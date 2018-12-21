Минсельхоз разработал проект включения в «Меркурий» молочной продукции

Минсельхоз разработал поправки о включении готовой молочной продукции в перечень товаров, которые в обязательном порядке должны оформлять электронные сертификаты в системе «Меркурий». Соответствующие изменения в приказ ведомства №648 опубликованы на regulation. gov.ru. Дата окончания публичного обсуждения — 17 января 2019 года, предполагаемый срок вступления поправок в силу — 1 июля 2019 года.



Необходимость включения готовой молочной продукции в «Меркурий» Минсельхоз обосновал «пробелами в перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами». В связи с этим министерство предлагает убрать из перечня товаров, для которых электронные ветеринарные сертификаты обязательны, исключение в виде «выработанных из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных (ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных) молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару».



Пресс-служба Минсельхоза на запрос «Агроинвестора» пока не ответила.



Система обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) была запущена в России с 1 июля 2018 года. Первоначально предполагалось, что в нее должна была быть включена и готовая молочная продукция, однако в начале июня глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что данную категорию решено исключить. По словам Мантурова, вместо ветеринарных сертификатов к готовым молочным продуктам будет применяться предложенная Минпромторгом система маркировки — Data Matrix или QR-код.



В то же время Минсельхоз неоднократно заявлял о намерении вернуть молочные продукты в систему «Меркурий». Так, как говорила в ноябре замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, решение о включении молочной продукции в «Меркурий» было перенесено на год, однако Минсельхоз рассчитывает, что готовая молочная продукция будет в «Меркурии» уже с апреля 2019 года. «Учитывая, что система работает нормально, вместе с Сергеем Алексеевичем Данквертом (главой Россельхознадзора) мы планируем, что к апрелю мы сможем запустить уже готовую молочную продукцию», — говорила Лут в кулуарах V Международного агропромышленного молочного форума (цитата по РИА «Новости»). В связи с этим Лут призвала переработчиков уже начинать пользоваться «Меркурием».



Отношение к электронной ветсертификации у переработчиков молока неоднозначное. Против нее выступает «Союзмолоко»: как ранее пояснял «Агроинвестору» исполнительный директор организации Артем Белов, поступающее на завод сырье уже безопасно, кроме того, на предприятии оно подвергается тепловой обработке. Наконец, готовую продукцию и так контролирует Роспотребнадзор. Молочный союз России, в свою очередь, поддерживает ветсертификацию, отмечая, что маркировка является гораздо более затратной для бизнеса и не решает вопрос контрабанды и фальсификата. Россельхознадзор, в свою очередь, в ноябре предрек обвал закупочных цен на молоко к апрелю 2019 года в случае, если молочная продукция не начнет отслеживаться в «Меркурии». Свободное перемещение молочной продукции в рамках ЕАЭС, высокий уровень молочного фальсификата внутри страны и отсутствие четкой системы контроля со стороны Роспотребнадзора создают неблагоприятные условия для развития отрасли, приводил «Интерфакс» слова Сергея Данкверта. Позже чиновник уточнял, что если электронная сертификация не будет введена для молочной продукции, то это приведет к тому, что мы не сможем контролировать балансы на этом рынке, в том числе поставки из Белоруссии и Казахстана. «Электронная система нужна, чтобы быстро реагировать и быстро работать», — говорил Данкверт, уточняя, что что «Меркурий» позволит обеспечить прослеживаемость с меньшими затратами, чем маркировка.

