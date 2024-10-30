разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

За три квартала «Русагротранс» перевез 11,15 млн тонн аграрных грузов

Более 8,5 млн тонн грузов отправлено в направлении экспортных терминалов

| Агроинвестор |

Основная часть поставок зерна и зернобобовых в январе-сентябре шла в сторону Азово-Черноморского бассейна
Основная часть поставок зерна и зернобобовых в январе-сентябре шла в сторону Азово-Черноморского бассейна

По итогам первых девяти месяцев 2024 года «» (входит в ) перевез по железной дороге 11,15 млн т аграрных грузов, в том числе 9,76 млн т зерновых. Более 8,5 млн т грузов отправлено в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов, сообщила пресс-служба холдинга. В номенклатуре основных перевозимых компанией грузов зерно и зернобобовые; шрот, жмых и лузга; сахар-сырец; свекловичный жом, масличные и комбикорма.

Основная часть поставок зерна и зернобобовых (около 6 млн т) в январе-сентябре шла в сторону Азово-Черноморского бассейна, а также в направлении портов Балтийского моря, в том числе «Порта Высоцкий». Объем отгрузок в Казахстан и страны Средней Азии составил 613 тыс. т, в Азербайджан — 176 тыс. т, в Китай и Монголию — 86 тыс. т. Внутренние перевозки зерна составили почти 1,6 млн т, в основном поставки шли в направлении предприятий Центра, Северо-Запада и Сибири.

«» продолжает работать над оптимизацией технологии маршрутизации перевозок, благодаря которой сроки доставки существенно сокращаются, а стоимость доставки снижается за счет маршрутной скидки. С января по сентябрь компания осуществила 49,2 тыс. груженых вагоноотправок в составе маршрутов, доля маршрутизации груженых рейсов составила 31%. Ключевым событием стала маршрутная отправка, грузоотправителем которой впервые выступил сам «». Со станции Никифоровка в Тамбовской области в направлении Новороссийского Зернового Терминала было отправлено 46 вагонов с 3,36 тыс. т пшеницы.


На прошлой неделе сообщал, что за первые три месяца сезона-2024/25 отгрузки с собственных элеваторов существенно выросли, а перевалка на терминалах холдинга обновила месячные рекорды. Так, с июля по сентябрь общая перевалка на Новороссийском зерновом терминале и Зерновом терминальном комплексе Тамань составила 3,15 млн т. Доля терминалов холдинга в общей перевалке портов Азово-Черноморского бассейна достигла 21%. По железной дороге за первые три месяца сезона-2024/25 было перевезено 3,4 млн т аграрных грузов, из которых 2,64 млн т − в направлении экспортных сухопутных и глубоководных портов. По итогам первых девяти месяцев 2024 года перевалил 9,9 млн т аграрных грузов — на 11,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна