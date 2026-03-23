Минсельхоз предложил изменить правила субсидирования льготных кредитов для АПК

Большинство льготных кредитов планируется субсидировать на 50% от ключевой ставки

Минсельхоз предлагает изменить порядок определения направлений целевого использования льготных кредитов для агропромышленного комплекса. Проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. Согласно документу, большинство льготных кредитов в АПК планируется субсидировать по ставке 50% от ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по кредиту. Эту меру предлагается распространить на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и семеноводческих центров, ферм, предприятий по производству кормовых и пищевых добавок; проекты, направленные на развитие молочного скотоводства, производство бананов в защищенном грунте; комплексы по переработке животноводческой и птицеводческой продукции, а также определенные виды сельхозтехники и оборудования.



Исключение составят направления кредитования, связанные с производством специализированных продуктов лечебного питания в виде смесей для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания, и (или) компонентов (ингредиентов) для их производства и на покупку оборудования для них. По таким направлениям кредитования сумма субсидии составит 100% от ключевой ставки.



Предлагаемые изменения, в случае принятия, фактически сократят уровень государственной поддержки по льготным кредитам для ряда направлений, комментируют в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). Сейчас, например, для проектов в молочном скотоводстве действует повышенный уровень субсидирования — 70% ключевой ставки Банка России. «В 2025 году молочная отрасль была отнесена к числу приоритетных направлений льготного кредитования, что позволяло аграриям привлекать льготное финансирование по более низким ставкам. В случае принятия проекта приказа размер субсидии банкам может снизиться, что, в свою очередь, приведёт к росту фактических ставок по кредитам для сельхозпроизводителей до 1,5 раз», — отметили в Союзмолоко (цитата по сайту «МилкНьюс»).



В конце прошлого года первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила «Интерфаксу», что в 2026 году субсидирование по льготным кредитам для приоритетных направлений развития АПК остается на уровне 70% ставки ЦБ, по остальным — 50%. В прошлом году Минсельхоз выделил несколько приоритетных направлений (селекция, генетика, молочное скотоводство, сезонные полевые работы, тепличные комплексы), для которых ставка по льготным кредитам будет ниже, чем для других отраслей.



В январе 2026 года сообщалось, что правительство направит на льготное кредитование приоритетных направлений АПК порядка 26,5 млрд руб. Об этом говорил премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство предусмотрело в федеральном бюджете финансирование, которое обеспечит аграриям доступ к льготным кредитам. Мы выделим порядка 26,5 млрд руб. на приоритетное направление в агропроме, но в первую очередь это, конечно, сезонные полевые работы», — сказал глава кабмина. Остальные бюджетные ассигнования пойдут на краткосрочные займы для молочного скотоводства, добавил Мишустин. «Мы рассчитываем, что такая государственная поддержка улучшит устойчивость хозяйств и, конечно, позволит выполнить задачи продовольственной безопасности по обеспечению молоком и молочными продуктами, и также [позволит] продолжать собирать хорошие урожаи», — пояснял он.



