РСХБ: инвестиции в масложировую отрасль до 2030 года превысят 230 млрд рублей

Ключевой драйвер роста отрасли — повышение глобального спроса на растительные масла М. Стулов

На горизонте до 2030 года общий объем вложений в масложировую отрасль оценивается в 231,2 млрд руб., а суммарная годовая мощность проектов, планируемых к реализации, — в 13,4 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Ключевым драйвером роста отрасли аналитики называют повышение глобального спроса на растительные масла на фоне увеличения численности населения в развивающихся странах и рост потребления на душу населения в экономически развитых.



Россия занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и лидирует по его поставкам на рынки Индии, Китая, Ирана и Турции. По прогнозам аналитиков, в сезоне-2025/26 отгрузки подсолнечного масла составят 4,5 млн т, рапсового -1,7 млн т, соевого - 0,7 млн т. Важным фактором развития остается и углубление переработки: отрасль укрепляет позиции в сегменте продукции с более высокой добавленной стоимостью, что находит отражение и в структуре экспорта.



Существенную роль в дальнейшем развитии российского рынка в том числе будет играть развитие мощностей по перевалке. В отрасли заявлены проекты нового строительства, реконструкции и модернизации перерабатывающих мощностей в ряде регионов страны. Наиболее крупные проекты планируются в Центральном и Приволжском федеральных округах. Кроме того, на уровне ЕАЭС сейчас разрабатывается механизм финансового содействия агропромышленной кооперации, предусматривающий субсидирование льготных кредитов для проектов на срок до пяти лет для поддержки предпринимателей, обмена инновациями, наращивания объема взаимной торговли и инвестиций между странами-участницами, отмечают в РСХБ.



Также аналитики отмечают наличие прочной базы для дальнейшего расширения производства и переработки масличных. «В то же время дальнейший рост отрасли будет зависеть не только от расширения посевных площадей, но и от повышения эффективности производства. Речь идет о развитии селекции, применении современных агротехнологий и дальнейшем увеличении урожайности», — добавляет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Малика Шаматова.



