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Форум «Рынки зерна и масличных»
Форум «Рынки зерна и масличных»

Примите участие в исследовании LAMACON и «Агроинвестора»

Примите участие в исследовании LAMACON и «Агроинвестора»
Примите участие в исследовании LAMACON и «Агроинвестора»

Примите участие в исследовании состояния логистической и производственной инфраструктуры в российском АПК и получите эксклюзивный доступ к рыночным бенчмаркам и рекомендации по планированию и оптимизации цепочек поставок

Заполнить анкету

На бумаге инфраструктуры для хранения и переработки сельхозкультур достаточно, однако в ряде регионов аграрии сталкиваются с нехваткой мощностей, испытывают проблемы с логистикой сырья и готовой продукции.

Участвуя в исследовании, вы помогаете выявить реальное состояние дел в отрасли и привлечь внимание к ее проблемам не только со стороны участников рынка, но и органов власти.

Участники, заполнившие анкету, получат доступ к отраслевым бенчмаркам для сравнения своих показателей со средними по рынку.

Кроме того, результаты исследования в обобщенном виде лягут в основу материала, в котором будут представлены рекомендации по оптимизации инвестирования в новую инфраструктуру или использования существующей.

Исследование организовано изданием «» и консалтинговой компанией LAMACON. Формат анкеты позволяет указать название компании опционально. Даже если респондент указал название, данные, полученные в ходе исследования, интерпретируются консультантами LAMACON и публикуются/передаются респондентам в виде бенчмарков исключительно в обезличенном агрегированном виде.

Организаторы обязуются не распространять и не передавать третьим лицам конкретизированные данные о деятельности предприятий. Если данные похожи на случайный ввод, респондент не получит обратную связь и бенчмарки, а сами сведения не будут учтены в результатах исследования.

LAMACON 

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