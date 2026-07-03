РЗС: квота на экспорт зерна выбрана на 76%

Квота действовала с 15 февраля по 30 июня этого года wikimedia.org

Квота на экспорт зерна, которая действовала с 15 февраля по 30 июня этого года и составляла 25 млн т, по предварительным оценкам, выбрана на 76%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты Российского зернового союза (РЗС). За этот период на внешние рынки было отгружено немногим более 19 млн т зерна. В том числе пшеницы в рамках квоты вывезли 16,11 млн т (84,6% объема), кукурузы — 1,68 млн т, ячменя — 1,24 млн т. В прошлом году квота была реализована на 86,5%: из 10,6 млн т за рубеж отправили 9,2 млн т.



Пшеница в рамках квоты поставлялась в 55 стран (в 42 страны в прошлом году). Крупнейшим покупателем стал Египет, куда было отправлено 3,31 млн т. Экспорт в Турцию составил чуть более 2 млн т, Саудовская Аравия закупила около 1,1 млн т, Кения — 945 тыс. т, Судан — 939 тыс. т, привела данные директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.



Кукуруза в рамках квоты поставлялась в 11 стран, лидером по закупкам стал Иран с 844 тыс. т. Второе место заняла Турция с 691 тыс. т, далее идут Южная Корея (38,5 тыс. т), Афганистан (почти 30 тыс. т) и Китай (25 тыс. т). Ячмень также отгружался в 11 стран. Крупнейшим покупателем стал Иран (516 тыс. т), также в топ-3 импортеров вошли Турция (267 тыс. т) и Саудовская Аравия (122 тыс. т).



Изначально квота на экспорт зерна в этом году была установлена в размере 20 млн т, затем правительство увеличило ее на 5 млн т. Это решение было принято с учетом корректировки Росстатом объема урожая зерновых в 2025 году в сторону увеличения, до 141,2 млн т (без учета новых регионов) и достаточной обеспеченности внутреннего рынка. Квота была распределена между 213 компаниями, однако реальные поставки, по оценке Тюриной, осуществляли около 200 игроков.



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