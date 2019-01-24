Россельхознадзор оценил ущерб от махинаций с НДС в молочной отрасли

Ежегодно федеральный бюджет недополучает от 10 млрд руб. до 17 млрд руб. из-за использования «серых» схем с НДС при производстве молочной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Есть нюансы, о которых мы узнали, после того как внедрили «Меркурий» и поняли в общем, почему отдельные участники рынка не хотят присоединяться к системе. Нюансы связаны с фальсификацией продукции и «воровством» НДС», — рассказал Данкверт в интервью «Российской газете».



По его словам, есть две схемы ухода от уплаты налога. По первой трейдеры скупают молоко у сельхозпроизводителей, которые освобождены от уплаты НДС. «Затем эти партии молока перепродаются несколько раз, в том числе через подставные фирмы, и в одном из звеньев товар уже выходит на рынок с НДС. Фирмы-однодневки по закону могут получить возмещение фиктивного НДС. Таким образом крадутся средства из федерального бюджета», — сообщил руководитель Россельхознадзора.



Второй сценарий построен на разнице в размере НДС. «Производители продукции, содержащей натуральный молочный жир, платят 10% НДС, а с растительными заменителями — 18%. Получается, если выдать продукцию с заменителем молочного жира за натуральную, можно незаконно сэкономить 8% НДС, не говоря уже о миллиардах, вырученных дополнительно за счет обмана потребителей», — сказал Данкверт.



Данкверт заявил, что на молочном рынке «примерно такая же ситуация, как и на зерновом». Ранее ФНС оценивала ежегодные потери для бюджета от «серых» экспортных операций с зерном и подсолнечным маслом в сумму 65 млрд руб., а по внутренним контрактам — более 100 млрд руб. В мае 2017 года для борьбы с «серыми» схемами возмещения НДС крупнейшие экспортеры зерна подписали хартию, обязывающую отказаться от контрактов с налогоплательщиками, обладающими признаками непрозрачных, и перейти на систему прямых поставок. В результате значительная часть участников зернового рынка стала придерживаться новых правил работы и рынок фактически полностью перестроился, заявляла в феврале 2018 года начальник отдела анализа налоговых рисков и планирования налоговых проверок Контрольного управления ФНС Варвара Бурлевич. При этом кроме зерна хартия в сфере оборота сельхозпродукции охватывает и другие аграрные сектора, в том числе птицеводство, свиноводство, производство молока, муки, сахара и т. д. , говорится на ее сайте.



К сожалению, в молочной отрасли до сих пор используются описанные Сергеем Данквертом «серые» схемы, связанные в том числе с уклонением от уплаты НДС, подтверждает гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. «Сегодня они не так популярны, как 10-15 лет назад, но ряд предприятий их использует», — сказала она «Агроинвестору». По ее мнению, для решения этой проблемы необходимо, с одной стороны, понять, как предотвращать такие махинации, а с другой — перестроить налоговую систему, чтобы бизнесу было невыгодно не платить налоги. До тех пор, пока бизнесу будет выгоднее уклоняться, такие схемы будут существовать. «Нужно также понимать, что усиление налогового давления всегда уводит бизнес в тень», — подчеркнула эксперт.

