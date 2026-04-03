География агроэкспорта в 2025 году расширилась на 22 страны

За прошлый год Россия получила допуск на рынки 22 стран по 72 видам продукции. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора. «Работа по созданию новых возможностей для наращивания поставок не прекращается, — подчеркнул он (цитата по сайту правительства). — <...> В частности, большие перспективы для российских компаний имеет китайский рынок. В прошлом году благодаря мероприятиям Минсельхоза и Россельхознадзора выросло общее число предприятий, одобренных китайской стороной для экспорта наших товаров. Кроме того, был в три с половиной раза расширен перечень растительного сырья, поставляемого в КНР». 

Также в прошлом году появилась возможность поставлять мясную продукцию на Филиппины и в Малайзию. А всего за рубеж было направлено свыше 1,2 млн т мясной и молочной продукции, привел данные Патрушев. При этом для достижения цели по наращиванию производства и экспорта продукции АПК необходимо объединение усилий по всей отраслевой вертикали, в том числе это касается контрольно-надзорной деятельности, отметил он.

Укрепление позиций России как одного из крупнейших в мире производителей зерновых, масличных и других сельхозкультур тесно связано с обеспечением фитосанитарного благополучия. Россельхознадзору нужно больше работать на опережение, чтобы не просто фиксировать нарушения, а создавать условия для их предотвращения, в том числе используя для этого цифровые инструменты и современные технологии, обратил внимание Патрушев. 

В свою очередь глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании коллегии отметил высокую эффективность применения беспилотников при проверках. В 2025 году с их использованием было проведено 3138 выездных обследований, при этом нарушения выявлены 1480 раз. В результате было вынесено 1489 предупреждений и 607 предписаний, пишет «Агроэксперт». «Мы недооценивали в предыдущие годы применение БПЛА», — признал Данкверт.

Также в ходе своего выступления глава Россельхознадзора сообщил, что Китай сигнализировал о готовности инспектировать ранее закрытые предприятия и рассматривать открытие рынка для новых российских игроков в свиноводстве и птицеводстве. Согласно его презентации, на которую ссылается «Агроэксперт», общий объем поставок всех видов мяса из России в Китай вырос с 213,1 тыс. т в 2024 году до 253,8 тыс. т в 2025-м. В рамках сотрудничества с Китаем в 2025 году было подписано 20 протоколов, допущено к экспорту 24 вида зерновой продукции, поставки зерна и продуктов его переработки достигли 5,7 млн т.

