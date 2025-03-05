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Smartseeds начала перевозки зерна по электронной транспортной накладной

С начала года было перевезено более 3 тысяч тонн

| Агроинвестор |

Внедрение электронной транспортной накладной — важная мера для обеления рынка и борьбы с перегрузами на автотранспорте
Внедрение электронной транспортной накладной — важная мера для обеления рынка и борьбы с перегрузами на автотранспорте

Цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в ) первой на рынке запустила в промышленном режиме перевозки зерновых грузов с использованием электронной транспортной накладной (ЭТрН). Сейчас по ЭТрН зерно, закупаемое компанией «Деметра Трейдинг», перевозится в направлении Новороссийского Зернового Терминала (НЗТ) и Зернового Терминального комплекса Тамань (ЗТКТ). Технологическим партнером выступает ГК «Астрал», которая является одним из ведущих операторов электронных перевозочных документов. С начала года по электронным документам было перевезено более 3 тыс. т зерна, сообщает компания.

Первую тестовую перевозку с использованием электронных документов Smartseeds осуществила в декабре 2023 года. В начале 2024-го платформа разработала обновленные мобильные приложения для грузоперевозчиков и экспедиторов, в апреле прошлого года стартовали первые коммерческие перевозки в порты НЗТ и ЗТКТ. Поскольку в этих портах также работает инструмент электронной очереди, внедрение электронного документооборота позволило полностью оцифровать перевозки зерновых грузов, что повысило их эффективность и удобство.

Так, на НЗТ сократились простои автотранспорта, грузы принимаются гораздо оперативнее, все документы аккумулируются в одной программе, рассказывает управляющий директор терминала Владислав Жуков. «Мы ведем колоссальную работу по развитию терминала, и в том числе сотрудничество со Smartseeds дает результат: по итогам прошлого года мы достигли рекордного объема перевалки в 7,2 млн т», — отмечает он.

«Внедрение электронной транспортной накладной существенно оптимизирует затраты грузовладельцев на ведение документооборота, позволяет избежать ошибок в документах, — говорит директор Smartseeds Антон Кондратов. — Для перевозчиков — это существенное ускорение процесса получения средств: не нужно ждать закрывающие документы и восстанавливать бумажные оригиналы в случае потери. В целом ЭТрН — важная мера для обеления рынка и борьбы с перегрузами на автотранспорте». Присоединиться к перевозкам по электронному документу может любой грузоперевозчик, грузовладелец или оператор терминала, уточняет компания.  

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