Новые проекты будут реализовываться и в среднесрочной перспективе: рынку еще есть куда развиваться, к тому же ни одному сегменту агробизнеса не оказывается такая господдержка, как тепличному овощеводству.



По оценкам ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране в 2017 году выросла почти на 10% до 2,6 тыс. га, а объем производства продукции в закрытом грунте ожидается на уровне не менее 930 тыс. т. Тепличное овощеводство является важной частью АПК нашей страны, так как обеспечивает полноценное питание населения во внесезонный период, когда отсутствует большинство других источников витаминов, отмечает гендиректор организации Наталья Рогова.



В стране пока без профицита

Ускоренное развитие отрасли способствует росту самообеспеченности овощами, произведенными в защищенном грунте. По темпам увеличения производства и расширению своей доли на рынке лидирует огурец. В общем объеме выращиваемых тепличных овощей он уже занимает 66%. Доля томатов — 31%, прочих агрокультур — около 3%, приводит цифры Рогова. При этом, согласно данным исследовательской компании «Технологии Роста», с марта по октябрь страна теперь обеспечена собственными свежими огурцами на 90−95%, с ноября по февраль — на 50%. Оставшуюся долю рынка в эти периоды занимает импорт. «По томатам самообеспеченность примерно вдвое ниже, а в высокий зимний сезон их хватает пока только на 20−25% от потребительского спроса», — рассказывает гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. По горшечным салатам и зеленным культурам типа укропа и петрушки обеспеченность приближается к 100% в тех регионах, где есть салатные теплицы, но дальнюю транспортировку такая продукция переносит плохо. По другим листовым и кочанным салатам и по пряным травам типа мяты и розмарина до сих пор преобладает импорт. Баклажаны, перец, цукини, редис в высокий сезон на 95−100% тоже поставляются из-за рубежа. «Однако стоит понимать, что у нас огромная страна, и общая (средняя) обеспеченность не означает реальную обеспеченность в отдельных регионах, особенно с труднодоступной логистикой», — обращает внимание эксперт.



В целом овощеводство закрытого грунта развивается в Южном, Центральном и Приволжском округах страны, акцентирует гендиректор компании «Агриконсалт» (Санкт-Петербург) Андрей Голохвастов. Все заявленные проекты строятся южнее Москвы, за Уралом новых крупных тепличных комбинатов анонсируется мало. «Если говорить о степени насыщения внутреннего рынка тепличными овощами, то по огурцу можно выделить ряд уже профицитных регионов, — говорит он. — В их числе Ярославская, Костромская, Курская, Калужская, Ленинградская, Новгородская, Белгородская, Липецкая, Волгоградская области и Краснодарский край». А вот по томату профицитных регионов нет. Суммарно огурец и томат занимают свыше 95% в производстве тепличной продукции, согласен эксперт с Роговой.



На первом месте по площадям, занятым теплицами, — Кубань. В регионе действует уже 230 га, знает президент ассоциации «Теплицы Краснодарского края» Алексей Коновалов. Из них со светокультурой — 40 га, которые принадлежат «Зеленой линии» (входит в структуру «Магнита», всего у компании 83 га теплиц) и используются для выращивания огурца. В общей структуре производства овощей закрытого грунта доля томата в крае составляет около 35%, огурца — 55%, остальное — цветы (в основном розы), салаты и зелень, уточняет эксперт.







В основном производство овощей закрытого грунта в нашей стране увеличивается за счет ввода в эксплуатацию новых теплиц. Однако значительные объемы овощей и зелени также поставляют несколько крупнейших действующих тепличных комплексов, говорит Решетникова. Среди них агрокомбинаты «Южный», «Майский», «Выборжец» и другие. В ушедшем году временно снизил производство (с более чем 25 тыс. т до 17−18 тыс. т), пожалуй, только «Московский»: компания постепенно выводит из эксплуатации старые теплицы.



Среди новых игроков, внесших вклад в рост сбора тепличных овощей в 2017 году, Решетникова выделяет два проекта в Липецкой области: «ЛипецкАгро» и «Долина овощей». Их общая площадь достигает около 40 га, из них основная часть — теплицы пятого поколения. «Практически вся площадь занята светокультурой огурца и томата, идет дальнейшее строительство», — знает эксперт. Три новых комплекса под управлением «УК Горкунов» есть в Новосибирской области: «Новосибирский» и «Толмачевский» уже работают, «Обской» строится. Также в группу входит «ТК Ярославский» в Ярославской области — полностью реконструированный и расширенный. Общая площадь действующих предприятий (без «Обского») превышает 50 га, и более половины — под светокультурой огурца. По такой же технологии на 25 га выращивает огурец агрокомбинат «Чурилово» в Челябинской области, компания тоже продолжает возводить новые мощности. Теплицы «Агро-Инвеста» (Калужская область, входит в автомобильную группу «Авилон») в основном специализируются на выращивании томатов — 43 га со светокультурой. В составе «Эко-культуры» три тепличных комплекса: два в Ставропольском крае общей площадью 52 га и один в Ленинградской области («Круглый год», 7 га). Также компания заканчивает строительство комбината «Марьинский», тоже на Ставрополье. По оценке Решетниковой, в этом году общая площадь защищенного грунта «Эко-культуры» увеличится в 1,5 раза. Новыми значимыми производителями также являются «ТюменьАгро» в Тюменской области и «Луховицкие овощи» в Подмосковье (в совокупности более 25 га, входят в УК «Технологии тепличного роста»), проекты на Северном Кавказе — «Родина» (30 га) и «ЮгАгроХолдинг» (10 га) и ряд других.



Если суммировать объемы тепличных комплексов, производящих более 10 тыс. т овощей в год, то вместе они выпускают свыше 415 тыс. т овощной продукции, отмечает Голохвастов. А это чуть ли не половина от общего производства в 2017 году.



1,5 млн тонн тепличных овощей к 2020 году Наталья Рогова, Генеральный директор ассоциации «Теплицы России» В начале 1990-х годов площадь зимних теплиц в России составляла 3,9 тыс. га. С переходом к рыночным отношениям в условиях свободного ценообразования начался быстрый рост стоимости материальных и энергетических ресурсов. Цены на реализуемые овощи закрытого грунта не успевали увеличиваться такими же темпами. Как результат — ликвидация большей части тепличных комбинатов. К 2006 году площадь теплиц под стеклом сократились до 1,8 тыс. га. Однако с 2008-го государство стало оказывать поддержку комбинатам в виде субсидий на возмещение части процентной ставки, а с 2015-го компенсировать часть прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов в размере 20%. В итоге за период 2014—2016 годов в эксплуатацию введено 366 га новых теплиц. По оценке ассоциации, к 2020 площадь теплиц составит 3,2 тыс. га, в которых будет производиться не менее 1,5 млн т овощей. А обеспеченность тепличной продукцией населения страны из расчета научно обоснованной нормы — 14 кг/чел. в год — составит около 75%.

Потребление тепличных овощей отечественного производства в предыдущие годы составляло 3−4 кг на человека в год. В 2017-м этот показатель вырастет до 6,3 кг, а к 2020-му — до 10 кг. Недостающий объем овощей по-прежнему будет компенсироваться за счет импорта, однако его доля существенно сократятся. Поставки уже заметно снизились: если в 2013—2014 годах в Россию ввозилось более 1 млн т томатов и огурцов, то в 2016-м было импортировано 578 тыс. т.

Томат на пике популярности

Сами производители тепличных овощей тоже говорят о росте производства. Для АПХ «Эко-культура» 2017 год был эффективным, констатирует гендиректор компании Константин Росляков. «Объемы овощей мы нарастили почти в два раза до 40 тыс. т, а площади теплиц — до 132,21 га, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, — рассказывает он. — Мы расширили границы производства, и теперь, кроме Ставропольского края, у нас есть тепличные комплексы в Ленинградской и Липецкой областях, открыли распределительный центр в Санкт-Петербурге, что позволяет существенно сократить логистическое плечо». «Эко-культура» увеличивает площади, приобретая действующие предприятия и создавая новые. Только в завершившемся году компания инвестировала в строительство 73,4 га 19,6 млрд руб., отмечает топ-менеджер. «Конечно, такие результаты в нынешних экономических условиях вряд ли были бы возможны без поддержки финансовых институтов и местных властей, — обращает внимание он. — Нашим главным партнером в этом году стал Россельхозбанк».







В начале работы агрохолдинг делал ставку на томаты, так как эта ниша была не заполнена. Но постепенно, развиваясь и получая опыт, специалисты компании расширили ассортимент: сейчас в нем есть огурцы, свежий салат. Также вырос сортовой состав томатов — до более чем 12 наименований. «Недавно начали осваивать выращивание баклажанов и перца, — делится Росляков. — Светокультура сейчас составляет половину производственных площадей».



На томатах специализируется и тепличный комплекс «Агро-Инвест», он уже производит около 25 различных сортов. «Наши флагманы — это томат среднего размера на ветке «Виктори», томаты черри на ветке «А-Море» и «Дольче Вита», — перечисляет представитель компании Олег Власов. — В 2017 году мы представили на рынок коктейльный томат черри (он немного крупнее обычного) и грушевидный сорт». По итогам ушедшего года «Агро-Инвест» произвел более 20 тыс. т только томатов, а площадь теплиц увеличилась до 68,5 га.



«Овощи Краснодарского края» тоже выращивают только томат. В 2017-м его производство увеличилось на 4 тыс. т до 12 тыс. т. «Мощности не повышали, просто поменяли структуру севооборота, — поясняет финансовый директор компании Алексей Коновалов. — В наступившем году рассчитываем получить уже 14 тыс. т». Площадь теплиц компании составляет 32 га без светокультуры.







ТК «Сейм Агро» (Курская область) производит в основном огурцы (на 6 га) и немного томатов (0,65 га). Урожайность первых в прошлом году составила 48,3 кг/м², вторых — 56 кг/м². «Огурец мы выращиваем в два оборота: один посев осуществляется до середины декабря, а продукцию получаем с конца января до начала июля, эти гибриды опыляют пчелы. Второй посев идет в июле, а урожай — с августа до 10−15 ноября, используются самоопыляемые гибриды, — рассказывает замгендиректора тепличного комбината Константин Ильин. — Томаты производятся в продленном обороте: сеем в декабре, а собираем с конца марта до середины ноября». Хотя предприятие небольшое и свободного места почти нет, компания старается проводить эксперименты — на будущее: пробует выращивать в небольших количествах баклажан и кабачок.



Томаты будут прививать По словам Сергея Нестерова из «Райк Цваан», в прошлом году в тепличном производстве стали чаще использоваться и современные агроприемы. В частности, прививка томатов, которая позволяет соединить в один стебель растения дикого и культурного сортов. Это позволяет продлить период вегетации агрокультуры, обеспечивает стрессоустойчивость растения в летний период. В Европе прививку томатов используют уже на 90% площадей, в России этот метод пока рассматривается как новая тенденция и применяется на не более чем 1% от общей площади тепличных томатов.

Затраты и прибыль

Тепличная отрасль в прошлом году оставалась одним из самых доходных сегментов АПК. Показатели рентабельности, как отмечает Рогова, во многом зависят от урожайности, а она с начала 2000-х существенно выросла. «Строительство новых теплиц, внедрение в них современных технологий позволило увеличить среднюю урожайность овощей в закрытом грунте с 15−18 кг/м2 В 1990-м до 36 кг/м2 В 2016-м, — приводит она цифры. — В тепличных комбинатах с применением технологий светокультуры получают свыше 120 кг/м2 огурца, а томатов — более 80 кг/м2». Однако, к сожалению, цена реализации не растет пропорционально стоимости энергоносителей, которая с 2000-го по 2015-й возросла в 13−17 раз. Цены на овощи за этот период увеличились только в пять-шесть раз. В целом, отмечает эксперт, доходность производства на новых комплексах достигает 20% и выше.



В «Эко-Культуре» рентабельность выращивания томатов по EBITDA в 2017 году составила порядка 35−40%, огурцов — 25%, делится Росляков. При этом себестоимость производства томата, включая коммерческие расходы, составляет в среднем 50−52 руб./кг, или 3,5 тыс. руб./м2. «Затраты в этом году несколько выросли, но это связано с увеличением доли светокультуры, — поясняет топ-менеджер. — Себестоимость огурца на квадратный метр составляет примерно 5,5 тыс. руб.». Большую роль в доходности сектора играет маркетинг, добавляет он. Наибольшую прибыль удается получить на продаже фасованной продукции.







«Агро-Инвест» оценивает рентабельность производства на уровне от 15% до 25%. «Инвестиции в проект составляют 13 млрд руб., а планируемый срок окупаемости — восемь лет», — делится Власов. В 2017 году, по его словам, приоритет по показателям доходности был у томатов.



Культурооборот в «Сейм-Агро» распределен таким образом, чтобы предприятие получало максимальную прибыль, говорит Ильин. «Поэтому на значительной части площадей мы выращиваем огурцы: производить их дешевле и отдача быстрее, — поясняет он. — Их отпускная стоимость варьируется от 40 руб./кг до 250 руб./кг, на томат — примерно так же, в зависимости от сезона». Однако огурец не рекомендуется возить далее 700 км без дополнительной обработки. Томаты лучше переносят дорогу и лучше хранятся, но на их рынок больше влияет конкуренция с импортом.



На рентабельности сказывается много факторов, комментирует Коновалов. Строительство одного гектара тепличного комбината обходится от 100 млн руб. до 150 млн руб., с использованием светокультуры — от 180 млн руб. до 230 млн руб. «Так как мы получаем результат с квадратного метра и затраты несем на квадратный метр, то все зависит от урожайности, — рассказывает он. — В 2016 году у нас был очень низкий показатель сбора — 42−43 кг/м2, отработали в ноль. В 2017-м урожайность выросла до 46 кг/м2, и мы вышли в плюс, даже при том, что цена томатов по сравнению с прошлым годом снизилась с 60 руб./кг до 57−58 руб./кг». Себестоимость их производства летом колеблется от 40−42 руб./кг, а зимой (при использовании светокультуры) составляет 55−60 руб./кг.



Еще один важный момент, который влияет на себестоимость производства и доходность, — применение технологий, продолжает Коновалов. В Краснодарском крае пока очень низкий уровень использования светокультуры из-за того, что регион сильно энергозависим — нет свободных мощностей, а те, которые есть, очень дорогие, отмечает он. «Для светокультуры крайне важна стоимость киловатта, при подключении к сетям «Кубань Энерго» 1 кВт будет обходиться от 4,5 руб., — рассказывает топ-менеджер. — А если бы у нас была возможность подключаться к линиям Федеральной сетевой компании — стоимость 1 кВт не превышала бы 2,4−2,6 руб.». Именно поэтому в крае светокультуру используют только те комбинаты, у которых есть собственная энергетика. В частности, «Зеленая линия», применяющая энергетику газо-поршневых установок. У «Овощей Краснодарского края» тоже есть такие установки на цветочном комбинате в станице Ярославской. Себестоимость выработки такой электроэнергии по прямым затратам составляет 2,4−2,8 руб./1кВт, сообщает Коновалов.



Новые тренды

Одна из тенденций 2017 года — укрупнение заявляемых проектов и масштабирование их сразу в нескольких областях с прицелом сбыта на региональных рынках. «Новые инвесторы, запустив первые проекты и получив достойные результаты, решили расширять бизнес: вкладывать средства в строительство новых мощностей, а также покупать действующие комбинаты или недострой», — рассказывает Тамара Решетникова. Еще одно важное направление, которое производители тепличных овощей стали активно развивать в ушедшем году, — организация собственных торговых домов и распределительных центров. «Таким образом владельцы теплиц объединяют весь сбыт своих предприятий, причем даже если они находятся в разных регионах, что позволяет оптимизировать отношения с сетевым ритейлом федерального масштаба, «уходить» от стороннего оптового звена, сохранять маржинальную прибыль в холдинге и применять современные принципы эффективного управления сбытом и продажами», — говорит эксперт.



Кроме того, так как рынок огурца насыщается все активнее, с прошлого года инвесторы стали обращать больше внимания на производство томатов, акцентирует Решетникова. Специалист по культурам защищенного грунта компании «Райк Цваан» (занимается селекцией овощей) Сергей Нестеров подтверждает, что при сохраняющемся спросе на семена огурца стали расти продажи семян томатов. «Причем, кроме традиционного для России биф-томата отборного, предприятия стали интересоваться среднеплодными сортами как кистевого, так и поштучного сбора, появляются крупные производители специальных томатов, таких как черри, сливовидные, коктейльные, — делится он. — Растет интерес и к линейке розовых томатов». Компания формирует ассортимент, подходящий для выращивания в высокопрофессиональном освещенном грунте, обращает внимание Нестеров. Раньше большинство предлагаемых рынку гибридов были в основном из пленочного сегмента, которые на светокультуре выращивать тяжело.



Есть изменения и в спросе на сорта огурцов. Рынок среднеплодного гладкого огурца довольно крупный, производители переключались на него два года назад, а сейчас стали возвращаться к производству длинноплодных сортов, рассказывает Нестеров. «Так как рынок уже крупный, компании стали задаваться вопросом, какие еще типы огурца можно выращивать на светокультуре, — говорит он. — Поэтому интересен короткоплодный бугорчатый огурец длиной от 6 см до 13 см, хорошо подходящий для выращивания с искусственным подсвечиванием». В 2017 году также наблюдался рост спроса на семена баклажана для производства на светокультуре: сразу несколько игроков начали его выращивать круглогодично с периодом плодоношения с осени по январь-февраль. «В этом году мы уже увидим их первую продукцию», — уверен специалист.



Голохвастов к основным трендам этого года относит ввод мощностей очередями, а также применение электродосвечивания. Если раньше проекты, особенно по томатам, строились без светокультуры, то теперь все — только с ней, утверждает он.



Производство будет расти

По прогнозу «Теплиц России», с учетом ввода новых комплексов объем производства тепличных овощей в 2018 году может достичь уровня 1,15 млн т. Субсидии государства на получение 5% льготных кредитов и надежды на возвращение CAPEX, по мнению Решетниковой, продолжат быть отличным стимулом для наращивания производства. «В этом году мы увидим дальнейшую консолидацию отрасли и масштабирование успешных проектов с объединением капиталов и управленческого потенциала, — считает она. — Повысится профессиональный подход к планированию и управлению деятельностью тепличных комплексов, появятся новые торговые дома и ОРЦ в составе крупных и средних холдингов». Основными местами дислокации новых крупных проектов станут Северный Кавказ и ЮФО, расположенные в шести-семи световых зонах, а также ЦФО и Московская область как регионы с самой высокой емкостью рынков. Теплицы малой и средней площади будут строиться в не освоенных пока областях Северо-Запада, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, полагает эксперт.







Кроме увеличения инвестиций в производство томатов, Андрей Голохвастов ждет также активизации вложений в выращивание баклажана и сладкого перца. Хотя пока они будут производиться в заметно меньших объемах, чем огурец и томат.



В планах «Эко-культуры» на 2018 год — дальнейшее развитие проектов в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях. «Начинаем строительство тепличных комплексов в Тульской, Воронежской областях, Красноярском крае, — делится Росляков. — Уже подписаны кредитные договоры с нашими финансовыми партнерами по четырем инвестиционным проектам, общая сумма капитальных вложений составит 29,5 млрд руб.». Кроме того, в перспективе компания намерена осваивать и производство овощей открытого грунта.



«Агро-Инвест» рассчитывает наращивать площади теплиц. По итогам этого года они должны составить уже 112,5 га. Возведение третьей очереди комбината на 3,2 га планирует «Сейм Агро». Инвестиции могут составить около 300 млн руб. «Уже есть проект, прошедший госэкспертизу, получено разрешение на строительство. Сейчас решаем вопрос по финансированию», — говорит Константин Ильин. Несмотря на господдержку, банки неохотно идут на кредитование, предъявляя невыполнимые требования, признает он. По словам Голохвастова, несмотря на оживленную инвестиционную обстановку в отрасли, в этом году рынок увидит также и отмену или перенос на неопределенное время запланированных проектов, как раз из-за неясной ситуации с поддержкой.

