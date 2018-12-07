Молочный рост вопреки падению. Молочная отрасль продолжила наращивать объемы производства, несмотря на снижение цен

Молочная отрасль встречала 2018 год не в самом хорошем настроении. Вопреки привычному тренду (летом молоко дешевле, зимой — дороже), в конце ноября 2017-го цены на сырое молоко неожиданно и резко устремились вниз и падали всю первую половину уходящего года. По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), с января по конец июля стоимость закупки упала с 24,8 руб./л до 21,4 руб./л. Лишь с августа этого года цена стала увеличиваться и, по данным Минсельхоза, к 9 ноября доросла в среднем до 24,36 руб./л.



Цены разбалансировались

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин объясняет такие тенденции транзитным завозом сухого молока из Белоруссии. Считалось, что оно направляется через Россию в страны Таможенного союза — Казахстан, Киргизию, но так туда и «не доехало». Продукт задерживался на российских перерабатывающих предприятиях, что существенно увеличило запасы. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), весь прирост, полученный российскими сельхозпроизводителями по сырому молоку в 2017 году, ушел в накопления не только сухого молока, но и другой продукции — за год в целом они увеличились на 800 тыс. т до 1,3 млн т (в пересчете на сырое молоко). Так, запасы сухого молока увеличились в 2,5 раза — больше, чем составил прирост его выпуска, а сливочного масла отправлено на хранение половина от всей прибавки производства.



Все это сильно разбалансировало российский рынок, отмечает Хайруллин. По его оценке, разница в закупочной цене на молоко (в 2018-м в сравнении с 2017-м) доходила до 8,5 руб./л. При этом солярка подорожала на 36%, электричество — на 18%, корма — на 20%. «Ситуация в отрасли была очень сложная», — говорит он. Разрыв в стоимости начал сокращаться только с середины сентября. По данным анализа комитета Госдумы по аграрным вопросам на основе информации от региональных предприятий, на 5 ноября закупочная цена все еще была на 2,5 руб./л ниже, чем на аналогичную дату годом ранее.







Ситуация с ценами на сырое молоко сильно зависит от региона, отмечает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. В некоторых, например в Поволжье, она опускалась летом до 15-16 руб./л. На начало ноября, когда в среднем молоко стоило 23,5-24 руб./л, в Центральной России, на Северо-Западе и Юге из-за повышенного спроса цена была выше. А в Поволжье, Сибири, Алтайском крае, наоборот, оставалась ниже средней. Хайруллин подтверждает: в профицитных по сырому молоку регионах (того же Поволжья) снижение стоимости привело даже к «сбросу» поголовья. А, например, в Центрально-Черноземном регионе цена падала не так сильно, поскольку там сырого молока не хватает.



О низкой закупочной цене как главном негативном тренде уходящего года, говорят почти все участники рынка. Так, руководитель СХПК «Пламя» (Свердловская область, 590 дойных коров) Елена Стафеева подсчитывает: в прошлом году цена за литр молока (жирностью 3,3% и белком 3%) составляла 24-25 руб., а в начале нынешнего она опустилась ниже 20 руб. и к началу ноября так и не вернулась к уровню 2017-го. На разнице в цене хозяйство потеряло за девять месяцев уходящего года 11 млн руб. Если в 2016, 2017 годах прибыль сельхозпредприятия составляла около 30 млн руб., то по итогам 2018-го она снизится до 13 млн руб., оценивает руководитель. «Конечно, многим аграриям нашего региона намеченные планы по развитию в основном удалось выполнить, несмотря на снижение цен, но за счет кредитных средств, — добавляет она. — В итоге эта история еще аукнется нам в следующем году: вместо реализации новых инвестиционных программ придется гасить кредиторскую задолженность».



Гендиректор воронежского «Дон-Агро» (инвестор — бывший сенатор Николай Ольшанский) Иван Доматюк приводит свои расчеты: если в прошлом году летом переработчики покупали молоко у предприятия по 28 руб./л, то в этом — в среднем по 21-22 руб./л. Снизилась и рентабельность. «Годом ранее у многих она доходила до 50%, а теперь в зависимости от хозяйства составляет от 5 до 20%, — рассказывал он в ноябре. — Впрочем, сейчас жизнь вроде бы налаживается: цена составляет уже 23 руб./л и к новому году, скорее всего, еще повысится: 25 руб./л было бы для нас уже нормально, такая цена дает возможность развиваться, а 28 руб./л, как в прошлом году, вообще позволяет быть „в шоколаде“».





В Поволжье цены опускались до 15 рублей



Рентабельность молочных ферм в текущем году снизится, но падение не будет значительным, оценивает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева. Уменьшение цен на сырое молоко и увеличение затрат на основные компоненты себестоимости (корма, оплата труда, энергоресурсы) отчасти будет скомпенсировано ростом интенсификации производства (увеличение надоев, сокращение поголовья). В среднем рентабельность по EBITDA молочных ферм в этом году колеблется от 20 до 25%, говорит эксперт.



Затраты молокопроизводителей выросли существенно, признает Белов. «Только за последний месяц индекс операционной себестоимости увеличился на 3,5%, — оценивал он в ноябре. — А с начала 2017 года индекс вырос на 15 п. п.». По его мнению, это было связано с несколькими основными факторами: в течение года наблюдались существенные валютные колебания, а также серьезно подорожали корма и ГСМ. При этом цена на сырье снизилась. Это, безусловно, негативно влияет на доходность бизнеса. И если в следующем году эта тенденция продолжится, позитивная динамика, которая была наработана в последние пару лет, будет нивелирована.



Усложнить жизнь производителям фальсификата По мнению члена Комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадия Пономарева, одной из причин падения цены на сырое молоко является сохраняющаяся проблема с фальсификатом. «Чтобы ее решить, нужно выработать такие правила маркировки, которые обяжут указывать полную и правдивую информацию о составе молочных продуктов. Пока этого достичь не удалось», — констатирует он. Предложенная формулировка «с заменителем молочного жира» не дает понимания, что за ней скрываются ненатуральные ингредиенты. Да, сырьем для производства таких товаров служат растительные масла. Но под воздействием высоких температур и с использованием катализаторов тяжелых металлов на выходе получается химически синтезированный продукт, что отнюдь не тождественно понятию «натуральный». Свою состоятельность в борьбе с фальсифицированной и контрабандной продукцией должны доказать контрольно-надзорные органы, у них достаточно для этого полномочий, считает чиновник.

Прибавка будет

Несмотря на серьезное падение цен, объем производства молока в 2018 году медленно, но стабильно рос. По данным Росстата, с января по сентябрь валовой надой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,1%, или на 279 тыс. т, составив 24,6 млн т. Наибольшую прибавку обеспечили сельхозорганизации Краснодарского края, Воронежской, Калужской, Тюменской, Белгородской и Новосибирской областей. Снижение производства молока произошло в Кемеровской, Оренбургской областях и в Ставропольском крае. Валовые надои увеличились как в КФХ — на 3,7% (до 1,87 млн т), так и в агропредприятиях — на 3,5% (до 12,38 млн т), при этом в хозяйствах населения отмечалось сокращение на 2%. К концу года производство молока в целом может достигнуть порядка 31,4 млн т, в сельхозорганизациях — около 16 млн т, прогнозирует старший эксперт ИКАР Наталья Пенькова. Надои на одну корову в 2018 году возрастут в среднем на 3,3%, добавляет Михалева.



Потребление молока, по прогнозу «НЭО Центра», может увеличиться на 2%, или плюс 370-400 тыс. т. Пенькова, напротив, полагает, что этого не произойдет. Во-первых, на потребителя влияет неразбериха на рынке с темой фальсификации молочной продукции, что несколько снижает привлекательность «молочки». «С другой стороны, в своих ежемесячных публикациях Росстат показывает довольно противоречиво складывающуюся тенденцию движения показателя реальных доходов населения: весь 2017-й он снижался, с января этого года наметился стабильный рост, который в августе опять сменился минусом, — говорит она. — А сокращение доходов так или иначе все же не способствует увеличению потребления».



Оживление спроса на готовую молочную продукцию есть, возражает Белов. И это стало еще одной особенностью 2018 года. Хотя пока эта тенденция очень неустойчива. По итогам года «Союзмолоко» прогнозирует увеличение потребления на 0,5-1%. Эксперт напрямую связывает это как раз с тем, что в первом и втором кварталах наблюдался рост реальных доходов населения. По данным Росстата, в первом полугодии они выросли на 2,6%. Но снижение показателя в третьем квартале все-таки приведет к тому, что прирост потребления будет минимальным, говорит Белов. «Вместе с тем, если потреблять и не стали намного больше, то, по крайней мере, спрос больше не смещается в пользу дешевых товаров, как это было в последние годы», — отмечает он. Например, доля сырной продукции увеличилась с 15% в 2014 году до 27-28% в 2017-м. Но в 2018-м рост ее потребления остановился, а вот на натуральные продукты, в частности сыры, спрос, напротив, показал небольшую прибавку.





Надой на одну корову возрастет на 3,3%



Сами участники молочного рынка демонстрировали в уходящем году разные результаты: одни наращивали мощности, объемы других стагнировали, третьи и вовсе покинули рынок. По мнению гендиректора консалтинговой компании Petrova 5 Consulting Марины Петровой, одной из самым громких неудач в молочной отрасли в 2018-м стало банкротство крупного производителя молочной продукции в Поволжье — ГК «Алев». В группу входило два перерабатывающих предприятия — в Ульяновской и Самарской областях. В 2016 году они произвели 90 тыс. т молочной продукции, выручка двух активов группы за 2017-й составила в общей сложности более 7,5 млрд руб. Но компания задолжала кредиторам, поставщикам, налоговой службе более 3,5 млрд руб. И 1 октября этого года группа вступила в стадию ликвидации. По последним данным, активы группы приобретает «Русагро» Вадима Мошковича. «Банкротство „Алева“ стало отражением новой тенденции. Если раньше в основном банкротились небольшие предприятия, то сейчас можно сказать, что и крупные производства не выдерживают конкуренцию друг с другом, а также с международными корпорациями, — комментирует эксперт. — Если такие предприятия присутствуют в регионе, то до 80% небольших региональных предприятий будут убыточными, если их нет — появляется шанс на развитие в пределах своей области».



Впрочем, гораздо больше в молочной отрасли в уходящем году было открытий — как в секторе производства сырья, так и его переработки. Так, завод по выпуску сыров мощностью переработки до 500 т молока и до 450 т сыворотки в сутки запустил «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Объем капитальных вложений, по информации Михалевой, составил порядка 10,5 млрд руб. В ноябре в полную силу заработало «Петелино» (инвестор — курганский «Агро-Клевер») — молочно-товарная ферма в Тюменской области на 1,2 тыс. голов дойного стада с общим объемом инвестиций более 1,2 млрд руб. В Белгородской области был открыт животноводческий комплекс «Агропрод» общей стоимостью более 1 млрд руб. (проект местных аграриев профинансировал Россельхозбанк), рассчитанный на 2 тыс. голов дойного стада. В Чувашии был реконструирован «Чебоксарский городской молочный завод»: в 2016 году его у «Данон Россия» выкупили саратовские бизнесмены, с тех пор в реконструкцию чебоксарского предприятия было вложено 1,2 млрд руб.



Но наилучшие темпы развития опять демонстрирует холдинг «Эко-Нива» Штефана Дюрра, обращает внимание Петрова. За последние полтора года крупнейший в России производитель сырого молока удвоил свой земельный банк, а также количество надоенного молока. По оценке самого главы группы, в 2018-м общий надой компании составит примерно 500 тыс. т. «Это не только самый крупный показатель в России и в Европе. С таким объемом мы с уверенностью входим в десятку лидеров по производству молока в мире», — доволен бизнесмен. Только в уходящем году компания начала строительство 14 современных молочных комплексов, рассчитанных в целом на 45 тыс. коров. Общая их стоимость составляет 41 млрд руб. Большинство ферм планируется запустить еще до конца этого года. Кроме того, холдинг в 2018-м запустит новый молочный бренд.



Открытие предприятия «Тюменские молочные фермы» на 4,6 тыс. голов дойного стада (входит в ГК «Дамате») состоялось в конце 2017 года. Инвестиции в проект — 5,6 млрд руб. Сейчас он находится на завершающем этапе выхода на плановую мощность — 45 тыс. т молока в год, рассказывает гендиректор компании Андрей Григоращенко. По итогам этого года будет надоено уже около 32 тыс. т. «Сейчас мы производим 114 т в сутки при проектном показателе в 120 т, при этом речь идет о молоке высшего сорта, — отмечает руководитель. — Среднесуточный надой на голову составляет 32,3 л в день».



«Молвест» в уходящем году вложил в реализацию инвестиционных планов более 3,5 млрд руб., из них около 1,5 млрд руб. было направлено в перерабатывающие мощности, рассказывает гендиректор компании Анатолий Лосев. Сейчас холдинг находится в активной стадии модернизации Калачеевского сырзавода. Новое оборудование и технологии позволят заводу расширить линейку сыров. Пока предприятие выпускает до 10 тыс. т сыра в год. Компания уже начала производство таких видов сыров, как сулугуни и буррата, а также запустила и совсем новую продукцию — овощные йогурты с тыквой и морковью. Порадовали компанию результаты уходящего года по сливочному маслу: объемы продаж прогнозируются на уровне плюс 74% к прошлому году. Расширяет «Молвест» и собственное производство сырья. Летом в Верхнем Мамоне Воронежской области была открыта новая ферма на 2,2 тыс. голов, что позволило увеличить общий надой в этом году на 21%, уточняет топ-менеджер.







«Ничего необычного» не произошло в этом году для компании «Умалат», утверждает ее гендиректор Алексей Мартыненко. По его словам, предприятие на протяжении последних 10 лет ежегодно увеличивает объем производства на 15-20%. 2018-й тоже не стал исключением. В уходящем году «Умалат» вложил 700 млн руб. в реконструкцию и начал выпуск новой продукции — моцареллу кубиками для пиццы, сулугуни для хачапури и др. Ситуация со снижением закупочных цен на молоко (в среднем на 10%) была компании на руку, так как собственного производства сырья она не имеет. В результате доходность производства продукции «Умалата» по итогам года будет «чуть больше», добавляет Мартыненко, не уточняя цифр.



Свой третий молкомплекс на 1,5 тыс. голов дойного стада с объемом инвестиций в 1,2 млрд руб. запустила летом уходящего года в Павловском районе Воронежской области компания «Дон-агро», рассказывает Иван Доматюк. «Мы не пользуемся кредитами, вкладываем в развитие только собственные средства», — акцентирует внимание он. Ввод в эксплуатацию новой фермы позволит увеличить производство молока по итогам года на 10 тыс. т. Каждые сутки предприятие производит 150-160 т.



Удачным был год для подмосковного «Совхоза им. Ленина» (420 голов дойного стада), считает замдиректора предприятия по животноводству Данила Козлов. В прошлом году компания закончила модернизацию молочного комплекса и перешла на систему роботизированного доения. Прежде всего благодаря этому совхоз рассчитывает на увеличение надоев с каждой коровы в среднем с 9,7 тыс. л в 2017-м до 10,7 тыс. л по итогам уходящего года. «Получается, что даже при меньшей цене мы продаем молока на большую сумму», — подчеркивает Козлов. Однако он уточняет, что прирост объемов произошел не только за счет увеличения продуктивности, но и благодаря расширению дойного стада: год назад на предприятии было около 400 коров.



Белоруссию ограничили В течение года российские власти в лице Россельхознадзора неоднократно пытались ограничить ввоз молочной продукции из Белоруссии на территорию России. Первый раз — в конце февраля. Тогда предполагалось запретить импорт сырого и сухого молока (за исключением готовой продукции) со всех предприятий республики. Но сроки неоднократно переносились. Ввели ограничения только с 6 июня, но уже не только на сырье, но и на готовую продукцию. Ведомство объяснило свое решение «продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции». Запрещены были к ввозу пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные молоко и сливки наливом; сухие, концентрированные и сгущенные молоко и сливки; наливная, концентрированная и сухая молочная сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок. Запрет распространялся на указанные товары, поставляемые в потребительской упаковке объемом более 2,5 л. На продукцию, расфасованную в тару менее 2,5 л, ограничений не было.



В итоге, как следует из данных ФТС, по результатам девяти месяцев объем импорта молочной продукции был все-таки снижен практически по всем позициям, за исключением сыра и творога, где объем ввоза (с учетом поставок из стран ЕАЭС) был значительно увеличен — со 146,9 тыс. т до 259,4 тыс. т (+76,6%). Объем сухого молока сократился с 165,2 тыс. т до 93,2 тыс. т, цельного молока — с 223,8 тыс. т до 192,2 тыс. т, молочной сыворотки — с 66,7 тыс. т до 38,5 тыс. т. «Закрытие Белоруссии позволило частично распродать остатки. Кроме того, это сформировало повышенный спрос на сырое молоко и в итоге определенным образом „разогнало“ цены, — комментирует Артем Белов из «Союзмолока». — К концу года запасы будут существенно ниже, чем в 2017-м, что также будет поддерживать цену на сырое молоко в 2019 году».



Впрочем, после консультаций с белорусской стороной в октябре частично запрет на поставки был снят: пяти белорусским предприятиям разрешили импортировать в Россию продукцию с начала ноября. При этом она должна сопровождаться электронным ветсертификатом. Россельхознадзор заверил российских потребителей, что разрешил ввоз, потому что получил гарантии качества молочных продуктов от Минсельхоза Белоруссии.

Продолжат инвестировать

Несмотря на трудности сезона, в целом инвестпривлекательность отрасли по итогам 2018 года выросла, считают эксперты. Сектор остается привлекательным, прежде всего потому, что все еще есть резерв для замещения импорта, а также по-прежнему наблюдается «хроническое недопотребление» молочной продукции, считает Петрова. «Участники рынка видят, что работа государства над совершенствованием нормативной базы и мер поддержки продолжается. Поэтому многие интересуются производством сырья, готовой продукции, — рассказывает исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО) Людмила Маницкая. — К нам, например, поступает множество запросов и от иностранных инвесторов, которые хотели бы вложиться в российское молочное производство».



В 2019 году рост объемов производства товарного молока благодаря продолжающемуся строительству новых крупных комплексов продолжится и составит не менее 2%, прогнозирует Марина Петрова. При этом рост в категории КФХ будет наблюдаться в большей степени за счет перевода ЛПХ в фермерские хозяйства, а не за счет роста производства в самих КФХ, добавляет она.



Ключевой фактор для молочной отрасли — показатели развития экономики в целом. Только общее улучшение экономической ситуации может сделать прогноз более оптимистичным. «Но в связи с введением новых и новых санкций в отношении России, ростом цен на энергоносители, повышением ключевой ставки и налогов об этом пока говорить не приходится», — заключает Петрова.



Артем Белов отмечает два принципиальных фактора, которые будут влиять на молочный рынок в следующем году. Во-первых, многое зависит от того, как станут меняться доходы населения и, соответственно, спрос на готовую продукцию. Во-вторых, большое значение имеет то, насколько сбалансированные отношения удастся выстроить с Белоруссией. «Безусловно, важную роль будут играть эффективность борьбы с фальсификатом, конъюнктура мирового рынка и, конечно, открытие экспорта в Китай», — добавляет эксперт.



О потенциальной возможности поставок в КНР стало известно в ноябре. «Нами была проделана большая работа по обеспечению доступа сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. В ходе визита в Китай достигнуты договоренности, в соответствии с которыми перед отечественными производителями открывается перспектива экспорта ряда наименований животноводческой продукции (в том числе молочной). Мы рассчитываем, что первые поставки состоятся уже в этом году», — заявлял министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Пока же вывоз осуществляется преимущественно в страны СНГ. По данным ФТС за восемь месяцев, экспорт российской молочной продукции составил 82,6 тыс. т на $112 млн. По прогнозам Минсельхоза, в уходящем году объем поставок за рубеж увеличится на 16% к уровню прошлого года, когда было вывезено 700 тыс. т «молочки» (в основном кисломолочной продукции, сыров, сырных продуктов и творога).





Рост спроса на сыроподобную продукцию остановился



Впрочем, вне зависимости от того, откроют Китай или нет, производители молока и продукции из него намерены и дальше активно инвестировать в развитие. В ближайших планах «Молвеста» — увеличение поголовья собственного стада и развитие направления по продаже нетелей, а также рост объемов производства и переработки молока, расширение ассортиментной линейки продукции, перечисляет Лосев. В частности, холдинг планирует строительство современного комплекса для молодняка на 7 тыс. голов и новых молочных ферм в Воронежской области. В 2019 году компания планирует завершить и реконструкцию Калачеевского сырзавода. По мнению топ-менеджера, реализации проектов могут помешать потенциальные риски и текущее состояние российской экономики: продолжение сокращения спроса и растущий уровень инфляции, вызванный изменением курсов валют, предстоящее повышение ставки НДС и увеличение цен на ГСМ. «Хотя мы все же рассчитываем на позитивные прогнозы экономического развития и стабильности в России, — оптимистичен Лосев. — Для этого есть ряд объективных причин, например, в ближайшем будущем должна быть реализована программа замещения импорта, а адаптационные меры смогут защитить страну от сырьевых конъюнктурных изменений».



Этим летом приняла решение о расширении своего животноводческого комплекса до 6 тыс. голов дойного стада «Дамате», рассказывает Андрей Григоращенко. Строительство третьей очереди в Голышмановском районе Тюменской области начнется в 2019 году. Дополнительные инвестиции составят 1 млрд руб. В результате валовой объем производства молока увеличится до 55 тыс. т в год.



По-прежнему удивляет масштабностью планов «Эко-Нива». В 2019 году компания рассчитывает построить еще 15 молочных комплексов на 51 тыс. коров, рассказывает Штефан Дюрр. С этим проблем не будет, если сохранятся CAPEX и льготные кредиты, верит он. Также холдинг будет увеличивать переработку молока и расширять ассортимент собственных молочных продуктов. Не исключает предприниматель и возможности расширения бизнеса и земельного банка за счет покупки новых хозяйств.

