В Госдуме заявили о необходимости отдельной госпрограммы по молочному животноводству

Российскому молочному животноводству нужна отдельная госпрограмма развития, поскольку единая политика в этой сфере отсутствует, сказал председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин на итоговой коллегии Россельхознадзора. «Мы давно говорим и настаиваем: нужна государственная программа развития — в первую очередь молочного животноводства. Если будет такая программа, региональные власти будут понимать, сколько у них должно быть дойного стада, сколько должно быть молодняка, какова должна быть доля племенного ядра. Пока в этом направлении единой политики и взаимопонимания нет», — приводит его слова «Ветеринария и Жизнь». Кашин также выразил надежду, что ситуация может измениться с учетом усиления внимания к направлению на уровне профильных органов власти. Он добавил, что вопрос развития животноводства будет дополнительно прорабатываться в Госдуме и Совете Федерации.



«Союзмолоко» в целом разделяет мнение о необходимости системного подхода к развитию молочного животноводства, говорит гендиректор объединения Артем Белов. Так, продолжает он, союз в 2014 году при активном участии представителей Минсельхоза, Министерства экономического развития, региональных властей, а также ведущих производителей и переработчиков молока разработал Программу развития молочной отрасли. «Это был не “кабинетный” документ, а результат широкого консенсуса, вобравший в себя реальные потребности бизнеса», — добавляет Белов. В рамках разработанной программы были сформулированы ключевые системные меры поддержки, в том числе при реализации программы была введена компенсация части прямых затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов («капексы»), субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, поддержка племенного животноводства, субсидирование производства товарного молока («субсидия на литр») и приняты другие важные для отрасли решения, перечисляет Белов.



«За годы реализации программы удалось переломить негативный тренд и обеспечить устойчивый рост производства, ежегодно наращивая объемы товарного молока на 700-800 тыс. т. В отрасль были привлечены сотни миллиардов рублей частных инвестиций, а зависимость от импорта по ключевым категориям, таким как сыры, снизилась с 50% до чуть более 20%», — прокомментировал Белов «Агроинвестору». По его мнению, сейчас актуально сохранить и последовательно реализовывать уже зарекомендовавший себя системного подхода. Также критически важно обеспечить стабильное и предсказуемое финансирование по уже существующим направлениям, а также сохранить доступность кредитных ресурсов для производителей.



Накануне «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз разработал проект постановления правительства, который меняет правила предоставления и распределения субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК в 2027—2029 годах. Согласно документу, объем средств, направленных на проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», в следующем году снизится почти на 10 млрд руб. относительно 2026-го, до 25,28 млрд руб. В следующие два года будет выделяться по 29,66 млрд руб. В связи с сокращением финансирования без господдержки останутся проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, а также на повышение плодородия и качества почв — по ставке на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми культурами. Также не будут поддерживать глубокую переработку зерна и переработку молока (коровьего, козьего и овечьего) на пищевую продукцию. При этом получение средств на поддержку племенного животноводства и приобретение племенного молодняка сельхозживотных, на поддержку производства молока, мясного скотоводства и развития овцеводства, козоводства предполагается только при наличии договоров сельхозстрахования.



Ранее Минсельхоз предложил изменить порядок определения направлений целевого использования льготных кредитов для АПК. Большинство льготных кредитов планируется субсидировать по ставке 50% от ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по кредиту. Эту меру предлагается распространить на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и семеноводческих центров, ферм, предприятий по производству кормовых и пищевых добавок; проекты, направленные на развитие молочного скотоводства, производство бананов в защищенном грунте; комплексы по переработке животноводческой и птицеводческой продукции, а также определенные виды сельхозтехники и оборудования. Исключение составят направления кредитования, связанные с производством специализированных продуктов лечебного питания в виде смесей для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания, и (или) компонентов (ингредиентов) для их производства и на покупку оборудования для них. По таким направлениям сумма субсидии составит 100% от ключевой ставки.



В феврале «Агроинвестор» писал, что рентабельность молочного скотоводства в России по итогам 2025 года составила около 22% (без учета субсидий), рентабельность производства сырого молока — на уровне 35%. Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев тогда говорил, что показатели, приведенные агроведомством, основаны на данных Росстата, однако к методологии расчета рентабельности молока, как правило, возникают вопросы. Они связаны с тем, как предприятия разделяют виды деятельности — растениеводство, выращивание молодняка и непосредственно производство молока. «Эта цифра, как правило, завышена, поскольку в рентабельности по молоку не учитывается выращивание молодняка — 14-18 месяцев откорма», — пояснял Груздев, добавляя, что показатель рентабельности на уровне 22% для животноводства «похож на правду». Однако с учетом объема инвестиций и кредитной нагрузки нормальная рентабельность должна составлять 30-35%, а не 20%.



