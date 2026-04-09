Завод по глубокой переработке кукурузы за 110,4 млрд рублей построят в Воронежской области

Реализация проекта позволит России достичь самообпеспеченности по треонину и лизину

Петербургская компания «Агритек Био» (дистрибьютор кормовых аминокислот) и китайская Eppen Investments Group планируют вложить 110,4 млрд руб. в завод по глубокой переработке кукурузы и производству аминокислот в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем. На заводе планируют производить по 200 тыс. т треонина и лизина в год. Также к проекту могут присоединиться «Татнефть» и один из крупных российских финансовых институтов, сообщил «Коммерсантъ».



По словам источника издания, близкого к инициаторам проекта, 20% вложений в проект будут собственными средствами инвесторов, 80% — заемные. Он также добавляет, что завод объединит китайский опыт в производстве треонина и лизина, российские ресурсы и выгодное географическое положение. «Реализация проекта позволит России стать самодостаточной на рынке треонина и лизина, а также создать существенные рыночные преимущества на зарубежных рынках по треонину, лизину и прочим аминокислотам», — добавил собеседник «Коммерсанта».



Ранее сообщалось, что к проекту может присоединиться «Татнефть». В компании изданию сообщили, что «прорабатывают различные варианты реализации проекта по глубокой переработке зерна, включая анализ технологических и партнерских моделей». Решение будет принято после выполнения всех необходимых расчетов, комплексной оценки экономических параметров и определения оптимального и эффективного варианта для дальнейшей реализации. Кроме того, по словам собеседника «Коммерсанта», к проекту может подключиться «один из крупных финансовых институтов». Издание «Абирег» сообщало, что «Татнефть» якобы вышла из переговоров по поводу строительства завода аминокислот и что проект «перехватила» структура Сбера — «Сбербанк капитал». В самом Сбере опровергли свое участие в проекте.



По словам президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олега Радина, если учесть, что «Агритек Био» уже работает на рынке кормовых добавок, то у компании должны быть компетенции в этой области и знания о потребностях потребителей. Eppen Investment Group — скорее всего, обособленное подразделение одного из лидеров КНР в производстве аминокислот — Ningxia Eppen Investments Group. «В результате, потенциально, “Агритек Био” может получить доступ к китайским технологиям и оборудованию. Тем не менее, 40 лет развития в Китае породили высокую конкуренцию во всем, в том числе и в кормовых и пищевых ингредиентах. Поэтому технологии, которые экспортирует Китай, могут не всегда быть самыми передовыми», — прокомментировал Радин «Агроинвестору». То есть, поясняет он, первый риск проекта — это технологии, которые будут использоваться на новом производстве.



Ningxia Eppen Investments Group — китайская компания, специализирующаяся на производстве биологических препаратов, международной торговле кормовыми добавками, продукцией сельского хозяйства, масложировыми продуктами и продуктами заморозки. Занимает второе место в мире по объему производимых ферментных аминокислот (имеет четыре завода).

Второй вопрос — штаммы микроорганизмов, необходимых для производства продуктов биотеха, а также их продуктивность и регулярность обновления, что оказывает значительный эффект на объемы выработки аминокислот. Зависимость от поставок этих штаммов — существенный риск, продолжает Радин. Он также добавляет, что в мире кукуруза значительно чаще используется для глубокой переработки, чем пшеница. Это связано с тем, что проекты по глубокой переработке кукурузы технологически дешевле. «Логика (с выбором сырья) понятна», — говорит он, добавляя, что в Воронеже кукуруза производится в достаточном объеме.



В то же время директор «СовЭкона» Андрей Сизов сомневается, что проект в ОЭЗ «Центр» может быть реализован: банковские ставки и стоимость заемных денег продолжают оставаться высокими. «Потенциальные кредиторы и инвесторы могут с тревогой воспринять кейс похожего проекта компании "Донбиотех" в Ростовской области, на который потрачено большое количество денег и который до сих пор не запущен. При этом потребности российского рынка по лизину в значительной степени закрыты, по другим аминокислотам доля импорта остается высокой», — сказал он «Коммерсанту». В то же время регион выбран удачно, так как в Воронежской области производится много кукурузы, и рядом есть крупные клиенты — животноводы и производители кормов, добавил он.



В середине марта Минсельхоз сообщал, что одной из приоритетных задач российского АПК на современном этапе является развитие производства биотехнологических продуктов, в том числе в кооперации с международными партнерами. «Китайская компания Ningxia Eppen Investment Group обладает собственными компетенциями в области отбора штаммов, ферментации, последующей переработки и трансфера технологий, а также реализует проекты в этой сфере. В рамках рабочего визита в Китай Министр сельского хозяйства Оксана Лут провела встречу с председателем совета директоров компании Яном Сяопином. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в сфере производства аминокислот, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по другим направлениям АПК», — говорилось в сообщении. В нем также уточнялось, что китайские партнеры подтвердили готовность укреплять сотрудничество в сфере биотехнологий и содействовать развитию научной, инженерной и производственной базы России и КНР.



