НЗТ и Smartseeds открыли автотерминал под Новороссийском

Стоянка автомобильного терминала рассчитана на 200 грузовых автомобилей «Деметра-Холдинг»

Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ) и Smartseeds (входят в «Деметра-Холдинг») запустили в эксплуатацию накопительную площадку для зерновозов в поселке Жемчужный Крымского района Краснодарского края. Она расположена в 30 км от порта Новороссийск, включает диспетчерскую службу и лабораторию, что позволит оптимизировать логистику, увеличить скорость приема зерна с автотранспорта и снизить нагрузку на городские дороги, сообщила пресс-служба НЗТ.



Стоянка автомобильного терминала рассчитана на 200 грузовых автомобилей. Постоянное присутствие на площадке контроллера НЗТ и диспетчеров Smartseeds позволяет обеспечить контроль и оптимизацию потока транспортных средств, следующих в направлении порта. Все зерновозы оснащаются устройствами отслеживания геопозиции с трансляцией данных для объективного и актуального представления о грузопотоке у логистов НЗТ. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение и траекторию движения транспорта, исключить лишние заезды зерновозов в город, снизить время ожидания в пробках и ускорить процесс разгрузки.



С запуском накопительной площадки у НЗТ появится возможность формирования «караванов по качеству»: можно будет отправлять определенное количество зерновозов с необходимыми параметрами зерна. Это ускорит процесс подготовки судовых партий, а после полной отладки всех процессов время нахождения автомобилей на терминале сократится минимум на 15%. «Открытие накопительной площадки не только позволит нам уже сейчас заметно увеличить производительность терминала, но и подготовиться к увеличению объемов автоприема с запуском в 2025 году “Авто1500”», — отметил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков. «Авто1500» - часть стратегической программы развития НЗТ, в рамках проекта идет строительство новой очереди терминала, объемы перевалки зерна с автомобильного транспорта планируется увеличить на 1,5 млн т в год, ранее писал «Агроинвестор».



Также, по словам Жукова, очень важно, что «Жемчужный» значительно снизит нагрузку на дорожную сеть Новороссийска. «Например, в город не будут заезжать машины с зерном ненадлежащего качества. Только за 11 месяцев 2024 года НЗТ “развернул” 1288 таких авто», — добавил он.



Запуск автомобильного терминала в поселке Жемчужный позволит оптимизировать процесс в интересах всех участников перевозки — грузопоток в сторону НЗТ станет более прогнозируемым и ритмичным, оценил директор Smartseeds Антон Кондратов. «Электронная очередь Smartseeds работает на НЗТ с 2020 года и за это время доказала свою высокую эффективность. Использование сервиса электронной очереди позволяет НЗТ получать актуальную информацию о потоке транспортных средств, гибко управлять процессом выгрузки, сокращать простои, а также повышать оборачиваемость транспорта, что критически важно для грузоперевозчиков», — отметил он.



«Деметра-Холдинг» - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы: Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Атлант», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Также холдинг владеет 100% акций зернового трейдера «Деметра Трейдинг» и элеваторами в разных регионах.

