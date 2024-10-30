«Порт Высоцкий» первым на Балтике принял пшеницу по внутренним водным путям

До конца года терминал рассчитывает отгрузить за рубеж до 1,3 млн тонн зерновых из России и Казахстана «Порт Высоцкий»

Глубоководный зерновой терминал «Порт Высоцкий» первым на Балтике принял партию пшеницы объемом 5,1 тыс. т, доставленную по внутренним водным путям. Сейчас грузы на терминал доставляются по железной дороге, отмечает пресс-служба терминала, однако управляющая терминалом стивидорная компания «Порт Высоцкий» совместно с Росморречфлотом решила развивать альтернативные способы доставки.



Был проработан маршрут доставки груза и закуплена тестовая партия пшеницы. Груз отправили из Свияжска (Татарстан) теплоходом Pola Maria. Судно проследовало вверх по Волге и через Волго-Балт вышло в Финский залив. Эта партия пшеницы в последствии будет отгружена на экспорт. По словам гендиректора «Порта Высоцкий» Виталия Татаренко, эта поставка имеет большое значение не только для порта, но и для российских производителей зерновых и открывает новые возможности для экспорта российского зерна через Балтику. «Мы продолжим развивать данный маршрут поставки и уже весной следующего года после открытия навигации готовы будем принять новую партию», — добавил он.



Сейчас поставка зерновых по внутренним путям в направлении Балтики ограничена, поскольку идет реконструкция Городецкого гидроузла. После планового завершения работ в 2026 году «Порт Высоцкий» сможет принимать из регионов, которые расположены на средней и верхней Волге, до 0,5 млн т зерновых в год.



Глубоководный зерновой терминал в морском порту Высоцк начал работу в 2023 году и стал первым подобным терминалом в Ленинградской области и в северо-западной части России. Работа терминала позволила экспортерам выбирать маршруты для поставок продукции на внешние рынки, в том числе снизить нагрузку на портовую инфраструктуру в южных регионах. До конца года терминал рассчитывает отгрузить за рубеж до 1,3 млн т зерновых из России и Казахстана. Партии отправляются в страны Латинской Америки, северной и западной Африки, а также АТР.



С 1 января по 28 октября в портах «Высоцк» и «Усть-Луга» Ленинградской области, а также в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» управление Россельхознадзора и Санкт-Петербургский филиал Центра оценки качества зерна проверили на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров, а также по показателям качества и безопасности 50 партий сельхозпродукции объемом более 1 млн т. Зерно и продукты его переработки, в частности мягкая и твердая пшеница, подсолнечный шрот, маслосемена льна и рапса, желтый горох, ячмень, были экспортированы в 18 стран. Больше всего зерна было отгружено через порт «Высоцк» — 878,5 тыс. т.



Покупателями зерна были Куба, Италия, Иордания, Марокко, Бельгия, Алжир, Индия, Мали, Тунис, Турция, Китай, Ангола, Нигерия, Мексика, Вьетнам, Франция, Бельгия и Китай. Лидером по объемам импорта российского зерна стала Нигерия — в страну было отгружено 136,5 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы, говорится в сообщении Россельхознадзора.



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