственной безопасности и независимости страны неправильно», — заключил Королев.



По данным Росстата, валовой сбор овощей в 2017 году составил 16,3 млн т, из которых 5,98 млн т было произведено в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Товарное производство овощей открытого грунта (без картофеля) составило 4,7 млн т, за год увеличившись на 2%. Импорт овощей открытого грунта, по оценке Плодоовощного союза, в 2017 году вырос на 15% до 1,04 млн т. «Это связано с тем, что в прошлом году были тяжелые погодные условия, затяжная весна, холодное лето, и импорт овощей шел активно», — сказал Королев. Экспорт овощной продукции в 2017 году, по оценке союза, вырос на 3,7% до 1,4 млн т, из которых 1,1 млн т составили бобовые агрокультуры, 179 тыс. т — картофель, 91 тыс. т — овощи открытого грунта и 22 тыс. т — овощи защищенного грунта. Так же было экспортировано 39 тыс. т бахчевых агрокультур.



По оценке ассоциации «Теплицы России», к 2020 году площадь теплиц в стране составит 3,2 тыс. га, в которых будет производиться не менее 1,5 млн т овощей. Обеспеченность тепличной продукцией населения страны из расчета научно обоснованной нормы — 14 кг/чел. в год — составит около 75%. Потребление тепличных овощей отечественного производства в предыдущие годы было на уровне 3−4 кг на человека в год, в 2017-м этот показатель вырастет до 6,3 кг, а к 2020-му — до 10 кг. Недостающий объем овощей по-прежнему будет компенсироваться за счет импорта.

