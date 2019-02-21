Ритейлеры предупредили о возможных перебоях с поставками молочной продукции

Торговые сети предупредили о возможных перебоях с поставками готовой молочной продукции из-за включения ее в систему обязательной электронной ветеринарной сертификации. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), направленном 29 января в Минэкономразвития. Представитель АКОРТ подтвердил «Агроинвестору» факт обращения.Ранее Минсельхоз разработал проект приказа, согласно которому готовая молочная продукция должна быть включена в систему «Меркурий». Однако, как говорится в письме, систему регулирования предлагается изменить слишком быстро, без поэтапного внедрения. Действующая практика показывает, что даже единичные неточности, которые допускаются производителями и поставщиками при оформлении ветеринарных документов, вызывают дальнейший каскад ошибок на этапах доставки товаров в крупные распределительные центры ритейлеров. Это может вызвать остановку или «критическое замедление распределения» продукции, обращает внимание АКОРТ. Там также отметили, что после вступления приказа в силу издержки торговых сетей резко вырастут: согласно прогнозам некоторых компаний, затраты увеличатся на 25-30%.Система обязательной электронной ветсертификации (ЭВС) в «Меркурии» была запущена в России с 1 июля 2018 года, однако в июне готовую молочную продукцию из нее было решено исключить. В декабре 2018-го Минсельхоз опубликовал проект поправок, в соответствии с которыми готовая молочная продукция должна войти в «Меркурий» с 1 июля 2019-го. А в начале февраля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что начать сертифицировать эту категорию предполагается уже с апреля. На Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока 19 февраля замруководителя Россельхознадзора Николай Власов подтвердил, что ЭВС может быть введена в апреле.В то же время Патрушев сообщил, что включение в «Меркурий» предполагается производить поэтапно. «С апреля начнем вводить разную номенклатуру и до конца года введем всю молочную продукцию », — сказал Патрушев на съезде «Союзмолоко». Представитель АКОРТ признал, что поэтапное введение может позволить избежать перебоев с поставками. «Но вопрос в том, как будет организована поэтапность, а это уже предмет обсуждения и дополнительных решений», — сказал он «Агроинвестору».Практически все переработчики проводят или уже провели работу по интеграции в систему «Меркурий» и будут готовы к ее введению, в свою очередь заверяет исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая. «Эта система еще с 1 июля 2018 года должна была заработать для всех, и все готовились еще к этой дате, закупили оборудование и провели работу. И торговые сети к этой дате тоже готовились», — прокомментировала она «Агроинвестору». Маницкая также напомнила, что когда вводилась ЭВС на сырье, также многие предупреждали о возможных перебоях с поставками, однако этого так и не произошло. «Еще в преддверии 1 июля 2018 года многие переработчики уже начали оформлять ЭВС на готовую молочную продукцию, но потом торговые сети просто перестали принимать электронные сертификаты, ссылаясь на решение о переносе внедрения «Меркурия», — добавила Маницкая.Перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки не ожидает и Минсельхоз. «Практика работы в системе «Меркурий» показала, что с начала июля 2018 года в системе оформлено более 726 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов. В настоящее время в течение дня оформляется около 5 млн эВСД», — сообщил «Агроинвестору» представитель министерства. Он также подтвердил, что сейчас прорабатывается вопрос о «введении поэтапности обязательного оформления ВСД в электронном виде на готовую (переработанную) продукцию».

В качестве альтернативы «Меркурию» Минпромторг ранее предлагал для прослеживаемости готовой молочной продукции ввести систему цифровой маркировки. Планировалось, что пилотный проект по маркировке должен пройти до конца 2019 года. Однако решения по этому вопросу до сих пор нет. О готовности участвовать в эксперименте заявили Danone, «Галактика» и «Карат». Молочный союз выступает против цифровой маркировки, заявляя, что она будет в десятки раз дороже «Меркурия».

