 Дворкович признал, что в России много некачественной молочной продукции — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.992
eur
70.601
moex
2271.61
brent
69.39
пшеница
462.2
сахар
12.57

Рынки
Дворкович признал, что в России много некачественной молочной продукции
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
март 2018
По оценке Роскачества, доля фальсификата на рынке сыра не превышает 10%
Ответственность за производство фальсифицированной продукции будет усиливаться
Фото: kremlin.ru

Масштабная проверка молочной продукции, которую проводят Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество, позволит выработать эффективную методику контроля ее качества, однако избыточных ожиданий быть не должно, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По словам чиновника, проверки связаны с тем, что исследования показали высокую долю некачественной продукции, хотя к ее безопасности в целом вопросов нет. «Очень редки случаи угроз безопасности», — отметил он (цитата по RNS). Дворкович уточнил, что на рынке есть продукция, где неверно указаны потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. «Например, было написано «сыр», а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятно из какой страны. Написано «Белоруссия», а на самом деле они из Польши», — приводит слова вице-премьера ТАСС. Именно поэтому было принято решение провести пилотную проверку с использованием различных технологий разными контрольными органами и независимыми оценщиками, пояснил он.

Вчера Росконтроль опубликовал результаты исследования 30 образцов сыров российского и белорусского производства в ценовой категории 250−590 руб./кг. Экспертиза показала, что 60% проверенной продукции фальсифицировано: в них содержатся заменители молочного жира — смесь растительных жиров. «Потребитель, покупая товар, часто ориентируется на цену, и для того, чтобы ее снизить, производители с молчаливого согласия торговых сетей идут на откровенный обман», — говорится в результатах экспертизы Росконтроля. При этом если раньше в основном выявлялась частичная замена молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов не обнаружено ни грамма молочного жира — они на 100% состоят из растительного жира, утверждает организация.

Однако Роскачество не согласно с такими оценками Росконтроля. «Мы не подтверждаем эти данные, — прокомментировала «Агроинвестору» представитель организации. — Исследование Роскачества (напомню, его работа финансируется из средств федерального бюджета и полностью прозрачна для общества), было проведено сразу в нескольких аккредитованных центрах, и выявило замену молочных жиров в сыре на уровне не более 10%". Она также добавила, что популяризация мифов и «потребительских страшилок» негативно отражается на всех участниках рынка, в том числе — самих потребителях. При этом обсуждать ход проверки молочной продукции, которую Роскачество проводит совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзоров, организация пока не может, уточнила ее представитель.

По расчетам Национального союза производителей молокаСоюзмолоко»), в прошлом году доля фальсификата на рынке молочных продуктов колебалась на уровне 5−6%. В некоторых категориях, таких как сыры и сливочное масло, показатель был несколько выше, в сегменте кисломолочной продукции — ниже, поскольку там экономически нецелесообразно заменять молочные жиры растительными. «В целом динамика позитивная, доля фальсификата снижается: например, в 2015 году она составляла около 9−11%", — говорил ранее «Агроинвестору» исполнительный директор союза Артем Белов. Он также уточнял, что эта статистика в целом соответствует данным выборочных проверок Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде «Союзмолоко», отметила, что в прошлом году из примерно 30 тыс. проб молочной продукции, которые исследовали лаборатории ведомства, менее чем в 1% были выявлены химические вещества, причем ничего крайне вредного для организма по показателям безопасности обнаружено не было. Микробное загрязнение было в 4,5% исследованных проб. «Мы никак не уйдем от уровня 4,4−4,7%. В мировой практике это неплохой показатель, но все-таки это много, и мы должны с этим работать», — сказала она. Что касается фальсификата, то здесь Роспотребнадзор видит позитивную динамику: за прошедшие четыре года доля такой продукции уменьшилась с 8−10% до 4,5% в 2017-м, в том числе вдвое сократилось количество фальсификата в социальных учреждениях. При этом Попова упомянула, что в прошлом году ведомство сняло с реализации более 150 т молочной продукции, в том числе 25 т по показателям фальсификации — то есть, почти 17%.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт тогда же отметил, что данные его ведомства расходятся с цифрами Роспотребнадзора, в том числе потому что у них разные системы реагирования на фальсификат. «Делаются выводы, что у нас 3,5−4% фальсификации, ну тогда я вас поздравляю: вы живете в другом мире», — подчеркнул он. В частности, много некачественной продукции в муниципальных учреждения, в том числе детских садах и больницах. По словам Данкверта, Минэкономразвития поручало Россельхознадзору и Роспотребнадзору провести проверки продукции в социальных учреждениях, предупредив о них за три дня. «Какой идиот оставит продукцию, чтобы она была фальшивая, когда за три дня предупредили?», — негодовал Данкверт.

Ранее президент Владимир Путин в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей сказал, что Россия борется и будет бороться с такого рода нарушениями как фальсификат и «серый» импорт, и что ответственность за них будет ужесточаться. Позитивно на эту ситуацию в отрасли может повлиять введение обязательной электронной ветеринарной сертификации, которая должна начать действовать с 1 июля, а также изменение техрегламента. С 16 июля ужесточаются требования к маркировке продукции, содержащей заменители молочного жира. При этом Минсельхоз предлагает повысить штрафы за нарушение правил, а Роспотребнадзор ратует за усиление административной ответственности за выпуск фальсифицированной продукции вплоть до конфискации средств производства. Также ведомство предлагает ввести уголовную ответственность за подобные нарушения.

Показать еще
Статьи по теме
Сырое молоко за год подешевело на 7,4%
Россельхознадзор назвал 19% молочной продукции фальсификатом
Россия решила не запрещать поставки белорусского молока
Органический реванш. Эксперты прогнозируют стремительный рост числа производителей органической продукции
Свеклосахарная отрасль растеряла маржу. Рентабельность производителей и переработчиков свеклы стремится к нулю
Инна Ганенко

Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией