За три квартала «Русагротранс» перевез 11,15 млн тонн аграрных грузов

Основная часть поставок зерна и зернобобовых в январе-сентябре шла в сторону Азово-Черноморского бассейна «Деметра-Холдинг»

По итогам первых девяти месяцев 2024 года «Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг») перевез по железной дороге 11,15 млн т аграрных грузов, в том числе 9,76 млн т зерновых. Более 8,5 млн т грузов отправлено в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов, сообщила пресс-служба холдинга. В номенклатуре основных перевозимых компанией грузов зерно и зернобобовые; шрот, жмых и лузга; сахар-сырец; свекловичный жом, масличные и комбикорма.



Основная часть поставок зерна и зернобобовых (около 6 млн т) в январе-сентябре шла в сторону Азово-Черноморского бассейна, а также в направлении портов Балтийского моря, в том числе «Порта Высоцкий». Объем отгрузок в Казахстан и страны Средней Азии составил 613 тыс. т, в Азербайджан — 176 тыс. т, в Китай и Монголию — 86 тыс. т. Внутренние перевозки зерна составили почти 1,6 млн т, в основном поставки шли в направлении предприятий Центра, Северо-Запада и Сибири.



«Русагротранс» продолжает работать над оптимизацией технологии маршрутизации перевозок, благодаря которой сроки доставки существенно сокращаются, а стоимость доставки снижается за счет маршрутной скидки. С января по сентябрь компания осуществила 49,2 тыс. груженых вагоноотправок в составе маршрутов, доля маршрутизации груженых рейсов составила 31%. Ключевым событием стала маршрутная отправка, грузоотправителем которой впервые выступил сам «Русагротранс». Со станции Никифоровка в Тамбовской области в направлении Новороссийского Зернового Терминала было отправлено 46 вагонов с 3,36 тыс. т пшеницы.



На прошлой неделе «Деметра-Холдинг» сообщал, что за первые три месяца сезона-2024/25 отгрузки с собственных элеваторов существенно выросли, а перевалка на терминалах холдинга обновила месячные рекорды. Так, с июля по сентябрь общая перевалка на Новороссийском зерновом терминале и Зерновом терминальном комплексе Тамань составила 3,15 млн т. Доля терминалов холдинга в общей перевалке портов Азово-Черноморского бассейна достигла 21%. По железной дороге за первые три месяца сезона-2024/25 было перевезено 3,4 млн т аграрных грузов, из которых 2,64 млн т − в направлении экспортных сухопутных и глубоководных портов. По итогам первых девяти месяцев 2024 года «Деметра-Холдинг» перевалил 9,9 млн т аграрных грузов — на 11,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.



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