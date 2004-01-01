 Цветовая маркировка продуктов питания начнется летом — Агроинвестор
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Технологии
Цветовая маркировка продуктов питания начнется летом
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
май 2018
Роспотребнадзор определил опасные уровни содержания в продуктах соли, сахара и жиров
Маркировка «светофор» может занять до 30% площади упаковки
Фото: А. Гордеев

Добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор» стартует летом 2018 года. Продовольственные товары будут помечаться тремя цветами в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. Как пишет газета «Известия», Роспотребнадзор уже подготовил проект рекомендаций для производителей, которые готовы участвовать в добровольном проекте по цветовой маркировке товаров.

Ведомство выделило пищевую продукцию промышленного производства, которая, по его оценке, является основным источником соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. Это хлебные, мясные, рыбные и молочные продукты, овощные и фруктовые консервы, соки и кондитерские изделия. В проекте рекомендаций приведены расчеты суточных норм потребления критически значимых пищевых веществ, в зависимости от их соблюдения и предлагается наносить маркировку.

Так, 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов будет говорить о превышении ее суточного потребления и может быть выделено на упаковке полоской красного цвета. Внутри нее должно быть указано точное содержание компонента. А менее 0,12 г будет говорить о низком содержании соли, чему соответствует полоска зеленого цвета. Диапазон между этими значениями — средний уровень содержания соли и желтый цвет полоски. По данным издания, избыточным предложено считать содержание сахара более 22 г на 100 г твердых продуктов. Низкий показатель — 5 г на 100 г. Более 18 г жиров на 100 г мясных и рыбных продуктов также считается высоким, а менее 3 г на 100 г твердых продуктов — низким. На маркировку, которая может содержать четыре полоски, предлагается отводить до 30% площади упаковки.

В середине апреля Роспотребнадзор сообщал о встрече с производителями продуктов питания, на которой они «выразили готовность участвовать в пилотном проекте «Светофор»». Согласно сообщению ведомства, проект получил поддержку и представителей крупнейших торговых сетей, которые заинтересованы в создании полок продукции с дополнительной информацией для потребителя. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на переходный период маркировка будет добровольной, чтобы бизнес смог к ней адаптироваться, после чего может стать обязательной. В то же время против обязательной цветовой маркировки выступил Минсельхоз. Как заявлял глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев, идея Роспотребнадзора не включена в план работы Евразийской экономической комиссии на 2018 год, поэтому изменения в технический регламент в этом году готовиться не будут.

Между тем, большинство россиян ничего не знают об инициативе Роспотребнадзора, показал опрос ВЦИОМ, опубликованный в марте. По данным исследования, о ней слышали лишь 43% респондентов, в том числе 33% — поверхностно. При этом большинство опрошенных поддержали предложение: после краткого ознакомления с его содержанием 82% высказались в пользу введения маркировки, а 77% заявили, что потенциально готовы на нее ориентироваться. В то же время только 16% россиян считают, что маркировка будет мотивировать производителей снижать объемы выпуска продуктов питания с высоким содержанием сахара, соли и жиров.

Большинство производителей — членов ассоциации «Руспродсоюз» также не поддерживают введение цветовой маркировки, сказал «Агроинвестору» зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов. «Нормами российского законодательства уже предусмотрено размещение на этикетке информации о составе продукта, его пищевой ценности, рекомендациях и ограничениях по его применению. Ряд схожих требований содержат и опережающие стандарты Роскачества. На наш взгляд, этого вполне достаточно, чтобы потребитель мог сделать необходимые выводы», — отметил Леонов.

Помимо дублирующей информации, по его словам, вопросы вызывает и методика определения полезности продуктов. «Не совсем понятно, почему вредность продуктов устанавливается именно по наличию соли, сахара и жира, тогда как на сегодняшний день существует масса других пищевых добавок как натурального, так и синтетического происхождения», — задался вопросом Леонов. Другая проблема — это этикетка, на которой для новой маркировки будет проблематично освободить 15−30% площади, и на изменениие дизайна которой потребуются дополнительные расходы. «К тому же непонятно, как маркировка отразится на покупательской активности и как повлияет на экспорт отечественных товаров, ведь риски снижения продаж как в России, так и за рубежом у продуктов с красной этикеткой очевидны», — добавил Леонов.

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