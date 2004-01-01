Дворкович признал, что в России много некачественной молочной продукции

Масштабная проверка молочной продукции, которую проводят Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество, позволит выработать эффективную методику контроля ее качества, однако избыточных ожиданий быть не должно, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По словам чиновника, проверки связаны с тем, что исследования показали высокую долю некачественной продукции, хотя к ее безопасности в целом вопросов нет. «Очень редки случаи угроз безопасности», — отметил он (цитата по RNS). Дворкович уточнил, что на рынке есть продукция, где неверно указаны потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. «Например, было написано «сыр», а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятно из какой страны. Написано «Белоруссия», а на самом деле они из Польши», — приводит слова вице-премьера ТАСС. Именно поэтому было принято решение провести пилотную проверку с использованием различных технологий разными контрольными органами и независимыми оценщиками, пояснил он.



Вчера Росконтроль опубликовал результаты исследования 30 образцов сыров российского и белорусского производства в ценовой категории 250−590 руб./кг. Экспертиза показала, что 60% проверенной продукции фальсифицировано: в них содержатся заменители молочного жира — смесь растительных жиров. «Потребитель, покупая товар, часто ориентируется на цену, и для того, чтобы ее снизить, производители с молчаливого согласия торговых сетей идут на откровенный обман», — говорится в результатах экспертизы Росконтроля. При этом если раньше в основном выявлялась частичная замена молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов не обнаружено ни грамма молочного жира — они на 100% состоят из растительного жира, утверждает организация.



Однако Роскачество не согласно с такими оценками Росконтроля. «Мы не подтверждаем эти данные, — прокомментировала «Агроинвестору» представитель организации. — Исследование Роскачества (напомню, его работа финансируется из средств федерального бюджета и полностью прозрачна для общества), было проведено сразу в нескольких аккредитованных центрах, и выявило замену молочных жиров в сыре на уровне не более 10%". Она также добавила, что популяризация мифов и «потребительских страшилок» негативно отражается на всех участниках рынка, в том числе — самих потребителях. При этом обсуждать ход проверки молочной продукции, которую Роскачество проводит совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзоров, организация пока не может, уточнила ее представитель.



По расчетам Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в прошлом году доля фальсификата на рынке молочных продуктов колебалась на уровне 5−6%. В некоторых категориях, таких как сыры и сливочное масло, показатель был несколько выше, в сегменте кисломолочной продукции — ниже, поскольку там экономически нецелесообразно заменять молочные жиры растительными. «В целом динамика позитивная, доля фальсификата снижается: например, в 2015 году она составляла около 9−11%", — говорил ранее «Агроинвестору» исполнительный директор союза Артем Белов. Он также уточнял, что эта статистика в целом соответствует данным выборочных проверок Роспотребнадзора.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде «Союзмолоко», отметила, что в прошлом году из примерно 30 тыс. проб молочной продукции, которые исследовали лаборатории ведомства, менее чем в 1% были выявлены химические вещества, причем ничего крайне вредного для организма по показателям безопасности обнаружено не было. Микробное загрязнение было в 4,5% исследованных проб. «Мы никак не уйдем от уровня 4,4−4,7%. В мировой практике это неплохой показатель, но все-таки это много, и мы должны с этим работать», — сказала она. Что касается фальсификата, то здесь Роспотребнадзор видит позитивную динамику: за прошедшие четыре года доля такой продукции уменьшилась с 8−10% до 4,5% в 2017-м, в том числе вдвое сократилось количество фальсификата в социальных учреждениях. При этом Попова упомянула, что в прошлом году ведомство сняло с реализации более 150 т молочной продукции, в том числе 25 т по показателям фальсификации — то есть, почти 17%.



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт тогда же отметил, что данные его ведомства расходятся с цифрами Роспотребнадзора, в том числе потому что у них разные системы реагирования на фальсификат. «Делаются выводы, что у нас 3,5−4% фальсификации, ну тогда я вас поздравляю: вы живете в другом мире», — подчеркнул он. В частности, много некачественной продукции в муниципальных учреждения, в том числе детских садах и больницах. По словам Данкверта, Минэкономразвития поручало Россельхознадзору и Роспотребнадзору провести проверки продукции в социальных учреждениях, предупредив о них за три дня. «Какой идиот оставит продукцию, чтобы она была фальшивая, когда за три дня предупредили?», — негодовал Данкверт.



Ранее президент Владимир Путин в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей сказал, что Россия борется и будет бороться с такого рода нарушениями как фальсификат и «серый» импорт, и что ответственность за них будет ужесточаться. Позитивно на эту ситуацию в отрасли может повлиять введение обязательной электронной ветеринарной сертификации, которая должна начать действовать с 1 июля, а также изменение техрегламента. С 16 июля ужесточаются требования к маркировке продукции, содержащей заменители молочного жира. При этом Минсельхоз предлагает повысить штрафы за нарушение правил, а Роспотребнадзор ратует за усиление административной ответственности за выпуск фальсифицированной продукции вплоть до конфискации средств производства. Также ведомство предлагает ввести уголовную ответственность за подобные нарушения.

