Экспорт зерна в этом сезоне может составить 60 млн тонн

Прошлый год был урожайным для пшеницы, что обеспечивает достаточный ресурс для ее экспорта Т. Кулистикова

В этом сельхозгоду Россия может экспортировать не менее 60 млн т зерна, из которых 54 млн т — пшеница, рассказала в интервью «Интерфаксу» исполнительный директор Союза производителей и экспортеров зерна Ксения Боломатова. По ее словам, российская пшеница уже пять сезонов подряд уверенно лидирует на мировом рынке. «И есть прочные основания для сохранения лидирующей позиции в текущем сезоне. Прошлый год оказался на пшеницу урожайным — 91,1 млн т при заметном росте урожайности. Это обеспечивает достаточный ресурсный потенциал для экспорта, который в 2026 году может составить до 54 млн т», — отметила она. В сезоне-2024/25 было отгружено 53 млн т зерна, в том числе 44 млн т пшеницы.



Россия останется одним из ключевых поставщиков зерновых, в частности пшеницы, на мировой рынок, даже с учетом сложной внешней конъюнктуры и логистических ограничений, считает Боломатова. По ее словам, поддержку экспорту окажет и решение правительства о дополнительной квоте на экспорт зерна в 5 млн т. В результате суммарный объем разрешенного вывоза до конца сельхозгода составит 25 млн т (с 15 февраля по 30 июня). Также в ходе интервью Боломатова сообщила, что российское зерно традиционно сохраняет сильные позиции на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки. В первую очередь это Турция и Египет, которые остаются крупнейшими покупателями.



«Турция после существенного сокращения закупок в прошлом сезоне удвоила объемы импорта и сегодня вновь лидирует среди стран-покупателей российского зерна. За девять месяцев сезона-2025/26 российские экспортеры поставили на турецкий рынок 7,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, в том числе 5,9 млн т пшеницы», — привела данные она. В Египте также сохраняется тенденция к увеличению импорта зерна на фоне роста внутреннего потребления продовольственных и фуражных культур. В текущем сезоне Россия экспортировала на его рынок более 7,6 млн т зерна, преимущественно пшеницы.



Наряду с этим формируются и другие точки роста — Иран, Судан, Китай, Израиль. Отдельно Боломатова отметила Ирак — страна уверенно увеличивает закупки пшеницы и рассматривается как перспективное направление для дальнейшего расширения поставок. Говоря о поставках российского зерна в Африку, глава Союза отметила, что в прошлом сельхозгоду доля африканских стран в российском зерновом экспорте достигла рекордных 40%. «В частности, заметно активизировалось сотрудничество с Нигерией после временного спада в 2022—2023 годах. Годовой экспорт в Кению за последние несколько лет вырос в четыре раза, и сегодня российская пшеница покрывает свыше половины импортных потребностей этой страны», — уточнила она. Союз ожидает, что в текущем сезоне доля Африки сохранится на высоком уровне.



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам сезона экспорт всего зерна может составить около 60 млн т (с учетом новых регионов и отгрузок в ЕАЭС), из них чуть более 46 млн т — пшеница. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что подходы к подсчету отгруженных объемов могут разниться. Так, если учитывать экспорт в страны Таможенного союза и из новых регионов (для них действует отдельная квота и отсутствует пошлина), то экспорт в 60 млн т зерновых в этом сезоне реален. На сегодняшний день, по его данным без учета ЕАЭС и новых регионов, Россия экспортировала около 46 млн т зерна, из которых 37 млн т — пшеница. Вместе с ними, допускает он, отгрузки могут составлять 50 млн т, но в таком случае до конца сезона России нужно экспортировать по 5 млн т зерна в месяц — это сложная, но осуществимая задача. «Вопрос в том, как считать и каков зерновой баланс: если мы получаем экспорт в 60 млн т, то напрашивается вывод, что внутреннее потребление снижается. Однако, по моим расчетам, оно не снижается, но и не растет», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



