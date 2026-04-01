Минсельхоз предлагает изменить правила субсидирования приоритетных направлений

В связи с сокращением финансирования господдержка не будет предоставляться на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности и на повышение плодородия почв

Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которое меняет правила предоставления и распределения субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК в 2027—2029 годах. Документ разработан в рамках подготовки закона о федеральном бюджете на 2027 и плановый период 2028—2029 годов и размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно документу, в условиях оптимизации расходов федерального бюджета, объем средств на поддержку приоритетных направлений в рамках федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» в следующем году предлагается направить 25,28 млрд руб., что почти на 10 млрд руб. меньше, чем предусмотрено в 2026-м. В следующие два года — по 29,66 млрд руб.



В связи с сокращением финансирования господдержка не будет предоставляться на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, а также на повышение плодородия и качества почв — по ставке на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми культурами. Также не будут поддерживать глубокую переработку зерна и переработку молока (коровьего, козьего и овечьего) на пищевую продукцию.



Кроме того, для формирования единого подхода в достижении результатов, направленных на развитие селекции, предлагается включить приоритетное направление «на поддержку элитного семеноводства и (или) на приобретение семян сортов и (или) гибридов сельскохозяйственных растений, созданных в рамках ФНТП развития сельского хозяйства на 2017 — 2030 годы» (на 2027-2029 годы предусмотрено по 2 млрд руб.) в федеральный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике». Он реализуется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Таким образом объем средств, предусмотренных на мероприятия по поддержке приоритетных направлений АПК в составе федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» в 2027 году составит 23,28 млрд руб., в 2028 и 2029 годах — по 27,66 млрд руб., говорится в пояснительной записке к документу.



Также проект постановления предполагает получение средств на поддержку племенного животноводства и приобретение племенного молодняка сельхозживотных, на поддержку уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников), включая питомники (кроме виноградных), на поддержку производства молока, мясного скотоводства и развития овцеводства, козоводства и производства шерсти при условии наличия договоров сельскохозяйственного страхования.



Ранее Минсельхоз предложил изменить порядок определения направлений целевого использования льготных кредитов для АПК. Большинство льготных кредитов планируется субсидировать по ставке 50% от ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по кредиту. Эту меру предлагается распространить на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и семеноводческих центров, ферм, предприятий по производству кормовых и пищевых добавок; проекты, направленные на развитие молочного скотоводства, производство бананов в защищенном грунте; комплексы по переработке животноводческой и птицеводческой продукции, а также определенные виды сельхозтехники и оборудования. Исключение составят направления кредитования, связанные с производством специализированных продуктов лечебного питания в виде смесей для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания, и (или) компонентов (ингредиентов) для их производства и на покупку оборудования для них. По таким направлениям сумма субсидии составит 100% от ключевой ставки.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

