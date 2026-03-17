Цифровизация АПК оценивается в 30%

В России цифровые технологии внедряют преимущественно крупные компании АПК Freepik.com

Технологическая эффективность становится ключевым фактором устойчивости аграрного бизнеса, особенно в условиях усиливающейся конкуренции за потребителя, в том числе на глобальном зерновом рынке. К такому выводу пришли аналитики Strategy Partners в исследовании «Цифровая трансформация АПК: от данных к устойчивой прибыли», на которое ссылается «Коммерсантъ». При этом уровень цифровизации в АПК России остается сравнительно низким — около 30%, причем основной вклад обеспечивают крупные игроки.



При этом мировая практика показывает, что внедрение цифровых решений способно радикально повысить экономические показатели отрасли. В частности, снижение закупочных затрат может достигать 50%, производительность труда — удваиваться за счет оптимизации управления процессами, а сроки хранения продукции переработки — сокращаться на 30%. При этом коэффициент возврата инвестиций (ROI) цифровых проектов за два-три года внедрения «цифры» увеличивается на 120-180%, а маржинальность агрохолдингов повышается на пять-восемь процентных пунктов.



По оценкам Strategy Partners со ссылкой на международные исследования (Cointelegraph, McKinsey, Goldman Sachs и др.), к 2035 году цифровизация способна принести мировому аграрному рынку дополнительный экономический эффект в размере $2,69 трлн. Так, сегмент IoT-решений для «умного» сельского хозяйства может вырасти с $14,8 млрд в 2023-м до $44,1 млрд к 2035 году. Еще более динамичный рост ожидается в области искусственного интеллекта и предиктивной аналитики — с $1,7 млрд до $22,5 млрд.



В России внедрение цифровых технологий сосредоточено преимущественно в крупных агрохолдингах. Так, «Степь» тестирует системы корректирующего геосигнала для беспилотной сельхозтехники, а «Эконива» использует «умные» решения для автоматизации кормления с учетом параметров животных. По оценке Strategy Partners, совокупный экономический эффект от цифровизации АПК в России может достичь 1,5-2 трлн руб. к 2030 году.



Государство также усиливает внимание к цифровой трансформации отрасли. В прошлом году на эти цели, включая создание Единой цифровой платформы и запуск ситуационного центра мониторинга данных, было направлено более 3 млрд руб. Кроме того, в начале текущего года правительство актуализировало стратегические ориентиры: к 2030 году не менее 80% предприятий АПК должны перейти на отечественное программное обеспечение для ключевых производственных и управленческих процессов.



Среди ключевых ограничений для цифровизации отрасли в России аналитики называют низкую цифровую зрелость малого и среднего бизнеса, дефицит инфраструктуры и фрагментированность данных. Как отмечает директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина, текущие ресурсы недостаточны для масштабной цифровизации: отраслевые ИТ-бюджеты не соответствуют уровню задач, ощущается нехватка квалифицированных кадров, а инфраструктура связи, данных и аналитических сервисов требует дальнейшего развития.



По ее мнению, для раскрытия потенциала цифровизации АПК необходим комплексный подход: увеличение инвестиций в ИТ, предоставление субсидий сельхозпроизводителям на внедрение цифровых решений, развитие образовательных программ, стимулирование государственно-частного партнерства, поддержка технологических стартапов и расширение международного сотрудничества.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

