Аналитики обновили прогнозы урожая и экспорта зерна

Средняя урожайность может приблизиться к 32 ц/га А. Грабарчук — создано нейросетью

Аналитическая компания «ПроЗерно» сообщила, что повысила прогноз урожая зерна на 2,6 млн т, до 137,4 млн т без учета новых регионов. Это на 2,7% меньше показателя прошлого года и на 0,6% ниже среднего значения за последние пять лет. Гендиректор компании Владимир Петриченко уточнил «Интерфаксу», что урожай можно оценивать в диапазоне 137-138 млн т. В том числе прогноз сбора пшеницы повышен на 1,2 млн т, до 89 млн т. Урожай ячменя прогнозируется на уровне 19,25 млн т.



«Повышение прогноза связано с тем, что сейчас несколько оптимистичнее выглядят посевные площади, чем это было в апреле, — пояснил Петриченко. — Они уменьшатся на 0,5 млн га от прошлого года, ранее этот показатель был немногим более 1 млн га». Также на пересмотр прогноза повлияло увеличение оценки урожайности: по словам эксперта, она будет «очень высокой» - 31,8 ц/га против около 31 ц/га в прошлом году.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне на 0,6 млн т, до 46,8 млн т из-за замедления отгрузок в последние недели, пишет «Агроэксперт». Аналитики отмечают снижение закупочной активности Египта — крупнейшего в мире импортера пшеницы — и предполагают, что спрос с его стороны останется слабым до конца лета. Кроме того, Турция может временно ограничить импорт пшеницы на фоне ожиданий высокого урожая. Также на конкурентоспособность российского зерна негативно влияет укрепление рубля. Объем вывоза всего зерна по итогам этого сезона «СовЭкон» прогнозирует на уровне 58 млн т.



Вместе с тем, аналитики повысили прогноз отгрузок пшеницы на внешние рынки в сезоне-2026/27 на 1,1 млн т, до 46,3 млн т. Экспорт всего зерна может составить 55,7 млн т. Корректировка связана с ожиданием более высокого урожая и увеличением переходящих запасов зерна. «Обильное предложение из России и необычно высокие переходящие запасы на Украине, вероятно, станут основными факторами, оказывающими понижательное давление на рынок в новом сезоне», — отметил глава «СовЭкона» Андрей Сизов.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

