Импорт молочной продукции достиг 15-летнего минимума

По итогам прошлого года объем импорта молочной продукции в Россию может составить 6,3-6,5 млн т, став минимальным за последние 15 лет. Об этом говорится в отчете аналитического центра Milknews. В январе-ноябре ввоз оставался на 16% ниже в сравнении с тем же периодом 2017 года: 5,7 млн т (в пересчете на молоко) против 6,8 млн т годом ранее. В 2017-м импорт молочной продукции составил 7,1 млн т.



«Основная причина — введение временных ограничений в 2018 году на поставки отдельных видов молочной продукции с ряда предприятий Беларуси, а также сокращение импорта из стран дальнего зарубежья в результате высоких уровней запасов и снижения привлекательности импорта продукции из-за девальвации рубля», — поясняют аналитики центра. Как следствие, по итогам года зафиксировано сокращение официального импорта по всем молокоемким позициям, за исключением сыров и творога, где прогнозируется небольшой рост примерно в 5-7%, подтверждает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Наиболее резкий спад поставок фиксируется по сухим молочным продуктам — по сухой сыворотке снижение составит около 48%, по сухому молоку — 38%. Сливочного масла и молочных паст будет ввезено на 20% меньше.



Крупнейшим поставщиком молока и молокопродуктов в Россию остается Беларусь, доля которой за 11 месяцев 2018-го составила 82% (4,7 млн т). По сравнению с прошлым годом доля увеличилась на 2%, однако в физическом объеме поставки из этой страны на фоне торговых споров значительно снизились. Как следует из данных ФТС, в январе-ноябре из соседнего государства было ввезено 131,9 тыс. т сухого и концентрированного молока, что на 25% меньше аналогичного периода 2017-го, 215 тыс. т цельного молока (-24%), 100 тыс. т кисломолочной продукции (-13%), 59 тыс. т сливочного масла (-11%).



Ограничения на поставки белорусской молочной продукции стали обсуждаться в начале прошлого года на фоне падения цен на сырое молоко в России. С 6 июня Россельхознадзор запретил ввоз из соседней страны сухого молока и сливок, молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка, а также пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок в таре объемом более 2,5 л. Свое решение ведомство объясняло тем, что из Беларуси продолжает поступать небезопасная молочная продукция. Несколько дней спустя была согласована процедура снятия ограничений, которую прошли несколько белорусских предприятий.



Сокращение отгрузок в Россию коснулось не только Беларуси, но и других традиционных поставщиков. «В условиях сохранения высоких запасов в прошлом году поставки сливочного масла из Новой Зеландии снизились примерно на 80%, а ввоз сухого молока из Турции практически исчез, в то время как в 2017-м оттуда было ввезено порядка 10 тыс. т сухого обезжиренного молока, или почти половина всего объема российского импорта», — отмечает эксперт ИКАР Наталья Пенькова. По итогам 2018 года Новая Зеландия опустилась со второго на четвертое место среди крупнейших поставщиков молочной продукции в Россию, на второе место вышла Аргентина (3%), на третье — Уругвай (3%). Также в топ-5 импортеров с долей 2% вошел Казахстан.



Снижение импорта удержало внутренний рынок от более существенного падения цен в сырьевом секторе и способствовало сокращению рекордных запасов готовой продукции, отмечают эксперты Milknews. Так, по данным Минсельхоза, цены на сырое молоко, упавшие за первые пять месяцев прошлого года в среднем на 14%, к концу года смогли восстановиться. По состоянию на 28 декабря, средняя цена реализации сельхозпроизводителями сырого молока составила 24,58 руб./кг, что на 1,6% выше уровня конца 2017-го.



По мере восстановления поставок из Беларуси импорт может возобновить рост, предупреждают аналитики. Тем более что за время торговых ограничений запасы сухого молока и сыворотки в соседнем государстве значительно выросли: по некоторым оценкам, в два раза, минимум до 300 тыс. т, говорит Пенькова. Таким образом риск повторения ситуации с падением цен сохраняется, предупреждает она,



Согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2018 года валовой надой молока во всех хозяйствах составил 29,3 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 1,2%, в том числе в сельхозорганизациях валовой надой молока вырос на 3,7% до 14,9 млн т. При этом среднегодовое потребление молока и молочной продукции в России продолжает снижаться и, по оценкам ИКАР, в прошлом году мог снизиться до 227-230 кг/чел. Главные факторы сокращения — отсутствие роста реальных располагаемых доходов, а также сдвиги в потребительских предпочтениях населения: на фоне заявлений о фальсификате молочной продукции развивается тренд на потребление растительных альтернатив.

