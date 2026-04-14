Россия нарастила экспорт продуктов глубокой переработки зерна. Об этом рассказал заместитель директора федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин на Х Международной конференции «ПроКрахмал 2026: от сырья к биоэкономике». Он напомнил, что у нашей страны есть задача по развитию производства и экспорта агротехнологий, и Россия уже имеет значительные достижения в области их поставок на внешние рынки. И производство, и экспорт в сегменте агротехнологий в последнее время развиваются, подчеркнул Нагалин. «В этом плане отдельное внимание уделяется сегменту глубокой переработки, которая является наиболее высокомаржинальным сегментом. И в нашем понимании — наиболее перспективным», — добавил он.



По информации «Агроэкспорта», в прошлом году отгрузки на внешние рынки продукции, относящейся к номенклатуре пищевых биотехнологий, составили $252 млн. «Несмотря на то, что в большей степени наша страна ориентируется с данным направлением на рынки Евразийского союза мы рассчитываем на расширение присутствия и на других рынках — Ближнего Востока, Азии», — сказал Нагалин.



В сегменте глубокой переработки зерна наблюдается положительная тенденция — объем экспорта продукции глубокой переработки зерновых увеличивается. В прошлом году он составил 91 тыс. т — это 10% от объема производства в данной категории. Особенно активно растет производство модифицированных крахмалов, но базовым продуктом все равно остается нативный крахмал. Хотя в экспорте продукции глубокой переработки в прошлом году наша страна показала хороший результат, она может производить и отгружать больше такой продукции, в первую очередь за счет увеличения объемов производства, подчеркнул Нагалин.



В Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна отметили, что сейчас в продукты глубокой переработки перерабатывается 2,5 млн т зерна, недавно было запущено четыре новых завода. При условии дальнейшего развития сегмента и увеличения экспорта, объемы переработки зерна в ближайшие годы могут вырасти до 4 млн т сырья.



В плане географии наиболее перспективными рынками для отгрузок модифицированных крахмалов из России являются Китай, Индонезия и Турция. «Что касается немодифицированных крахмалов, то к упомянутым странам добавляется Малайзия как крупный импортер и наиболее идеальный рынок с отсутствием импортного тарифа», — перечислил Нагалин. По данным «Агроэкспорта», Россия также является крупным импортером пищевых продуктов глубокой переработки, соответственно, у нас есть точки роста в части решения задач по импортозамещению.



