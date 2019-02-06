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Рынки
Сертификация молочной продукции в «Меркурии» начнется с апреля
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
6 февраля 2019
Электронная сертификация и ужесточение наказаний должны помочь в борьбе с фальсификатом
До конца года все виды молочной продукции будут введены в систему ЭВС
Фото: Е. Разумный

Готовую молочную продукцию предполагается начать сертифицировать в системе «Меркурий», начиная с апреля. Об этом в ходе X съезда Национального союза производителей молока («Союзмолоко») сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Минсельхоз абсолютно разделяет позицию [участников рынка], что это нужно делать поэтапно, чтобы система справилась с тем объемом информации, который будет в нее попадать. С апреля начнем вводить разную номенклатуру и до конца года введем всю молочную продукцию», — сказал Патрушев. Важно, что это будет происходить в рамках рабочей группы, куда войдет отраслевой союз, представители агроведомства, Россельхознадзора, бизнес-сообщества, подчеркнул министр. «Мы будем обсуждать это и пытаться минимизировать те риски, с которыми и система может столкнуться, и производители молочной продукции. Все будем делать взвешенно и поэтапно», — подчеркнул Патрушев.

Электронная сертификация в частности должна помочь в борьбе с фальсификаций молочной продукции. По словам президента холдинга «ЭкоНива» и председателя правления «Союзмолоко» Штефана Дюрра, проблема фальсификата портит имидж молочной отрасли и тянет вниз цены на сырое молоко. Необходимо ужесточать ответственность за производство и реализацию фальсифицированной продукции, уверен он. Меры борьбы с фальсификатом нужно применять «быстро, тихо и жестко», чтобы не страдал потребитель, отметила гендиректор холдинга «Трио» Евгения Уваркина.

«Неотвратимость ответственности должна быть понятна всем тем, кто занимается непонятно чем, — уверен Патрушев. — Позиция Минсельхоза достаточно жесткая, <..> мы предлагали и предлагаем еще более строго наказывать тех, кто занимается фальсификатом». В частности кроме существенного увеличения штрафов обсуждаются меры вплоть до изъятия оборудования, на котором производится такая продукция, уточнил он. По словам Патрушева, эта позиция в частности уже согласована с Минэкономразвития и Минпромторгом. Одно ведомство выступает против, добавил он, не уточняя, какое именно. Тем не менее, министр рассчитывает, что в ближайшее время решение об ужесточении наказаний будет принято.

При нынешнем уровне фальсификации не приходится говорить о развитии экспорта молочной продукции: в первую очередь, нужно доказать, как мы контролируем качество внутри страны, обратил внимание глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, невозможно организовать экспорт, если не удается в полной мере контролировать свой рынок, и в страну незаконно ввозится большой объем сухого молока и продукции с заменителями молочного жира. Он напомнил, что изначально начать сертификацию планировалось с сухого молока, сыра и масла, однако некоторые участники рынка — в частности Danone и PepsiCo — выступили против. В результате готовую молочную продукцию исключили из «Меркурия» незадолго до запуска системы.

«За последние пять лет резко ухудшилось качество продукции, в том числе на наших глазах произошло увеличение фальсификации, — сказал Данкверт. — <...> Или вы должны верить, что сегодня 3% у нас фальсификации? Блажен, кто верует, я не возражаю, верьте. Но лично у меня цифры другие, и я всегда говорю, что они отличаются». Маркировка, которую решили применять вместо сертификации, неэффективна — например, никто не будет маркировать сухое молоко, считает он, для решения этих проблем и развития экспорта нужна система прослеживаемости продукции и сертификация.

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