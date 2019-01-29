Молочные продукты будут продавать отдельно от молокосодержащих

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товаров. Согласно документу, с 1 июля молоко и молочная продукция должны размещаться отдельно от продуктов с заменителями молочного жира и сопровождаться надписью, что они его не содержат. По словам Медведева, такая информация нужна, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает. В последнее время растительные жиры активно используются при производстве, это позволяет увеличить срок хранения и снизить себестоимость продукции, то есть в этом есть свои плюсы, отметил глава кабмина в ходе совещания, посвященного развитию сельских территорий. «Но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке. И не все хотят эти продукты покупать», — подчеркнул он.



Медведев уверен, что новые требования будут полезны малым и средним предприятиям, которые производят молочную продукцию, и которым бывает непросто наладить сбыт из-за конкуренции с крупными игроками. «Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, занимающимся производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей», — отметил премьер-министр. Изменения начнут действовать с 1 июля, чтобы у ритейлеров было время подготовиться, добавил он.



Поправки, принятые правительством, были разработаны Минпромторгом. Ведомство выступило с инициативой запретить продажу продуктов с растительными жирами на одной полке с натуральными молочными в середине июля 2018 года. Министерство тогда поясняло, что эта мера «упростит выбор потребителями молочной продукции при осуществлении покупок» и позволит избежать путаницы. Предполагалось, что поправки могут начать действовать с начала 2019 года.



Раздельное размещение продуктов на полках магазина позволит покупателю задуматься, почему они выложены отдельно, и что именно он покупает, ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. Поскольку введение в заблуждение потребителей приобрело уже массовый характер, ситуация требует вмешательства на законодательном уровне, согласна она.



Однако в документе не уточняется, как продукты будут разделять на натуральные молочные и те, которые содержат растительные жиры — только на основании состава, указанного на упаковке, или с помощью лабораторных исследований.



Ранее вступили в силу новые правила маркировки продукции с заменителями молочного жира, что также призвано помочь потребителю. Теперь в наименования товаров должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства. Такие надписи должны размещаться на лицевой стороне упаковки и выделяться контрастным шрифтом. Также производителям запретили называть молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира молочными терминами. Так, например, с прилавков должны исчезнуть сырные продукты, теперь они должны называться «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сыра».



Исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов предполагает, что изменение правил маркировки может повысить доверие потребителей и увеличить спрос на традиционную молочную продукцию. Однако это не поможет снизить долю фальсификата. «Недобросовестные производители как раньше называли свою продукцию молочной, не имея на это права, так и сейчас будут называть», — говорил он. По мнению Белова, для изменения ситуации с фальсификатом необходимо серьезно ужесточать ответственность за его производство и реализацию.



Президент холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в России производителя молока, Штефан Дюрр в интервью «Агроинвестору» также говорил, что для борьбы с фальсификатом и повышения доверия к молочной продукции нужно усилить административную ответственность: установить такие штрафы, которых люди действительно боялись бы, а также изымать оборудование у тех, кто выпускает фальсификат. «У нас фальсификаторы очень изобретательны. Распространен, например, такой способ фальсификации: собственник молзавода якобы сдает в аренду свое оборудование сторонней компании, арендатор продолжает выпускать на этом оборудовании продукцию под торговой маркой собственника. А когда Роспотребнадзор ловит этого собственника на фальсификате, он делает вид, что ни при чем, а во всем виноват арендатор — договор аренды с ним расторгается и заключается с новым. Если будет изыматься оборудование, собственник уже задумается, а стоит ли играть в эти игры», — рассказывал Дюрр.



Как заявлял в конце ноября прошлого года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, доля молочной продукции, вводящей потребителя в заблуждение, на российском рынке может достигать 20%. На прошлой неделе он сказал, что производители могут выдавать продукцию с растительными жирами за натуральную молочную, чтобы уходить от уплаты НДС — платить 10% вместо 18%. При этом доходы недобросовестных производителей, полученные за счет обмана покупателей, Данкверт оценил в «миллиарды».



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