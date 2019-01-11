Молокосодержащая продукция сменила упаковку

C 11 января вступили в силу поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», в соответствии с которыми производители молокосодержащих продуктов должны открыто информировать покупателей о наличии в их составе растительных жиров. Истек 180-дневный срок, который был отведен производителям на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой. «В наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства», — говорится в техрегламенте, действующем с 15 июля 2018 года.



Как сообщает Роскачество, теперь информация о наличии растительных масел обязательно должна быть заметна потребителю. «Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона», — сообщила замруководителя ведомства Елена Саратцева. Чтобы текст был заметен, производители будут наносить его шрифтом не менее 2,5 мм на лицевой стороне упаковки или этикетки, там же должна располагаться надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3 мм.



Использовать в названиях молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира молочные термины теперь запрещено. Также молочные термины исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикетки таких продуктов. «Например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя — это расценивается как введение потребителя в заблуждение», — отметила Саратцева.



Решение является довольно значимым для молочного рынка, в первую очередь для сегмента сыров, говорит исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Наиболее высока доля таких продуктов в сырном сегменте, и она значительно увеличилась за последние пять лет. Если пять лет назад, по нашим оценкам, доля молокосодержащих продуктов в сырной категории составляла 12-14%, то по итогам прошлого года она выросла до 27-28%. Также существенна доля продуктов с заменителями молочного жира в сегменте сливочного масла, в меньшей степени — среди творожных, сметанных продуктов», — рассказал «Агроинвестору» Белов. Теперь, подчеркнул он, продукт с заменителями молочного жира нельзя называть сырным продуктом, а только «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сыра».



Таким образом, новые правила решают задачу по четкому информированию потребителя о покупаемом продукте. «Возможно, это приведет к тому, что за счет роста доверия потребителя спрос на традиционную молочную продукцию увеличится, что очень важно в ситуации снижающихся доходов населения и сокращения потребления по целому ряду продуктов молочной категории», — не исключает Белов. В то же время второй цели новаций — снижение доли фальсификата на рынке — по его мнению, достичь не удастся. «Недобросовестные производители как раньше называли свою продукцию молочной, не имея на это права, так и сейчас будут называть», — поясняет эксперт. Он уверен, что для изменения ситуации с фальсификатом необходимо серьезно ужесточать ответственность, причем не только для товаров в рознице, но и в сфере госзакупок, на которую приходится большой объем фальсифицированной молочной продукции.



По данным Россельхознадзора и Роспотребнадзора, на молочные продукты приходится основная доля фальсификата среди продовольственных товаров. Как заявлял в конце ноября глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, доля молочной продукции, вводящей потребителя в заблуждение, на российском рынке может достигать 20%. «У нас по ряду продукции есть цифры разные. По нашим исследованиям, мы работаем по риск-ориентированному подходу, до 20% есть масса примеров фальсификата — и 18%, и 19%, и 20%», — говорил Данкверт в кулуарах международного молочного форума в Красногорске (цитата по РИА «Новости»). В свою очередь Роспотребнадзор сообщал по результатам ноябрьского исследования, что 7% молока и 8% сыра на российских прилавках содержат растительные жиры.

