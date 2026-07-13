Минсельхоз США повысил прогноз производства пшеницы в России

Уборочная площадь пшеницы оценивается ниже прошлогодней Pixabay

Минсельхоз США повысил прогноз валового сбора пшеницы в России на 0,5 млн т, до 88,5 млн т против 90,3 млн т в прошлом году (без учета Крыма и новых регионов). В том числе урожай озимой пшеницы может составить 66 млн т, яровой — 22,5 млн т. Общая средняя урожайность пшеницы оценивается в рекордные 3,53 т/га — на 3% больше, чем в июньском обзоре и в прошлом году. Общая уборочная площадь, как ожидают аналитики, составит 25,1 млн га — на 3% ниже, чем в прошлом обзоре и на 5% меньше показателя прошлого года.



Озимая пшеница выращивается в основном в европейской части России, и в среднем на ее долю приходится около 70% от общего объема производства. Благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности в этом сезоне во всех основных регионах возделывания агрокультуры, отмечают американские аналитики. С тех пор как посевы вышли из состояния зимнего покоя, было большое количество осадков и умеренные температуры, особенно в критический период формирования урожая. Сбор озимых уже начался, и пока урожайность в Краснодарском и Ставропольском краях выше среднего и лучше, чем в прошлом сезоне, сравнивают они.



При этом Минсельхоз США, ссылаясь на данные российского агроведомства, обратил внимание, что к 19 июня яровая пшеницы была посеяна только на 9,7 млн га из первоначально запланированных 11,1 млн га. Посевная кампания зерновых завершена, однако общая площадь еще может колебаться из-за запоздалой отчетности аграриев, говорится в обзоре. Ранее отраслевые эксперты в России отмечали, что в этом году посевы яровой пшеницы впервые за долгие годы опустятся ниже 10 млн га.



Также американские аналитики повысили прогноз экспорта пшеницы из России на 0,5 млн т, до 47,5 млн т в сезоне-2026/27. Отгрузки по итогам 2025/26 сельхозгода они оценивают в 48 млн т. Прогноз вывоза фуражного зерна остался на уровне 7,975 млн т (8,82 млн т в завершившемся сезоне). В том числе поставки кукурузы на внешние рынки могут составить 4 млн т (4,1 млн т в 2025/26-м, что на 300 тыс. т больше оценки в июньском обзоре), ячменя — 3,7 млн т (4,4 млн т). Урожай фуражного зерна в России Минсельхоз США оценивает в 38,87 млн т (39,35 млн т в прошлом году), включая 15,8 млн т кукурузы (14,8 млн т) и 18,5 млн т ячменя (19,4 млн т).



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

