География агроэкспорта в 2025 году расширилась на 22 страны

Большие перспективы для российских компаний имеет китайский рынок Е. Кузьмина

За прошлый год Россия получила допуск на рынки 22 стран по 72 видам продукции. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора. «Работа по созданию новых возможностей для наращивания поставок не прекращается, — подчеркнул он (цитата по сайту правительства). — <...> В частности, большие перспективы для российских компаний имеет китайский рынок. В прошлом году благодаря мероприятиям Минсельхоза и Россельхознадзора выросло общее число предприятий, одобренных китайской стороной для экспорта наших товаров. Кроме того, был в три с половиной раза расширен перечень растительного сырья, поставляемого в КНР».



Также в прошлом году появилась возможность поставлять мясную продукцию на Филиппины и в Малайзию. А всего за рубеж было направлено свыше 1,2 млн т мясной и молочной продукции, привел данные Патрушев. При этом для достижения цели по наращиванию производства и экспорта продукции АПК необходимо объединение усилий по всей отраслевой вертикали, в том числе это касается контрольно-надзорной деятельности, отметил он.



Укрепление позиций России как одного из крупнейших в мире производителей зерновых, масличных и других сельхозкультур тесно связано с обеспечением фитосанитарного благополучия. Россельхознадзору нужно больше работать на опережение, чтобы не просто фиксировать нарушения, а создавать условия для их предотвращения, в том числе используя для этого цифровые инструменты и современные технологии, обратил внимание Патрушев.



В свою очередь глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании коллегии отметил высокую эффективность применения беспилотников при проверках. В 2025 году с их использованием было проведено 3138 выездных обследований, при этом нарушения выявлены 1480 раз. В результате было вынесено 1489 предупреждений и 607 предписаний, пишет «Агроэксперт». «Мы недооценивали в предыдущие годы применение БПЛА», — признал Данкверт.



Также в ходе своего выступления глава Россельхознадзора сообщил, что Китай сигнализировал о готовности инспектировать ранее закрытые предприятия и рассматривать открытие рынка для новых российских игроков в свиноводстве и птицеводстве. Согласно его презентации, на которую ссылается «Агроэксперт», общий объем поставок всех видов мяса из России в Китай вырос с 213,1 тыс. т в 2024 году до 253,8 тыс. т в 2025-м. В рамках сотрудничества с Китаем в 2025 году было подписано 20 протоколов, допущено к экспорту 24 вида зерновой продукции, поставки зерна и продуктов его переработки достигли 5,7 млн т.



