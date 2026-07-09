«СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне

На старте 2026/27 сельхозгода отгрузки могут быть относительно слабыми Е. Разумный / Ведомости

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 0,2 млн т, до 46,5 млн т, что связано с ожидаемым увеличением переходящих запасов. При этом оценка вывоза в прошедшем сельхозгоду была уменьшена на 0,6 млн т, до 46,2 млн т, говорится в сообщении центра.



Большие запасы должны поддержать экспорт в новом сезоне, несмотря на то, что урожай ожидается меньше, чем в прошлом году: на прошлой неделе «СовЭкон» понизил прогноз сбора пшеницы с 90,3 млн т до 88,9 млн т. Однако на старте 2026/27 сельхозгода отгрузки могут быть относительно слабыми, поскольку у ключевых импортеров нет острой необходимости в пополнении запасов, пока у них идет сбор своего урожая, отметили аналитики. Кроме того, высокие украинские запасы увеличивают общее предложение пшеницы из Причерноморья.



Общий экспорта зерна из России в этом сезоне «СовЭкон» прогнозирует на уровне 56,1 млн т — выше предыдущего прогноза в 55,7 млн ​​т. В том числе отгрузки ячменя могут составить 3,4 млн т, кукурузы — также 3,4 млн т. Вывоз зерна в сезоне-2025/26 оценивается в 57,9 млн т — на 0,1 млн т меньше, чем прогнозировалось в мае. В том числе экспорт ячменя аналитики оценили на уровне 4,9 млн т, кукурузы — 4,5 млн т.



По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2025/26 Россия поставила на экспорт 48 млн т пшеницы против 42,2 млн т в 2024/25 сельхозгоду (рост на 13,7%). Крупнейшим покупателем стал Египет, куда было отгружено 9,7 млн т пшеницы (8,8 млн т в 2024/25 сельхозгоду), далее идут Турция, закупившая 7,4 млн т (3,2 млн т), Судан — 2,3 млн т (0,98 млн т), Саудовская Аравия — 2 млн т (1,5 млн т) и Кения — 1,9 млн т (1,5 млн т).



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