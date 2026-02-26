Smartseeds продолжает развивать сервис перевозки зерна в рамках уборочной кампании

Одним из главных приоритетов компании в прошлом году стало внедрение электронных транспортных накладных Pixabay

Платформа Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») в прошлом году наряду с основным направлением бизнеса — организацией спотовых перевозок зерна в порты и на перерабатывающие предприятия, продолжила развивать сервис перевозки в рамках уборочной кампании. Несмотря на непростые погодные условия, через платформу было перевезено более 400 тыс. т убранного зерна. «Компания подтвердила статус ключевого цифрового партнера для участников рынка АПК, которому доверяют свою логистику крупнейшие агрохолдинги (в том числе «Русагро», «АгроТерра», «Агрокомплекс Лабинский» и др.), трейдеры и производители», — говорится в сообщении Smartseeds.



«Работа по цифровизации рынка грузоперевозок зерна позволила Smartseeds не только укрепить рыночные позиции платформы, но и реализовать ряд значимых стратегических инициатив», — отметил гендиректор Smartseeds Антон Кондратов. Одним из главных приоритетов прошлого года стало внедрение электронных транспортных накладных (ЭТрН) в сфере автоперевозок зерна. Smartseeds стала первой компанией, которая организовала перевозки зерна с использованием ЭТрН в промышленном режиме. В партнерстве с ГК «Астрал» (оператор ГИС ЭПД) Smartseeds приняла активное участие в эксперименте правительства при поддержке Минтранса, Минсельхоза и ФНС, в рамках которого было оформлено и передано более 670 ЭТрН и перевезено свыше 20 тыс. т зерна.



Также в прошлом году Smartseeds внедрила систему мониторинга транспорта на основе ГЛОНАСС. Это решение повысило прозрачность перевозок и эффективность контроля грузов. Кроме того, продолжилась работа над удобством цифровых продуктов Smartseeds, теперь перевозчики могут контролировать в мобильном приложении взаиморасчеты, получать подробную статистику доходов и выплат. Важным инструментом повышения эффективности перевозок остается система электронной очереди. Она работает на Новороссийском Зерновом Терминале и Зерновом Терминальном комплексе Тамань. В 2025 году с использованием этого сервиса было сделано более 160 тыс. рейсов.



