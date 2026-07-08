Экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 вырос почти на 14%

В первые семь дней нового сезона российская пшеница дешевела Pixabay

По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2025/26 Россия поставила на экспорт 48 млн т пшеницы против 42,2 млн т в 2024/25 сельхозгоду (рост на 13,7%), пишет «Интерфакс». Россия увеличила отгрузки пшеницы во все топ-5 стран-импортеров, несмотря на резко возросшую в прошедшем сезоне конкуренцию на мировом рынке со стороны других поставщиков, в том числе в ключевых для России регионах Ближнего Востока и Африки, отметили аналитики.



Так, в Египет было поставлено 9,7 млн т пшеницы (8,8 млн т в 2024/25 сельхозгоду), в Турцию — 7,4 млн т (3,2 млн т), в Судан — 2,3 млн т (0,98 млн т), в Саудовскую Аравию — 2 млн т (1,5 млн т), в Кению — 1,9 млн т (1,5 млн т).



Экспорт зерна из России по итогам 2025/26 сельхозгода превысил 60 млн т — на 10% больше, чем сезоном ранее, на долю пшеницы пришлось свыше 45 млн т экспортных поставок, ранее говорил в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Дмитрий Сергеев. Несмотря на капризы погоды, изменившуюся географию производства, а также логистические трудности из-за штормов и ледовой обстановки в Азово-Черноморском бассейне, отечественные компании удержали лидерство на мировом рынке, подчеркнул он. В том числе ОЗК в 2025/26 сельхозгоду экспортировала 3,4 млн т зерна — в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне.



В первые семь дней нового сезона экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле снизилась на $1 к предыдущей неделе. При этом американская пшеница подорожала на $16, французская — на $1. Украинская с протеином 11,5% стала дешевле на $3 за тонну, аргентинская — на $5 за тонну, сравнили аналитики «Русагротранса».



Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе восстанавливался после падения, получив поддержку от снижения оценок площадей сева пшеницы в США и Канаде, новой волны аномальной жары во Франции, прогноза высоких температур в части кукурузного пояса США, а также крупной закупки пшеницы Саудовской Аравией и сои Китаем, отметили в «Русагротрансе».



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