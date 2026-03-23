В хозяйстве «МолСиба» уничтожили 2,5 тысячи голов КРС

Россельхознадзор оценивает ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области как контролируемую «Учхоз Тулинское»

В «Учхозе Тулинское» (Новосибирская область, входит в агрохолдинг «МолСиб») изъяли и уничтожили все поголовье КРС — 2,5 тыс. животных из-за пастереллеза. Второе хозяйство компании, где содержится 6 тыс. голов КРС, это не затронуло, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров холдинга, председателя правления «Союзмолоко. Сибирь» Игоря Елисеенко. По его словам, если стоимость скота будет возмещена, то хозяйство будут восстанавливать, сейчас идет оформление документов по страховке.



В прошлом году на базе «Учхоза Тулинское» начал работу селекционно-генетический центр «МолСиба». Он должен был заняться разведением племенного КРС голштино-фризской породы. Также в конце прошлого года агрохолдинг запустил завод по переработке молока мощностью 80 т в сутки.



В субботу руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов сообщал, что изъятие животных в рамках борьбы с распространением пастереллеза в крупных хозяйствах региона завершено, они переходят на режим карантина и дезинфекции. В личных подсобных хозяйствах изъятие продолжается в двух населенных пунктах. Новых очагов заболевания в регионе на выявлено, уточнил Нешумов.



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, однако отметил, что работа региональных властей была недостаточно своевременной и полной. Несмотря на то, что болезнь давно изученная, она приобрела нестандартную форму, начав мутировать. Были приняты достаточно жесткие меры для сдерживания его дальнейшего распространения, сказал он 18 марта в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области. По словам Данкверта, одной из причин возникновения пастереллеза могли стать незаконные перевозки сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, в ЛПХ региона выявлено большое количество неучтенного скота, что создает риски для распространения заболеваний, отметил он.



Пастереллез был обнаружен в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области, также зафиксировано свыше 50 очагов бешенства, в регионе введен режим ЧС. Федеральный Минсельхоз сообщил, что для всех ЛПХ, где изъяли скот, предусмотрены компенсационные выплаты и ежемесячные социальные пособия. По данным правительства Новосибирской области на 22 марта, компенсационные и социальные выплаты получили 146 семей, выплачено около 49,18 млн руб. Право на меры соцподдержки и компенсации имеют 189 семей, в личных подсобных хозяйствах которых изъяли животных.



Также в регионе прорабатываются дополнительные меры поддержки для организованного сектора: субсидии на приобретение племенного маточного поголовья: 50% — для молочного скота и 40% — для мясного. Замглавы Минсельхоза Роман Некрасов подчеркнул, что решения должны формироваться в прямом диалоге представителей региональной власти с пострадавшими хозяйствами. Важно, чтобы инструменты поддержки соответствовали реальным потребностям фермеров и сельхозорганизаций и помогли им восстановить работу, говорится в сообщении агроведомства.



Между тем, по подсчетам центра «Аналитика.Бизнес.Право», прямой имущественный ущерб владельцев изъятых и уничтоженных животных превысил 1,5 млрд руб. Непокрываемые потери фермеров и личных подсобных хозяйств составляют еще 368,2 млн руб., ранее писали «Известия».



Ассоциация «Народный фермер» призвала власти Новосибирской области оказать всестороннюю поддержку хозяйствам, пострадавшим от вспышки пастереллеза и бешенства скота. «Обращаем внимание: для восстановления хозяйства потребуется возместить не только стоимость сельскохозяйственных животных, но и расходы на утраченные корма, а также иные сопутствующие затраты», — говорится в ее сообщении. Там подчеркнули, что изъятие поголовья наносит колоссальный урон экономике крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. «В регионе анонсирована соцпомощь как дополнительная мера поддержки. Однако часть жителей может не попасть под ее условия: по общим правилам, такая помощь предназначена для малоимущих семей с доходом ниже прожиточного минимума (в Новосибирской области — 18560 руб.). То есть при доходе, скажем, в 19 тыс. руб. в месяц семья уже не сможет на нее претендовать, даже полностью лишившись хозяйства», — обращает внимание «Народный фермер». По мнению объединения, выплаты должны носить компенсационный характер (как возмещение утраченного имущества) и выплачиваться всем пострадавшим вне зависимости от их дохода или факта получения других пособий.



